La nouvelle version de Siri boostée à l’IA de Google arrive très bientôt sur les iPhone

Ce n'est plus qu'une question de semaines avant de voir arriver la nouvelle version de Siri, alimentée par l'IA Gemini de Google, sur les appareils Apple.

Lors de la WWDC 2024, Apple promettait monts et merveilles à ses utilisateurs et aux développeurs d'applications avec une toute nouvelle version de Siri. Celle-ci devait être capable d'interagir avec ce qui est affiché à l'écran et ce qui est filmé avec la caméra, ou encore de prendre en compte le contexte personnel en se basant sur les données des différents services afin de donner des réponses plus pertinentes et utiles. Un an et demi plus tard, on attend toujours cette Siri de dernière génération. Apple n'a jamais été en mesure de développer ses propres modèles performants d'IA.

La situation est enfin sur le point d'évoluer. Après des mois de négociations et après avoir envisagé de signer un accord avec Perplexity, Apple s'est tourné vers Google pour lui permettre de passer un cap. Sur les iPhone et les autres appareils dotés de l'assistant vocal, Siri sera désormais basé essentiellement sur Gemini, qui a fait ses preuves sur Android. Les propriétaires de dispositifs Apple pourront avoir accès à un assistant vraiment intelligent.

Siri sous Gemini bientôt disponible avec la mise à jour iOS 26.4

Les détails sur le calendrier de déploiement prévu par Apple ont été partagés par Bloomberg, toujours bien renseigné quand il s'agit des projets futurs de la marque à la pomme. La firme prévoierait d'annoncer la nouvelle version de Siri au cours de la seconde moitié de février 2026. Les nouvelles fonctions et capacités de l'assistant y seront décrites. On ne sait par contre pas encore sous quelle forme aura lieu la présentation : conférence majeure, simple communiqué de presse, invitation de journalistes dans les locaux d'Apple pour une démonstration…

Le média ajoute que la nouvelle Siri sera intégrée dans la mise à jour iOS 26.4. La version bêta serait disponible au mois de février, sans doute dans la foulée de la présentation des nouvelles fonctionnalités. Le déploiement public de la version stable serait quant à lui programmé pour le mois de mars, ou début avril au plus tard, en supposant que la sortie de la bêta se passe bien.

En interne, la technologie qui va alimenter Siri serait nommée Apple Foundation Models version 10, comme si elle avait été développée par l'entreprise elle-même. Mais il s'agit bien de Gemini, qui est intégré dans le système d'Apple. Les données sont par contre bien traitées sur les serveurs de calcul du cloud privé d'Apple, et non ceux de Google.

Une version encore plus performante de Siri avec iOS 27

Avec iOS 26.4, les utilisateurs auront un premier aperçu de la nouvelle expérience Siri et Apple Intelligence. Pour iOS 27, version attendue pour septembre 2026, une version entièrement repensée de Siri devrait être déployée. Celle-ci serait dévoilée dès la WWDC du mois de juin et répond au nom de code Campos. “Ce nouveau système repose sur une architecture et une interface inédites, conçues de A à Z pour l'ère des chatbots”, avance Bloomberg.

Cette version de Siri sera conversationnelle, attentive au contexte et capable d'un dialogue soutenu. Elle sera basée sur Apple Foundation Models version 11, qui exploite toujours l'IA de Google. Aussi performant que Gemini 3 et bien plus puissant que l'Apple Foundation Models version 10 d'iOS 26.4, ce modèle devrait permettre à Siri de devenir un agent IA dans la lignée de ce que sont Gemini, Copilot de Microsoft ou encore ChatGPT.

Pour améliorer sa réactivité, la Siri d'iOS 27 pourrait cette fois être exécutée directement sur l'infrastructure cloud de Google. Celle-ci a l'avantage de disposer d'unités de traitement tensoriel (TPU) haute performance, dont sont pour l'instant dépourvus les serveurs d'Apple. La décision n'a toutefois pas encore été entérinée. Apple axe beaucoup sa communication sur la sécurité des données. Annoncer à ses clients que les informations transiteront par les serveurs de Google pourrait entacher son image.

Face aux échecs, Apple a été contraint de chambouler sa stratégie IA. Une refonte complète du navigateur Safari pour le recentrer vers une expérience IA était prévue, mais le projet a été mis entre parenthèses suite au contrat passé avec Google pour Siri et Apple Intelligence. Une nouvelle application Calendrier intégrant l'IA serait par contre toujours dans les tuyaux. Pour le reste, c'est Siri sous Gemini qui interagira avec les autres services.