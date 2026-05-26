Son iPhone lui sauve la vie après une chute impressionnante : voici la fonction à activer d’urgence sur le vôtre

Les smartphones et montres connectées sont dotés de fonctions formidables quand il s’agit de vous sauver la vie. Encore faut-il s’assurer de les avoir activées. On vous explique comment vérifier que celle qui a sauvé la vie d’une conductrice ayant chuté de 100 mètres du haut d’une falaise l’est bien sur votre iPhone.

smartphone urgence discover
Crédits : Adobe Stock

Des cas de smartphones ou de montres connectées qui ont sauvé la vie de leurs propriétaires grâce à leurs fonctions d’urgence (détection d’arythmie cardiaque, d’accidents, alertes d’urgence sans fil ou de séismes, connectivité satellite…), on en recense plusieurs, rien que dans nos colonnes.

Une nouvelle histoire, rapportée par la BBC, vient s’ajouter à ces affaires : celle de Natalia Sidorska qui, alors qu’elle conduisait de nuit sur une route de montagne au Pays de Galles, a manqué un virage. La voiture a chuté de 100 mètres du haut de la falaise avant de s’immobiliser brutalement, en flammes.

Natalia est parvenue à s’en extirper juste à temps, avant de la voir exploser. Sans même qu’elle ne le sache, son iPhone avait déjà prévenu les secours grâce à une fonction cruciale. On espère que vous n’en aurez jamais besoin, mais cette histoire au dénouement heureux est une bonne occasion de vous expliquer comment vérifier que cette fonction est bien activée sur votre iPhone.

Vérifier que la fonction Appeler après un accident grave est activée sur son iPhone

Lancée en 2022, la fonction Appeler après un accident grave permet aux iPhone et Apple Watch d’appeler les secours automatiquement lorsqu’ils détectent un impact violent. Un compte à rebours de 10 secondes s’enclenche et l’appareil émet une alarme. Si vous ne l’interrompez pas, l’appareil lance l’appel. C’est particulièrement utile si vous êtes en incapacité de le faire vous-même.

Voici la marche à suivre pour vérifier qu’elle est activée sur votre iPhone

  • Ouvrez l’application Réglages de votre téléphone
  • Défilez jusqu’à la section Appel d’urgence
  • Vérifiez que le bouton de l’option Appeler après un accident grave est activé
Appeler après un accident grave iPhone
Crédits : Phonandroid

Normalement, il l’est par défaut à partir de l’iPhone 14, de l'Apple Watch Series 8, de l'Apple Watch SE (2e génération) et de l'Apple Watch Ultra.

Tant que nous y sommes, voici les autres éléments à vérifier pour que cette fonction soit la plus efficace possible.

Vérifiez que la fonction Appel d’urgence a accès à votre position

Appeler après un accident grave peut donner votre position exacte aux secours, qui peuvent ainsi vous porter assistance plus efficacement. Encore faut-il s’assurer que la fonction Appel d’urgence a accès à votre position. Pour ce faire :

  • Ouvrez l’application Réglages de votre téléphone
  • Défilez jusqu’à la section Confidentialité et sécurité
  • Appuyez sur Service de localisation
  • Défilez jusqu’à Service système
  • Vérifiez que le bouton Appel d’urgence est activé
Appel d'urgence localisation iPhone
Crédits : Phonandroid

Et ce n’est pas tout : il reste un dernier point à vérifier pour que cette fonction soit optimale.

Configurez votre Fiche médicale dans l’application Santé

Appeler après un accident grave intègre toutes les informations de la Fiche médicale de votre iPhone : là encore, c’est essentiel. Ceci est donc également un rappel de configurer vos contacts d’urgence ou votre Fiche médicale numérique, si ce n’est pas déjà fait. Voici comment procéder :

  • Ouvrez l’application Santé
  • Appuyez sur l’icône de profil (en haut à droite)
  • Sélectionnez Fiche médicale
  • Appuyez sur Démarrer – ou mettez-la à jour si nécessaire
Fiche médicale Santé iPhone
Crédits : Phonandroid
  • Remplissez les champs nécessaires (Pathologies, Traitements, Allergies, Contacts d’urgence…)
  • Assurez-vous que les boutons Afficher en mode verrouillé et Partager lors d’un appel d’urgence sont activés.

Ces précautions prises, vous devriez être parés pour toute éventualité – même si, encore une fois, nous espérons que vous n’aurez jamais à en avoir besoin. Notez que la fonction Appeler après un accident grave n’est pas une exclusivité des iPhone : elle existe notamment sur les Google Pixel via l’application native Sécurité personnelle.

Et parce qu’on n’est jamais assez prudents, nous avons dédié un article aux applications qu’il faut avoir sur nos smartphones puisqu’elles peuvent faire la différence en cas d’urgence vitale.


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