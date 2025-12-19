Nintendo aime tellement les procès que la firme s’est battu pendant 15 ans à propos de la Wii

Nintendo vient de remporter un procès qui dure depuis plus de quinze ans contre l'entreprise française Nacon. Le litige concernait des contrôleurs tierces destinés à la Wii qui, selon la firme nippone, utilisaient une technologie propriétaire. Il semblerait même que l'histoire ne soit pas encore fini.

On ne plaisante pas avec les affaires de Nintendo. L'entreprise japonaise nous l'a bien fait comprendre ces dernières années, en intentant procès sur procès à quiconque aurait l'audace de distribuer gratuitement ses jeux, émuler ses consoles ou simplement utiliser l'image d'une de ses licences. À chaque fois ou presque, ce sont plusieurs millions d'euros qui rentre dans la poche de la firme. Alors pourquoi se priver ?

Si l'histoire d'amour entre Nintendo et la justice s'est largement intensifier ces dernières années, notamment avec la montée en puissance du piratage et de l'émulation, la firme n'en est pas à ses débuts. Au début des années 2010 déjà, elle intentait des procès à revendeurs de matériel tiers qui s'inspirait un peu trop des design de ses propres produits. Parmi eux, on retrouve notamment BigBen Interactive. Si ce nom ne vous dit rien, vous connaissez peut-être celui de l'entreprise qui l'a depuis absorbé : Nacon.

Sur le même sujet – Bonne nouvelle, ces deux immenses classiques de la Nintendo 64 vont bientôt rejoindre le catalogue du Nintendo Switch Online

Après 15 ans, Nintendo gagne enfin son procès contre ce revendeur

En 2010, BigBen Interactive commercialise des manette de Wii non officielles, à une époque où la console est encore à son apogée. Forcément, l'idée ne plaît pas beaucoup à Nintendo, qui s'empresse de lui intenter un procès pour violation de bret. L'entreprise japonaise lui reproche alors d'avoir volé la technologie de capteurs de mouvement, ainsi que la caméra permettant de traquer ces dernier, en plus d'autres petits détailes techniques. Bref, un bon gros plagiat en règle.

Mais BigBen Interactive tient bon, et l'affaire s'enlise. La société est condamné à de multiples reprises, mais fait toujours appel. Mais récemement, le tribunal de Mannheim vient de statuer, en théorie, définitivement sur l'affaire. Nacon est condamné à vers 7 millions d'euros de dommages et intérêts à Nintendo. Mais il se pourrait que l'affaire ne s'arrête pas là, Nacon ayant de nouveau fait appel.

Source : Games Fray