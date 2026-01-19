iOS 27 : 10 nouveautés ont déjà fuité, Apple mise énormément sur l’IA (mais pas seulement)

Avec iOS 27, 2026 s’annonce comme la véritable entrée d’Apple dans l’ère de l’intelligence artificielle. Une dizaine de nouvelles fonctionnalités font déjà l’objet de rumeurs et, si la plupart s’inscrivent dans Apple Intelligence, la firme de Cupertino réserve également plusieurs évolutions de taille au niveau de la connectivité.

Toutes les itérations d’iOS 26 ne sont pas encore sorties que les rumeurs s’attardent déjà sur la prochaine version du système d’exploitation d’Apple : iOS 27. La firme de Cupertino devrait l’officialiser à l’occasion de sa prochaine conférence dédiée aux développeurs prévue pour juin 2026, la WWDC.

Le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, a déjà partagé trois des nouveautés les plus importantes que devraient apporter iOS 27, mais d’autres fonctionnalités viennent désormais compléter cette liste. Si la plupart semblent s’inscrire dans l’écosystème Apple Intelligence, certaines concernent notamment la connectivité.

Apple veut frapper fort avec iOS 27 : une dizaine de nouveautés ont fuité

Ce sont nos confrères de MacRumors qui, en ayant recensé les rumeurs qui circulent à propos d’iOS 27, viennent étoffer la liste des options qui devraient être introduites. Certaines d’entre elles concernent encore Apple Intelligence. Si Gurman évoquait déjà une nouvelle version de la recherche vocale de Siri – dont la future mouture dopée à Gemini est attendue avec iOS 26.4 –, nos confrères évoquent pour cet assistant un nouveau design, des suggestions proactives et l’intégration d’une mémoire afin qu’il puisse se souvenir de vos conversations passées.

Gurman mentionnait aussi la recherche sur le web assistée par IA et un assistant dédié à la santé. Concernant ce dernier point, MacRumors détaille la stratégie pour laquelle opterait la marque à la pomme : ce « coach » santé serait inclus dans un nouveau service d’abonnement Apple Health+ – que Gurman a déjà évoqué dans le passé. L’application Calendrier pourrait également être propulsée par l’IA.

Enfin, plusieurs nouveautés d’iOS 27 concerneraient la connectivité. D’abord, cette version du système d’exploitation d’Apple prendrait en charge la connectivité Internet par satellite en 5G – mais il se pourrait que cette option soit exclusive aux futurs iPhone 18 Pro – qui pourraient bénéficier de nouvelles fonctions photo et de coloris inédits. De plus, il serait possible avec iOS 27 d’échanger des photos via satellite dans l’application Messages, mais également d’utiliser Plans via ce type de connectivité.