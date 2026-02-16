iOS 27 : l’autonomie de votre iPhone devrait être meilleure, même s’il n’est plus tout jeune

Apple est en train de développer le prochain changement de version de son système d’exploitation : iOS 27. Si sa conception se déroule principalement sous le signe de l’IA, cette itération devrait également permettre une amélioration des performances qui permettrait à tous les iPhone compatibles de gagner en autonomie.

apple-iphone-17-pro-max-test-26

La batterie est l’un des composants essentiels d’un smartphone et son autonomie figure parmi les critères d’achat principaux. Les constructeurs l’ont bien compris et rivalisent d’ingéniosité pour apporter satisfaction à leurs utilisateurs. Si les fabricants chinois misent sur des batteries à la capacité impressionnante, Apple pourrait bien jouer sur un terrain parallèle pour augmenter l’autonomie de ses iPhone, même ceux étant plus anciens : celui du logiciel.

Alors qu’iOS 26.3 vient d’être déployé – et facilite notamment le passage d’un iPhone à un smartphone Android, la firme de Cupertino travaille déjà sur le changement de version de son système d’exploitation : iOS 27. Et si la marque à la pomme misera énormément sur l’IA avec cette itération, elle prévoirait également d’autres améliorations clés concernant les performances et l’autonomie.

iOS 27 devrait offrir à votre iPhone une meilleure batterie

C’est en tout cas ce que déclare Bloomberg, relayé par AppleInsiderAppleInsider. Et pour ce faire, cela se jouerait au niveau du code d’iOS. Selon le média, Apple préparerait une réécriture de certaines parties de son système d’exploitation pour iOS 27, mais retirerait également d’anciens éléments désormais obsolètes. De plus, la firme de Cupertino prévoirait d’améliorer les performances de certaines applications.

Toutefois, de nombreuses zones d’ombre subsistent encore : quelles seront les portions de code réécrites ? Quelles seront celles supprimées ? On l’ignore. On ne sait pas non plus si la refonte sera directement à l’origine des améliorations de performance des applications, ou si elles seront dues à des mises à jour spécifiques.

Quoi qu’il en soit, le résultat devrait être le même, si cette fuite s’avère correcte : de meilleures performances globales sous iOS 27, ce qui permettrait une réduction de la consommation d’énergie et donc une amélioration de l’autonomie pour tous les iPhone compatibles avec cette future version de l’OS.

Mais Apple ne se contente pas de l’aspect logiciel pour ses futurs modèles. L’iPhone 18 Pro Max, dans sa version internationale (celle qui arrivera en France, donc), devrait embarquer une batterie à la capacité située entre 5 100 et 5 200 mAh. Associée à une puce A20 gravée en 2 nm, elle devrait voir son autonomie boostée à un niveau jamais atteint par un iPhone.


