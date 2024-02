iOS 18 pourrait apporter une nouvelle interface aux iPhone, inspirée de VisionOS

iOS 18 devrait être l’une des mises à jour les plus importantes de l’histoire d’Apple, et si l’on en croit de nouvelles rumeurs, la version qui sera déployée plus tard dans l’année pourrait bien apporter des changements importants à l’interface.

iOS 18 pourrait bien avoir un nouveau look inspiré de visionOS. C'est ce qu'affirme un rapport de The Verifier, un site web qui a une réputation douteuse en ce qui concerne les fuites d'informations sur Apple. Le rapport affirme qu'iOS 18 adoptera certains des éléments visuels de visionOS, tels que les coins arrondis, les ombres et la profondeur.

VisionOS, le système d’exploitation utilisé dans le nouvel Apple Vision Pro, est basé sur iOS, mais il y ajoute quelques fonctionnalités et améliorations, telles que les fenêtres flottantes, les fonds d'écran dynamiques et de nouveaux types de widgets.

iOS 18 pourrait hériter de certains éléments de VisionOS

The Verifier utilise tvOS 17.2 comme exemple de la manière dont iOS 18 pourrait être influencé par visionOS. tvOS 17.2 est la dernière mise à jour du logiciel Apple TV, et elle a introduit un nouveau design pour l'application Apple TV, avec une barre latérale flottante qui ressemble aux applications visionOS. Cependant, la version iPhone de l'application Apple TV n'a pas bénéficié du même changement de design, et suit toujours le langage de conception traditionnel d'iOS.

Ce rapport doit être pris avec des pincettes, car The Verifier a des antécédents mitigés en ce qui concerne les rumeurs sur Apple. De plus, Mark Gurman de Bloomberg, une source plus fiable, a récemment indiqué qu'iOS 18 comporterait “des changements ambitieux dans tous les domaines”, mais il n'a pas précisé si ces changements concernaient le design ou les fonctionnalités.

Ce que l’on attend surtout d’iOS 18, c’est de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA, telles que la reconnaissance d’objets, la traduction de texte, et même une toute nouvelle version de Siri qui devrait rendre l’assistant personnel beaucoup plus intelligent.

Bien qu'Apple partage certains éléments de conception entre ses systèmes d'exploitation, tels que le centre de contrôle et le centre de notification, la société conserve également des langages de conception distincts pour chaque plateforme. Par exemple, iOS n'a jamais adopté les icônes rondes de watchOS ou les icônes avec des ombres de macOS Big Sur. Il reste donc maintenant à voir si IOS 18 va ou non bien hériter de certains éléments de VisionOS.