Android : cette fonction IA capable de prédire vos prochaines actions arrive déjà sur des smartphones non-Pixel

Il y a deux semaines, Google a commencé à déployer une fonction dopée à l’IA inédite : les suggestions contextuelles. Alors qu’elle semblait réservée aux Pixel, elle s’invite désormais sur d’autres smartphones Android. Voici lesquels.

Google ne s’en cache plus : il souhaite transformer Android en un système d’exploitation toujours plus intelligent. Pour ce faire, le géant de la tech y introduit des fonctions propulsées par l’IA qui s’imposent dans notre quotidien : Entourer pour chercher – que l’on retrouve nativement aussi bien sur les smartphones estampillés Google que sur les non-Pixel – en est un exemple emblématique.

Mais l’entreprise ne compte pas s’arrêter sur sa lancée. Ce début de mois de mai 2026 a marqué l’inauguration d’une nouvelle option ambitieuse et dopée à l’IA pour Android : les suggestions contextuelles. Si son déploiement semblait initialement réservé aux Pixel, cette fonction gagne désormais d’autres smartphones Android.

Les suggestions contextuelles d’Android arrivent sur les smartphones non-Pixel

Pour ceux qui ne sauraient pas ce que sont les suggestions contextuelles, rappelons qu’il s’agit d’une fonction qui, en apprenant vos habitudes récurrentes, est capable de prédire vos prochaines actions et donc de vous proposer des recommandations émanant de vos différentes applications. Google donne notamment l’exemple d’une application musicale vous suggérant une playlist souvent écoutée à un endroit et à un moment précis.

Mais comme Entourer pour chercher, il ne s’agit pas là d’une option réservée aux Pixel – contrairement à ce qu’aurait pu faire croire son déploiement au début. En effet, nos confrères d’Android Authority l’ont repéré sur leur Galaxy S25 Ultra et leur OnePlus 15. En revanche, les suggestions contextuelles pourraient être exclusives aux smartphones haut de gamme, puisque leurs données sont traitées localement – ce qui pourrait exclure des téléphones milieu de gamme comme le Samsung Galaxy A57.

Si jamais vous êtes contre le fait que l’IA commence à vous suggérer des actions sans que vous l’ayez sonnée, vous pouvez toujours désactiver les suggestions contextuelles dans les Paramètres de votre appareil. Moins radical, vous pouvez lui retirer l’autorisation d’accès à votre localisation, mais également supprimer votre historique d’activité avant le délai de suppression automatique par défaut – à savoir 60 jours.