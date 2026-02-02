C’est confirmé, il n’y aura pas d’iPhone 18 et d’iPhone Air 2 en 2026

Apple ne va pas lancer d'iPhone 18 ou d'iPhone Air 2 cette année. Le constructeur va se concentrer sur les modèles les plus premiums, les iPhone 18 Pro et l'iPhone Fold.

Plusieurs sources fiables ont déjà rapporté qu'Apple ne devrait pas sortir d'iPhone 18 de base en 2026, l'information est confirmée par un nouveau média de confiance. D'après Nikkei Asia, la marque à la pomme va se concentrer sur ses trois modèles les plus haut de gamme à la rentrée prochaine. Il s'agira de l'iPhone 18 Pro, de l'iPhone 18 Pro Max et de l'iPhone Fold, le tout premier smartphone à écran pliable d'Apple.

L'iPhone 18 serait quant à lui lancé au cours du premier semestre 2027, probablement en même temps que l'iPhone 18e, aux alentours de mars-avril. Malgré des ventes loin d'être exceptionnelles, un nouvel iPhone Air serait tout de même en préparation, mais on ne sait pas quand cet appareil sortira sur le marché, s'il n'est pas annulé par Apple au final. Une seule chose est sûre : il ne sera pas rendu disponible cette année.

L'iPhone Fold en vedette

Le rapport explique que la principale raison poussant Apple à différer le lancement de ses iPhone est l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. En étalant les sorties sur l'année plutôt que de tout commercialiser au même moment, l'entreprise facilite son travail avec les fournisseurs et la production des appareils. La situation de pénurie de RAM, qui est partie pour durer, rend ce choix stratégique d'autant plus compréhensible.

La firme californienne pourra aussi mieux répartir ses forces sur le cours d'une année. Actuellement, les modèles Pro éclipsent les versions normales. Apple force la communication sur ceux-ci, car ils représentent de meilleures marges et des revenus plus élevés. Il est aussi plus simple de les mettre en avant, puisque ce sont eux qui sont les plus susceptibles d'embarquer les nouveautés technologiques. L'iPhone 18 aura droit à son heure de gloire quelques mois après celle des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Les ventes pourront aussi un peu plus se lisser sur l'année au lieu de se concentrer sur le quatrième trimestre.

Les iPhone 18 Pro et Fold devraient être équipés d'une puce A20 Pro et d'un modem 5G Apple C2. La taille du Dynamic Island serait réduite sur les Pro, tandis que le mobile pliable miserait sur Touch ID plutôt que Face ID.