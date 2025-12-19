Nano Banana : pourquoi décrire vos instructions quand vous pouvez simplement les dessiner ? Voici comment profiter des nouveautés de Google Gemini

Google poursuit l’amélioration de Gemini afin de l’imposer comme l’IA préférée des utilisateurs. Avec le lancement de Gemini 3 Flash, le géant de la tech a annoncé deux nouveautés : une façon inédite de donner des instructions à Nano Banana et l’extension de la vérification SynthID aux vidéos. Voici comment en profiter.

Depuis que Nano Banana est sorti, c’est carton plein pour Google : l’IA de génération et d’édition d’images de la firme de Mountain View a immédiatement été adoptée par les utilisateurs qui louent son efficacité et la qualité de ses créations.

Le géant de la tech n’a pas manqué de surfer sur l’engouement autour de son IA intégrée à Gemini et ne se prive pas de l’imposer un peu partout : Nano Banana pourrait bientôt arriver dans Search, s’inviter dans la barre de recherche de Chrome et l’IA a déjà posé ses valises dans Adobe Photoshop. Mais Google est loin de vouloir se reposer sur ses lauriers.

Gemini : exit les prompts, vous pouvez maintenant dessiner vos modifications dans Nano Banana, et ce n’est pas la seule nouveauté

La firme de Mountain View a annoncé sur le compte X (ex-Twitter) @GeminiApp que Gemini intègre une « toute nouvelle façon de donner des instructions » à Nano Banana. Plus besoin de vous casser la tête à rédiger un prompt détaillé dans le champ de saisie : « Vous pouvez désormais indiquer précisément à Gemini où et comment appliquer vos modifications en dessinant ou en annotant vos images directement dans l'application » précise la publication. Le processus est simple comme bonjour, il vous suffit :

D’ouvrir l’application Gemini

De sélectionner Créer une image

D’importer l’image que vous souhaitez modifier

D’appuyer dessus

De dessiner vos instructions à l’aide de l’outil Sketch

Ou de les annoter avec l’outil Text

Appuyez sur OK

Puis envoyez

Et si jamais le résultat ne vous satisfait pas totalement, vous pourrez toujours affiner votre demande avec un prompt. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible sur Android, iOS et sur le web.

Et ce n’est pas l’unique nouveauté qui a accompagné l’annonce du lancement de Gemini 3 Flash. Toujours sur X, Google a indiqué qu’il était maintenant possible de vérifier si une vidéo a été générée (ou modifiée) par l’IA de Google avec Gemini. La firme de Mountain View a en effet étendu la vérification SynthID aux vidéos : il suffit d’importer un média et Gemini vous informera si la piste audio ou la vidéo contient le filigrane, mais surtout quels segments temporels spécifiques sont concernés. Par exemple : « SynthID détecté dans l’audio entre 10 et 20 secondes. Auncun SynthID détecté dans les images. »