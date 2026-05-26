YouTube Music : il aura fallu attendre 2026 pour que l’application adopte enfin cette option des plus basiques

Tout vient à point à qui sait attendre devrait être le mantra de Google. Le géant de la tech déploie régulièrement des fonctions avancées (pour ne pas dire IA) au sein de ses applications, alors que des options basiques manquent toujours cruellement à l’appel. Mais, après une décennie, Google offre enfin aux utilisateurs de YouTube Music une fonction de base pour le tri des playlists.

youtube music

Entre Spotify, Deezer, Apple Music ou encore YouTube Music, il y a de quoi faire sur le marché si vous recherchez une application de streaming musical. La dernière citée est sans doute la moins populaire, mais elle dispose tout de même de sa base d’utilisateurs fidèles. Google s’efforce donc de l’améliorer afin d’offrir une expérience à la hauteur de celle proposée par ses rivaux.

Mais la firme de Mountain View a souvent un rapport quelque peu étrange à ses applications : elle y intègre des fonctions avancées – souvent dopées à l’IA – alors même que des options considérées comme rudimentaires tardent à être disponibles. C’est le cas pour Google Messages, mais ça l’est également pour YouTube Music qui, après 10 ans, gagne enfin une option basique en matière de tri des playlists.

Lire aussi – « Ce n’est pas pour ça que je paie » : la colère monte face à l’invasion des contenus IA sur YouTube Music

Google offre enfin ces options basiques de tri de playlists aux utilisateurs de YouTube Music

C’est un Redditeur, Stevenmc8602, qui a repéré de nouvelles options de tri pour sa playlist. Aux options actuelles (titres les plus votés, ordre manuel, du plus récent au plus ancien – et inversement) vient s’ajouter le tri par titre, par artiste et par album.

New sorting options
byu/Stevenmc8602 inYoutubeMusic

Dans les réponses à ce fil, on peut lire l’enthousiasme des utilisateurs, qui s’exclament à coup d’« ENFIN » ou encore de « J’espère qu’ils vont déployer ça au plus vite ».

L’internaute possède la version 9.20.52 de l'application sur Android, mais il semble que ces nouvelles options soient déployées progressivement. Ainsi, vous pourriez ne pas encore les voir, même si votre application est à jour. Le cas échéant : encore un peu de patience, ces nouveautés ne devraient pas tarder à arriver.

Ces options sont un confort auquel goûtent les utilisateurs de la concurrence depuis bien longtemps ; les irréductibles fans de YouTube Music devant se résigner à en être privés – ou à trouver des solutions de contournement. Alors, certes, il aura fallu attendre 2026 – et l’attente n’est pas encore tout à fait finie pour tous les utilisateurs –, mais il s’agit d’une amélioration bienvenue qui permet à YouTube Music de rattraper un peu de son retard sur la concurrence.


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