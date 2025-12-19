On vous conseille fortement d’installer la dernière mise à jour de votre Google Pixel si vous tenez à votre batterie

Google vient de déployer une mise à jour surprise pour ses smartphones, histoire de bien terminer l'année. Celle-ci vient corriger un certain nombre de bugs, notamment un qui détériore la batterie plus vite que prévu. On vous explique comment l'installer sans attendre.

Si vous avez l'impression de devoir recharger votre smartphone Pixel plus souvent qu'à l'accoutumée, vous n'êtes pas seul. Cette semaine, Google a déployé une mise à jour pour son Pixel 10, venant entre autres régler un gros problème de GPU impactant les performances de l'appareil. Mais ce n'était pas le seul problème à régler sur le smartphone. Les Pixel 8, Pixel 9, et Pixel 10 sont victime d'un autre souci technique de taille, qui touche cette fois la batterie.

Or, si la mise à jour du Pixel 10 est encore uniquement disponible en bêta, ce n'est pas le cas de la dernière update qui a déjà disponible sur les smartphones compatibles. Celle-ci est si légère qu'il est même possible que vous soyez passé à côté. Pourtant, il est crucial que vous l'installiez, si ce n'est pas déjà fait, si vous tenez un tant soit peu à la batterie de votre téléphone. En effet, le bug en question fait ce que celle-ci se vide beaucoup plus vite que la normale, forçant l'utilisateur à la recharger plus régulièrement — et donc, à l'user plus rapidement.

N'attendez pas pour installer la dernière mise à jour de votre smartphone Pixel

La dernière mise à jour vient donc régler ce problème épineux. Google n'en dit pas plus sur les origines de ce dernier. Nous n'en saurons donc pas plus, si ce n'est que le bug est en théorie résolu. Ce n'est d'ailleurs pas le seul, puisque la firme de Mountain en cite deux autres : un problème avec l'écran tactile qui cesse de fonctionner de manière intermittent, surtout sur le Pixel 10, ainsi qu'un souci d'accès à certains fichiers cache depuis pour les utilisateurs étant passés directement d'Android 14 à Android 16.

Comme toujours, pour installer cette mise à jour, il suffit de vous rendre dans les paramètres de votre smartphone Pixel, puis dans la section Mise à jour. Vous devriez voir apparaître la nouvelle version, pesant seulement 25 Mo. Nul besoin donc d'attendre d'être connecté à un réseau WiFi pour la télécharger.