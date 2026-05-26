Galaxy A27 : design, coloris, specs, on sait déjà tout du prochain smartphone à petit prix de Samsung

Que faut-il attendre du Galaxy A27 de Samsung ? Une fuite nous apprend tout ce qu'il faut savoir sur le smartphone d'entrée de gamme.

Galaxy A27 Samsung
Crédit : MyMobiles / OnLeaks

Le Galaxy A27 fuite en long, en large et en travers par l'intermédiaire d'une collaboration entre MyMobiles et OnLeaks. Des rendus du smartphone nous dévoilent un design largement revisité par rapport au Galaxy A26 de l'année dernière. L'encoche goutte d'eau laisse enfin place à un poinçon, les bordures entourant l'écran semblent un peu plus fines, et le bloc photo à l'arrière a été redessiné pour adopter une conception plus moderne.

L'appareil mesure 162,4 × 78,2 × 7,8 mm (il est plus large que son prédécesseur) pour un poids de 200 g. Il se décline dans les coloris noir, bleu marine et rose pâle. Il est équipé d'un écran FHD+ de 6,7 pouces. Samsung a retiré l'emplacement pour carte microSD permettant d'étendre le stockage. Cette fonction a disparu depuis longtemps des smartphones premium mais restait présente sur les mobiles d'entrée de gamme, elle est en train d'y disparaître également.

Galaxy A27 : un design et une fiche technique largement revus

Le Galaxy A27 embarque une puce Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm, une évolution importante, puisqu'on avait un Exynos 1380 maison sur la génération précédente. On peut s'attendre à un gain de performances et à une consommation énergétique plus maîtrisée, qui se traduirait par une hausse de l'autonomie. La capacité de la batterie est toujours de 5 000 mAh, pour une puissance de charge filaire atteignant 25 W.

Galaxy A27 Samsung
Crédit : MyMobiles / OnLeaks

Côté photo, une information datant d'il y a quelques semaines se confirme : le Galaxy A27 disposerait bien d'un nouveau capteur frontal de 12 MP, d'une taille plus importante pour faciliter la capture de la lumière. Au dos, le capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique et l'objectif macro de 2 MP restent inchangés. L'ultra grand-angle passerait quant à lui de 8 à 5 MP, ce qui peut paraître surprenant.

Le Galaxy A27 devrait sortir dans le courant du second semestre 2026 sous One UI 8.5 (Android 16). Il faut s'attendre à plusieurs variantes de RAM (6 ou 8 Go) et de stockage (128 ou 256 Go). Espérons que le prix ne monte pas au-dessus des 300 euros pour la configuration la moins musclée.

Galaxy A27 Samsung
Crédit : MyMobiles / OnLeaks

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