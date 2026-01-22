Adieu Siri ? Apple s’apprêterait à le transformer en un puissant chatbot IA avec iOS 27

Ce n’est plus un secret : Apple s’allie à Google afin de propulser Siri grâce aux capacités de Gemini. En revanche, il semblerait que la firme de Cupertino ait de plus grandes ambitions pour Siri : elle pourrait transformer l’expérience des utilisateurs en le remplaçant par un puissant chatbot IA profondément intégré à iOS.

Maintenant qu’Apple a trouvé la solution pour véritablement faire son entrée dans l’ère de l’intelligence artificielle avec iOS 27, la firme de Cupertino peut laisser libre cours à ses ambitions les plus folles concernant son assistant. D’après le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, elle ne se contenterait pas d’une version plus personnalisée de Siri propulsée par Gemini.

Non, la marque à la pomme croquée prévoirait une refonte radicale : elle s’apprêterait à transformer son assistant en véritable chatbot IA – notamment pour rivaliser directement avec les grands noms du marché : ChatGPT, Claude et… Gemini lui-même.

Apple s’apprêterait à transformer Siri en chatbot IA profondément intégré à iOS

Selon notre confrère, ce chatbot aurait pour nom de code Campos et il ne s’agirait pas d’une application indépendante : il s’intégrerait profondément aux différents systèmes d’exploitation d’Apple : iOS, iPadOS et macOS. Concrètement, il viendrait remplacer l’interface actuelle de Siri et les utilisateurs n’auraient qu’à l’invoquer de la même manière – c’est-à-dire avec la commande « Siri » ou en maintenant le bouton latéral de leur appareil enfoncé.

Possible évolution du nouveau Siri attendu avec iOS 26.4, Campos serait alimenté par un modèle personnalisé reposant sur Gemini et pourrait offrir un large éventail de fonctions avancées, une interface utilisateur personnalisée et des conversations en langage naturel. Afin de rivaliser avec les grands pontes des chatbots IA, Campos intégrerait les capacités de bases de ses concurrents : synthèse d’informations, génération de contenus, aide au codage, recherche sur le web…

Campos aurait un avantage sur ses rivaux, mais également un inconvénient. Le chatbot d’Apple serait intégré aux diverses applications de la marque, comme Mail, Photos, Messages, Musique et TV : les utilisateurs pourraient ainsi formuler des requêtes précises, comme la rédaction d’un e-mail au sujet d’un rendez-vous noté dans Calendrier. Campos aurait ainsi accès aux données locales pour accomplir ses tâches, et pourrait voir le contenu affiché à l’écran et ajuster les paramètres de l’appareil. En revanche, sa mémoire pourrait être davantage limitée.

Comme iOS 27, Campos pourrait être dévoilé par Apple lors de sa conférence WWDC prévue pour juin 2026. Le potentiel chatbot pourrait, par ailleurs, faire ses premiers pas avec cette version de l’OS. Un duel au sommet semble s’annoncer pour les iPhone 18 Pro et les Galaxy S26 avec leur version dopée à Perplexity de Bixby.