NordVPN a une fonctionnalité cachée que presque personne n’utilise, et c’est une erreur

NordVPN propose depuis quelques années une fonctionnalité qui passe inaperçue, mais reste très pratique. Elle s'appelle Réseau Mesh, et la plupart des abonnés ne l'ont jamais utilisée.

Plusieurs situations au quotidien trouvent leur solution avec cette fonctionnalité. Vous êtes par exemple en déplacement et réalisez que vous avez besoin d’un fichier qui est resté sur votre ordinateur de bureau ou à la maison. Avec Réseau Mesh, que le fournisseur désigne également par Meshnet, vous y accédez depuis votre smartphone comme si les deux machines étaient branchées sur le même réseau.

La fonctionnalité permet aussi d’utiliser votre adresse IP du domicile n’importe où dans le monde. Pratique pour contourner des restrictions de contenus à l’étranger, par exemple.

Un réseau privé entre vos appareils, où qu'ils soient

Meshnet est un réseau maillé qui relie plusieurs appareils, non pas sur un réseau local, mais via internet. Son fonctionnement est totalement différent de celui des VPN. Il n’y a pas de serveur distant par lequel votre trafic doit transiter.

Votre PC de bureau, votre ordinateur portable et votre téléphone peuvent ainsi communiquer directement, comme s'ils étaient connectés au même routeur. La différence est que ces appareils peuvent se trouver à des milliers de kilomètres les uns des autres. La connexion entre eux est par ailleurs entièrement chiffrée.

Ce réseau est accessible uniquement par vous et par les personnes que vous invitez. Internet sert de route, mais la communication entre vos appareils se fait dans un tunnel privé et sécurisé.

Accédez à vos fichiers où que vous soyez

Le cas d'usage le plus naturel, c'est l'accès à distance à vos appareils. Si votre PC de travail est allumé et connecté à Internet, vous pouvez y accéder depuis votre ordinateur portable à la maison, ou même en déplacement à l’étranger, comme s'il était à côté de vous. Cela permet notamment de consulter un fichier à distance, le modifier ou le récupérer.

Découvrir NordVPN et Réseau Mesh

Transférez de gros fichiers sans passer par le Cloud

Grâce au Réseau Mesh, vous pouvez également transférer des fichiers entre proches sans passer par le Cloud. Il est par exemple possible d’envoyer une vidéo de vacances de 8 Go à quelqu'un de confiance sans passer par des services tiers comme WeTransfer ou Google Drive.

Vous évitez ainsi d'uploader le fichier sur un serveur que vous ne contrôlez pas. De plus, l’étape de téléchargement par l’appareil récepteur est supprimée. Le transfert est direct et sécurisé.

Jouez en réseau avec des amis à distance

Le Réseau Mesh est une fonctionnalité utile pour les joueurs également. Elle permet de créer un réseau local à distance pour jouer en multijoueur sur les titres qui supportent le mode LAN. Vos amis et vous peuvent ainsi faire des parties, chacun depuis chez lui, sans passer par les serveurs de l’éditeur.

Gardez votre IP du domicile en déplacement

Si pour des besoins particuliers, vous devez utiliser l’adresse IP de votre domicile en déplacement, Mesh rend la chose possible. Vous pouvez router votre trafic internet via le PC de la maison, par exemple, si celui-ci est dans le réseau et que vous avez activé le partage de trafic depuis l'étranger.

Vous naviguez ainsi avec votre adresse IP personnelle et pas celle d'un FAI étranger ou d’un serveur VPN qui ne vous appartient pas. Pour les applications qui exigent une présence en France, vous pouvez utiliser votre adresse IP de la maison pour continuer à accéder aux services.

Le Réseau Mesh devient ainsi très pratique pour des applications comme MyCanal, France TV, ou pour votre banque en ligne.

Comment activer Réseau Mesh sur NordVPN ?

La fonctionnalité est accessible directement depuis l'application NordVPN. La configuration est facile et ne nécessite aucune manipulation complexe. Une fois connecté à votre compte, rendez-vous dans l'onglet Réseau Mesh et activez la fonctionnalité en un clic.

Pour ajouter d’autres appareils au réseau, il suffit d’activer la fonctionnalité sur ces derniers en vous assurant d’être connecté avec le même compte NordVPN.

Pour ajouter un appareil appartenant à un autre compte NordVPN, cliquez sur Associer des appareils > Associer un appareil externe. Vous pourrez ensuite envoyer une invitation à l’adresse email du propriétaire de l’appareil.