iOS 18 : les iPhone devraient enfin se doter de leur propre IA générative

Alors que de nombreuses entreprises se sont pleinement lancées sur l’intelligence artificielle, Apple a pris un peu de retard dans le domaine, mais pourrait bien revenir en force dès la fin de l’année avec iOS 18.

Selon son PDG Tim Cook, Apple pourrait avoir de grandes nouvelles à partager au sujet de l'intelligence artificielle dans le courant de l'année. Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes après la publication des résultats du premier trimestre fiscal, Tim Cook a déclaré qu'Apple investissait massivement dans l'IA et dans d'autres technologies qui façonneront l'avenir, et qu'il était impatient de révéler plus de détails dans le courant de l'année.

Les commentaires de Cook suggèrent qu'Apple souhaite concurrencer d'autres géants technologiques, tels que Microsoft, Google, Amazon et OpenAI, qui travaillent sur des modèles d'IA de pointe capables de générer du texte et des images. Ces modèles, connus sous le nom d'IA générative, ont fait l'objet de beaucoup d'attention et d'investissements depuis 2022, date à laquelle OpenAI a lancé ChatGPT.

Les iPhone pourraient avoir droit à un chatbot fait maison

Apple annonce généralement de nouvelles fonctionnalités logicielles en juin, lors de sa conférence annuelle des développeurs, la WWDC. L'année dernière, Apple a introduit une fonction d'autocorrection pour le clavier de l'iPhone qui utilise un modèle de langage. Cependant, Apple n'a pas utilisé le terme “intelligence artificielle” lors de la présentation, préférant le terme plus académique de “machine learning”.

Cook n'a pas précisé à quel type d'annonce d'IA il faisait référence, mais il a déclaré qu'il voyait une énorme opportunité pour Apple avec l'IA générative et l'IA en général. Il a également précisé qu'il ne voulait pas s'avancer et en révéler trop. Néanmoins, des rumeurs circulent déjà sur ce qu'Apple pourrait avoir en réserve pour sa prochaine mise à jour logicielle, iOS 18, qui devrait être publiée plus tard dans l'année. Selon certains rapports, iOS 18 pourrait être la “plus grande” mise à jour logicielle de l'histoire de l'iPhone, avec de nombreuses fonctionnalités d'IA incluses.

Parmi elles, on peut notamment citer des améliorations pour Siri, Messages, Apple Music, Pages ou encore Xcode. Bien entendu, rien n'est confirmé tant qu'Apple n’a pas officiellement annoncé ces nouveautés. Nous devrions de toute façon en savoir davantage rapidement.