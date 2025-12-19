One UI 8.5 : ce réglage photo clé va enfin arrêter de jouer à cache-cache, Samsung facilite son accès

Le flot des rumeurs au sujet de la prochaine surcouche de Samsung, One UI 8.5, ne s’est pas tari avec la sortie de sa première bêta. La dernière fuite en date concerne de nouveau l’appareil photo : le constructeur sud-coréen facilite enfin le réglage rapide d’un paramètre essentiel.

Alors que la première bêta de One UI 8.5 a été déployée le 8 décembre, les fuites à son sujet ne cessent de pleuvoir. Il apparaît que cette version de la surcouche de Samsung basée sur Android 16 mette notamment l’accent sur la photo et cela à bien des égards.

Par exemple, elle devrait permettre aux utilisateurs de fusionner leurs photos et de les éditer en un clin d’œil grâce à une nouvelle fonction propulsée par Galaxy AI, mais elle devrait également introduire des préréglages partageables dans le mode Pro. Il semble toutefois que Samsung n’ait pas oublié le mode photo standard.

One UI 8.5 : Samsung permet enfin d’ajuster rapidement ce réglage clé de l’appareil photo

Le constructeur sud-coréen pourrait en effet faciliter le réglage rapide d’un paramètre essentiel de l’appareil photo en intégrant un curseur de balance des blancs directement dans l’application. C’est en tout cas ce qu’affirme le célèbre leaker UniverseIce sur le réseau social chinois Weibo.

La balance des blancs sert à faire en sorte que les couleurs d’une photo paraissent naturelles, qu’importe les conditions d’éclairage. Les smartphones possèdent généralement une balance des blancs automatique, mais elle n’est pas toujours parfaite, notamment lorsqu’il y a plusieurs sources de lumière ou si l’utilisateur souhaite capturer une atmosphère particulière. C’est là qu’un curseur devient utile, puisqu’il permet de reprendre la main et d’ajuster l’effet.

La nouveauté introduite par One UI 8.5 selon UniverseIce, c’est que cette fonctionnalité est désormais directement accessible depuis le mode photo par défaut – ce qui évite d’avoir à passer par le mode Pro pouvant s’avérer plus difficilement accessible. Le curseur de la balance des blancs, qui est un paramètre essentiel, est donc plus facilement et rapidement réglable.

Le leaker indique que, pour le moment, cette fonctionnalité n’est pas encore active. Il s’interroge alors sur une possible exclusivité pour le Galaxy S26. Quoi qu’il en soit, Samsung rattrape ainsi son retard sur Google qui permet déjà d’ajuster simplement la balance des blancs, comme le soulignent nos confrères d’Android Authority. La prochaine étape sera-t-elle l’introduction d’un curseur des ombres inspiré des Pixel ?