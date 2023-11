Apple cède et annonce adopter les RCS dès 2024 sur ses iPhone

Ça y est, après avoir été attaqué de toutes parts, le géant américain a finalement cédé à la pression. Selon un rapport de 9to5Mac, Apple affirme qu'en 2024, l'iPhone prendra en charge la messagerie RCS, une excellente nouvelle pour tous.

Selon 9to5Mac, un porte-parole d'Apple a déclaré dans un communiqué que RCS, un standard d'envoi de SMS plus riche en fonctionnalités disponibles sur les téléphones Android, arrivera finalement sur les iPhone dès l’année prochaine. Pourtant, cela ne veut pas dire que les messages provenant d'appareils Android n'apparaîtront plus en vert dans l'application Messages d'Apple, car Apple confirme que les bulles bleues seront toujours exclusives aux messages envoyés entre iPhone.

Les textes envoyés par les iPhone à des appareils non iOS s’afficheront toujours en vert et prendront donc en charge le nouveau protocole Rich Communication Services. Cela signifie qu'ils n'auront pas à passer par le système SMS vieillissant. Pour rappel, par rapport aux normes MMS et SMS utilisées par Apple pour les messages textuels, RCS prend en charge les photos et vidéos de plus haute résolution, les messages audio et les fichiers de plus grande taille. Il améliore également le cryptage des discussions entre utilisateurs d'iPhone et d'Android, les réactions emoji multiplateformes et la fiabilité des discussions de groupe sur différents appareils. Tous les appareils pourront même enfin voir les indicateurs de frappe en temps réel.

Apple a toujours été catégoriquement opposé aux RCS

Depuis plusieurs années, Google menait une campagne de sensibilisation auprès d'Apple, l'implorant d'adopter les RCS pour non seulement améliorer la sécurité de ses utilisateurs, mais également permettre aux smartphones Android de ne pas être discriminés sur iMessage.

Un porte-parole de la GSMA a déclaré en début d'année que le profil universel RCS (UP) « fournit à l'industrie un service de messagerie ouvert, cohérent et global à travers les réseaux et les appareils. Il simplifie l'interopérabilité et permet aux équipementiers et aux fournisseurs de systèmes d'exploitation de se développer et d'offrir aux consommateurs une expérience de messagerie plus riche et plus cohérente, quel que soit l'appareil ou le réseau ».

Malgré tous ces avantages, Apple avait toujours catégoriquement refusé pour pousser les utilisateurs à passer sur ses iPhone. L'année dernière, le PDG d'Apple, Tim Cook, s'est vu demander sur scène si l'entreprise allait améliorer la messagerie avec Android. Il a répondu : « Je n'entends pas nos utilisateurs nous demander d'y consacrer beaucoup d'énergie à ce stade » et a tout simplement déclaré au journaliste « achetez un iPhone à votre mère » s'il voulait communiquer plus facilement avec sa mère.

L’Europe et Google ont gagné la bataille

L’Europe s’était aussi mêlée de l’histoire, en demandant à Apple de rendre ses services interopérables. Il aura donc finalement fallu attendre le jour de la date limite à laquelle les entreprises peuvent déposer un recours devant le Tribunal de l'Union européenne pour enfin obtenir une annonce d’Apple.

Apple reconnaît maintenant que RCS est une amélioration par rapport aux MMS et aux SMS, mais précise que RCS ne remplacera pas iMessage et ses nombreuses fonctionnalités telles que les memojies, les autocollants et la possibilité d'éditer et d'annuler l'envoi de messages.

La prise en charge de la norme RCS arrivera dans une mise à jour logicielle non spécifiée et il appartiendra ensuite aux opérateurs de l'ajouter. On sait cependant qu’Apple pourrait enfin permettre dès iOS 17.2 l’installation d’applications depuis des boutiques tierces sur ses iPhone, une autre exigence de l’UE, donc la prise en charge des RCS pourrait arriver au même moment. Cette version devrait arriver au premier trimestre de l’année prochaine.

Il y a seulement quelques jours, Nothing avait lui aussi fait pression sur Apple en annonçant avoir réussi à porter iMessage sur Android grâce à une nouvelle application. Cependant, maintenant que les RCS vont être pris en charge par les iPhone dès 2024, ce projet pourrait finalement ne pas avoir l’impact espéré par l’entreprise.