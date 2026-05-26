Android : la mise à jour des services système de mai est là, voici ses nouveautés pour Google Wallet et le Play Store

Google vient de publier la mise à jour de mai de ses services système. Outre les améliorations de sécurité et de confidentialité habituelles, cette dernière se concentre principalement sur Google Wallet et le Play Store, qui gagnent des nouveautés pratiques.

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Crédits : Phonandroid

Les mises à jour des services système de Google sont importantes, puisqu’elles permettent à la firme de Mountain View de renforcer la sécurité et la fiabilité des appareils Android, tout en y implémentant de nouvelles fonctionnalités – et cela sans avoir à attendre que le constructeur du smartphone ou de la tablette déploie une grosse mise à jour logicielle.

Google vient de publier celle de mai 2026, qui apporte deux nouveautés majeures. La première concerne le partage des clés de voiture numériques dans Google Wallet en introduisant de nouveaux paramètres. La seconde offre au Play Store un relooking sur les grands écrans – les tablettes et les téléphones pliants pour ne pas les citer. Voici ce qu’il en est.

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Google Wallet et le Play Store à l’honneur avec la mise à jour de mai des services système

Attardons-nous d’abord sur Google Wallet. Depuis trois ans, il est possible de partager sa clé de voiture numérique avec ses contacts de confiance. Aujourd’hui, Google va plus loin dans la granularité des paramètres en implémentant de nouveaux rôles qui permettent d’accorder, en fonction des personnes, différents niveaux d’accès au véhicule.

Ces rôles sont, notamment, ceux de copropriétaire, invité et service. Vous pouvez ensuite restreindre les conditions de conduite : volume du système audio, accélération, vitesse… Et ce n’est pas la seule simplification apportée par la mise à jour : cette dernière facilite également le partage de clés numériques inter-appareils – par exemple entre votre smartphone Android et votre montre connectée Wear OS.

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Intéressons-nous désormais aux nouveautés du Google Play Store apportées par la version 51.6. D’abord, les notes de services système indiquent que : « Plus de contenu s’affichera sur les écrans plus grands» Ensuite, le Play Store permet désormais de « restaurer vos séries de jeux interrompues » grâce à une nouvelle fonction dédiée.

Pour vérifier que vos services système sont à jour, rendez-vous dans les Paramètres de votre smartphone Android > Google > Plus > Mises à jour des services du système. Vous pourrez vous assurer par la même occasion que les mises à jour automatiques sont activées.

Google mise à jour mai services système


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