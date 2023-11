Apple miserait tout sur iOS 18 pour vendre ses prochains iPhone 16

Apple est un peu en retard dans l'adoption de la technologie d'IA générative, mais l’entreprise devrait rattraper son retard dès la sortie d’iOS 18, qui promet d’offrir des fonctionnalités exclusives aux prochains iPhone 16.

En début de semaine dernière, Bloomberg a rapporté qu'Apple avait interrompu le développement de nouvelles fonctionnalités pour iOS 18 afin de se concentrer sur la correction des bugs existants. Malgré cette pause, l'entreprise a toujours de grandes ambitions pour la mise à jour logicielle de l'iPhone de l'année prochaine.

En effet, dans la dernière édition de sa lettre d'information Power On, Mark Gurman, de Bloomberg, rapporte qu'Apple a qualifié en interne iOS 18 d'”ambitieux et convaincant”. De grands changements sont donc attendus, et pourraient être indispensables pour aider à vendre la série iPhone 16 l’année prochaine.

iOS 18 promet d’être la star de 2024 chez Apple

Ces derniers mois, des rumeurs ont circulé sur l’arrivée du propre chatbot d’Apple, appelé Apple GPT, pour rivaliser avec ChatGPT d'OpenAI et Google Bard. Mais une nouvelle rumeur brosse un tableau plus large de la manière dont l'iPhone 16 pourrait tirer le meilleur parti des nouvelles fonctionnalités alimentées par l'IA avec iOS 18. Le mois dernier, il a été dit qu'Apple dépensait 1 milliard de dollars par an pour l'IA, et Mark Gurman de Bloomberg a fait allusion à l'intégration de l'IA dans iOS sur plusieurs fronts et à un niveau plus profond.

Apple annoncera les modèles iPhone 16 et iPhone 16 Pro l'année prochaine en septembre, et d’après les informations de Gurman, ceux-ci pourraient accueillir certaines fonctionnalités exclusives en matière d'IA générative. Seuls les modèles iPhone 16 et iPhone 16 Pro pourraient être capables d’effectuer des traitements sur l'appareil. On ne sait pas s'il y a des limitations matérielles ou si Apple a tout simplement décidé d’offrir les dernières technologies uniquement sur ses derniers appareils pour pousser ses fans à passer à la dernière génération.

Cependant, les iPhone plus anciens ne seront pas en reste. Selon le leaker Tech_Reve sur X, Apple offrira des fonctions d'IA basées sur le cloud aux autres modèles existants de l'iPhone, qui sont compatibles avec iOS 18. Ceux-ci devront donc passer par les serveurs d’Apple pour leurs requêtes, une alternative moins sécurisée et plus lente que de réaliser ces opérations directement sur l’appareil. Les iPhone 16 et 16 Pro pourraient donc s’avérer intéressants pour de nombreux utilisateurs qui recherchent à maximiser la confidentialité de leurs données.