Ce PC gamer portable Lenovo avec RTX 5070 et dalle OLED perd 400 € chez Boulanger

Le Lenovo Legion 5i voit son prix chuter de 400 € sur Boulanger. Ce PC gamer portable de 15 pouces dispose d’une dalle OLED, d’un Intel Core Ultra 7 255HX et d’une RTX 5070, soit une fiche technique solide pour les gamers exigeants.

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Avec la dixième génération du Legion 5i, la marque place son PC portable gaming parmi les modèles les plus véloces de sa catégorie. Il offre une configuration alléchante, avec notamment une RTX 5070. Boulanger le propose actuellement à 1 599 euros au lieu de 1 999,99 euros, ce qui correspond à 20 % de remise. Vous réalisez une économie de 400 euros.

Un PC gamer sobre et polyvalent

Comme à son habitude, Lenovo mise sur un design sobre qui convient parfaitement à ceux qui se passeraient bien des signes typiques des PC portables gaming. Le clavier lui, est bien rétroéclairé RGB sur 24 zones.

La dalle OLED de 15,1 pouces affiche une définition QHD+ (2560 x 1600 pixels), avec un taux de rafraîchissement maximal de 165 Hz. L’écran profite d’une couverture colorimétrique DCI-P3 de 100 % et d’une certification HDR 600 True Black. À 500 cd/m², la luminosité se situe dans la norme pour une dalle OLED gaming.

La RTX 5070 est l’un des principaux arguments de cette configuration du Legion 5i. Avec un TGP de 115W, elle gère sans effort les jeux récents en 1440p et prend en charge le DLSS 4, qui booste les fréquences d'affichage. De quoi exploiter pleinement les 165 Hz de rafraîchissement de l’écran.

Niveau processeur, le Core Ultra 7 255HX à 20 cœurs dépasse le cadre du gaming. Epaulé par 32 Go de RAM, il peut absorber des tâches bureautiques intensives, et assure les exports de montage vidéo sans traîner, grâce à des cœurs performance cadencés à 5,2 GHz.

La connectique quant à elle est complète : on retrouve un port Thunderbolt 4, un HDMI 2.1, plusieurs ports USB-A et USB-C, Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4.