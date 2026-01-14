Les géants de Cupertino et de Mountain View ont conclu un accord pour doper Siri, l’assistant de l’iPhone et des autres produits de l’écosystème d’Apple, avec Gemini. Mais si la marque à la pomme souhaite exploiter les capacités de l’IA maison de Google, elle ne veut pas d’une copie conforme : elle entend bien insuffler au nouveau Siri une personnalité qui lui soit propre.

C’est officiel : Siri, l’assistant maison d’Apple, sera désormais alimenté par les modèles Gemini de Google. Ce pacte avec l’ennemi n’est pas anodin, la volonté de la marque à la pomme étant limpide : rattraper la concurrence sur le terrain de l’IA.

Mais ce partenariat ne se fera pas au prix de la réputation de la firme de Cupertino : Siri et Apple Intelligence fonctionneront toujours localement et sur le cloud privé de la marque afin de respecter ses exigences en termes de confidentialité des données. Mais la sécurité n’est pas la seule préoccupation d’Apple pour son nouveau Siri : sa singularité en est une également.

Apple façonne le comportement de Gemini à l’image de Siri

Selon nos confrères de PhoneArena, des sources internes précisent que le géant de Cupertino garde la main sur l’intégration de Gemini : il peut solliciter Google pour des ajustements spécifiques, mais également le personnaliser pour que son comportement reste en adéquation avec la personnalité qu’il souhaite pour Siri.

L’idée serait notamment « d’effacer » la présence de Gemini pour que l’utilisateur n’ait pas l’impression d’avoir affaire à l'IA de Google, mais simplement à un Siri plus intelligent. Là où ChatGPT précise qu’il est utilisé, le prototype actuel du nouveau Siri ne mentionne aucunement Google ou Gemini.

Le nouveau Siri devrait également fournir des réponses plus étayées et « naturelles », mais il devrait également être plus conversationnel, compréhensif et « empathique » : fini les réponses génériques et les lapidaires « Je ne comprends pas ».

La question de l’adoption massive de ce nouveau Siri par les propriétaires de produits signés Apple reste entière. Si la confidentialité peut être un argument massue en sa faveur, d’autres éléments pourraient plutôt jouer en sa défaveur, notamment le manque (semble-t-il) de nouveautés et le fait de devoir apprendre à nouveau ses préférences à une énième IA – un effort que les utilisateurs pourraient ne pas avoir envie de faire.

La proposition d’Apple semble, en effet, ne rien avoir de révolutionnaire : ce nouveau Siri apparaît – à ce stade – plutôt comme un Gemini « déguisé » en Siri. Quoi qu’il en soit, cette collaboration entre les firmes de Cupertino et de Mountain View pourrait enfin concrétiser l’engagement de longue date d’Apple : proposer un Siri véritablement plus intelligent. Ce dernier devrait faire ses premiers pas avec iOS 26.4, dont le déploiement stable est prévu pour le mois de mars.