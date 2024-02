iOS 18 est attendu au tournant, mais qui y aura droit ? La liste des appareils compatibles a été révélée avant l'officialisation de la nouvelle version du système d'exploitation mobile d'Apple.



Sortie en septembre 2023, iOS 17 apporte son lot de nouveautés appréciables. Les propriétaires d'iPhone et iPad regardent pourtant vers iOS 18, qui pour Apple serait l'argument de vente principal des futurs iPhone 16. Il faut dire qu'entre l'arrivée de l'IA générative ou le support du protocole de messagerie RCS, le tout dans une nouvelle interface graphique, il y a de quoi être impatient. Mais à chaque annonce du nouveau système d'exploitation mobile d'Apple vient la fameuse question : est-ce que mon appareil est compatible ?

Fatalement, les modèles les plus anciens n'ont plus la fiche technique nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des nouveautés, toujours plus gourmandes en puissance de calcul, entre autres. Le leaker Aaron Perris a justement publié sur X (Twitter) ce qui serait la liste des iPhone et iPad compatibles avec iOS 18. Le post a depuis été supprimé, mais l'homme a très bonne réputation dans le milieu des fuites Tech, ses révélations se confirmant souvent par la suite.

Voici les iPhone et iPad qui seraient compatibles avec iOS 18

Globalement, tous les iPhone sortis pendant et après l'année 2018 devraient recevoir la mise à jour vers iOS 18. Autrement dit : si vous avez iOS 17, vous aurez normalement droit à la nouvelle version. La liste des iPhone est la suivante :

Concernant les iPad, les modèles dotés d'une puce A10 et A10X Fusion n'auraient pas droit à iOS 18. Cela laisse tout de même ceux qui suivent :

iPad 8 et ultérieur

et ultérieur iPad mini 5 et ultérieur

et ultérieur iPad Air 3 et ultérieur

et ultérieur iPad Pro 2018 et ultérieur

L'information est bien sûr à prendre au conditionnel, mais elle reste cohérente, d'autant que le leaker qui en est à l'origine voit généralement juste. On s'attend à ce qu'Apple annonce officiellement iOS 18 à la Worldwide Developers Conference (WWDC) de juin 2024.

Source : MacRumors