Cette fonction géniale des AirPods Pro 3 ne fonctionnera pas sur les vôtres et ce n’est pas un bug

Apple confirme que les AirPods Pro 3 d'Europe n'intègreront pas une nouveauté très attendue par les utilisateurs. Peut-on espérer la voir débarquer un jour ? Rien n'est moins sûr.

Tout le monde a ses raisons d'attendre la conférence lors de laquelle Apple présente ses nouveaux produits. Beaucoup s'intéressent uniquement aux iPhone, tandis que d'autres se concentrent sur les accessoires connectés. Le 9 septembre dernier, la marque a la pomme croquée a ainsi révélé les écouteurs sans fil AirPods Pro 3. Résolument haut de gamme, ils cherchent à innover en proposant deux fonctionnalités encore inédites à ce jour dans la gamme.

La première est l'intégration d'un capteur biométrique sur le côté de chaque AirPod Pro 3. Capable de mesurer la fréquence cardiaque, il permet notamment d'accéder à Apple Fitness même sans posséder d'Apple Watch. La deuxième est la traduction en temps réel de ce que dit une personne en face de vous. Basé sur Apple Intelligence, ce système nécessite un iPhone. Très utile en voyage par exemple, vous n'y aurez pourtant pas droit.

Vos écouteurs AirPods Pro 3 d'Apple sont dépouillés de cette nouveauté attendue

En se rendant sur la page dédiée à la disponibilité des fonctionnalités liées à Apple Intelligence, on lit ceci : “La traduction en direct avec les AirPods n'est pas disponible si vous êtes dans l'UE et que le pays ou la région de votre compte Apple se trouve également dans l'UE“. Ça a le mérite d'être clair. Sauf en ce qui concerne ceux qui sont dans l'Union européenne, mais avec un compte hors UE. Mais pourquoi cette limitation sur le Vieux continent ?

La réponse tient en 3 lettres : DMA, pour Digital Market Act. Ce texte entré en vigueur le 6 mars 2024 dans tous les pays de l'UE impose des régulations strictes en matière de protection des données et de respect de la vie privée. C'est à cause de lui qu'Apple Intelligence est arrivée en France des mois après son introduction aux États-Unis. À ce stade, impossible de prévoir quand la traduction instantanée sera activée sur nos AirPods Pro 3. Les plus optimistes tablent sur plusieurs mois d'attente, les plus pessimistes pensent qu'il faut faire une croix dessus.