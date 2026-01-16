iOS 26.4 : le nouveau Siri dopé à Gemini va vous faire gagner un temps fou avec l’application Notes

Le nouveau Siri sera une version plus intelligente de l’assistant d’Apple, grâce à un dopage made in Google Gemini. Ses capacités décuplées pourraient bien améliorer l’expérience liée à certaines applications, et notamment les Notes.

L’application Notes de nos smartphones a des cas d’usage divers et variés : l’on peut y consigner les idées nous passant par la tête pour éviter de les oublier, elles peuvent faire office de to-do list, de pense-bête (même si, pour cela, les applications Rappels ou Calendrier sont davantage appropriées), mais l’on peut aussi y sauvegarder des informations issues d’une recherche web ou d’une conversation avec un chatbot IA.

Apple améliore peu à peu la sienne, et iOS 26.4 pourrait bien y ajouter une fonctionnalité inédite bien pratique. Celle-ci serait alimentée par le nouveau Siri qui, c’est officiel, exploitera les capacités des modèles Google Gemini, mais conservera sa personnalité propre.

Les capacités du nouveau Siri pourraient changer votre manière d’utiliser les Notes

Ce Siri censé être plus intelligent devrait gagner de nouveaux pouvoirs qui s’appliqueront notamment à l’application Notes. Selon 9to5Mac, des confrères auraient écrit dans The Information : « Siri pourra également gérer d’autres types de tâches, comme créer un document Notes avec une recette de cuisine ».

Rappelons qu’il est déjà possible pour Siri sur iOS 26 de créer une nouvelle Note en convertissant le contenu de votre presse-papier. Imaginons : vous demandez une recette de galette – c’est la période – à Gemini et que vous souhaitez la conserver dans vos Notes. Il vous suffit de :

Copier le texte de la recette

Ouvrir l’application Raccourcis

Vous rendre dans l’onglet Galerie

Défiler jusqu’à la section « Writing Toolbox »

» Appuyer sur l’encart « Texte Markdown du presse-papiers vers Notes »

» Appuyer sur « Ajouter ce raccourci »

» Suivre les instructions : dites « Siri, Texte Markdown du presse-papiers vers Notes »

Sélectionner Refuser, Autoriser une fois ou Toujours autoriser

Dynamic Island vous indique quand c’est fait avec une animation.

La prochaine fois que vous aurez à créer une nouvelle Note à partir de votre presse-papier, vous n’aurez plus qu’à invoquer Siri. Bon, si vous avez besoin de modifier cette note, un classique copier-coller suffirait. Mais revenons-en à cette nouvelle option liée au futur Siri dopé à Gemini : nos confrères supposent qu’elle sera liée à la fonctionnalité App Intents, qui permet notamment à Siri d’effectuer des actions au sein des applications et entre elles. Surtout, ils suggèrent qu’elle pourrait avoir une incidence sur les interactions vocales : Siri devrait pouvoir sauvegarder ses réponses rapidement et facilement dans les Notes – voire compléter des Notes déjà existantes.

Cette nouveauté pourrait arriver avec iOS 26.4, qui est attendu pour mars prochain – si la firme de Cupertino s’en tient à son calendrier de déploiement des itérations X.4 des dernières années.