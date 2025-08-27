Apple risque de vous faire payer pour profiter des nouvelles fonctionnalités Santé

Les services de suivi de santé des géants de la tech évoluent. S’ils s’enrichissent de nouvelles fonctionnalités, la tendance pourrait également être à l’inflation tarifaire. Si Samsung travaille sur une version payante de Samsung Health, Apple préparerait son Apple Health+.

Le marché de la santé est de plus en plus investi par les géants de la tech, qui proposent des services de suivi de santé natifs, généralement exploités par leurs montres connectées. S’ils sont pour le moment gratuits, les choses pourraient bien changer.

Samsung prépare une mise à jour importante pour ses Galaxy Watch, intégrant des fonctionnalités de santé poussées, mais réfléchit à la stratégie à adopter pour les déployer. La marque sud-coréenne pourrait bien opter pour la limitation de certaines d’entre elles à ses derniers modèles de montres et/ou à un abonnement payant de Samsung Health. D’après les rumeurs, Apple pourrait bien faire de même.

Apple prépare un abonnement payant pour Santé : l’Apple Health+

Apple planche sur une refonte majeure de son application Santé. Cela pourrait se traduire par l’intégration d’un agent IA, conçu comme un véritable assistant médical virtuel. Pour cela, Apple met les moyens : l’entreprise aurait embaucher des médecins de domaines variés pour entraîner l’IA, et même créer des contenus éducatifs.

C’est dans ce contexte, et sur le même modèle que Samsung donc, que la marque à la pomme préparerait un abonnement payant pour Santé : l’Apple Health+. Selon nos confrères de SamMobile, qui relaient les propos de Mark Gurman, la firme de Cupertino pourrait le présenter d’ici l’année prochaine.

Selon le journaliste, l’Apple Health+ devrait être, en effet, doté d’un coach santé basé sur l’IA, qui serait capable de proposer à la fois des plans nutritionnels, mais aussi des recommandations médicales. L’abonnement payant de Samsung Health pourrait également proposer de tels services. Pour le moment, il n’existe aucune information rendue publique au sujet de la date de lancement ou sur le prix de l’abonnement, que ce soit du côté de Samsung ou d’Apple. Connaître l’un aurait pu permettre d’estimer le tarif de l’autre, et inversement. Il faudra pour cela attendre d’autres fuites, ou mieux encore : des informations officielles.