Montres et bracelets connectés Fitbit : les meilleurs modèles en 2020

Le nom Fitbit est indissociable des bracelets et montres connectées à vocation sportive. La marque est une référence historique sur le marché des trackers de fitness et ses produits comptent parmi les meilleurs à ce jour. Vous recherchez un nouveau tracker Fitbit ? Voici notre guide d’achat pour choisir le meilleur modèle selon vos besoin.

Notre sélection des meilleurs appareils Fitbit

Fitbit a commencé avec des podomètres multifonctions vendus sous forme de clip qui pouvaient être fixés facilement sur les vêtements. Ces petits objets servaient également de trackers d’activités pour mesurer différentes performances du porteur : distance parcourue, calories brûlées, nombre de marches gravies ou encore la qualité de son sommeil. Le premier bracelet connecté Fitbit remonte à 2013, l’année de sortie de la Fitbit Flex. La marque s’est ensuite lancée sur le marché des montres connectées en 2015, soit la même année que l’Apple Watch de première génération.

La concurrence s’est accrue ces dernières années avec l’arrivée d’autres acteurs désormais incontournables tels que Xiaomi, Samsung ou encore Huawei. Mais Fitbit qui a été racheté en novembre 2019 par Alphabet, la maison mère de Google demeure l’un des choix préférés des sportifs. Et c’est justement pour eux que nous avons sélectionné les meilleures montres et bracelets connectés Fitibit disponible en 2020. Suivez le guide.

Meilleurs bracelets Fitbit : quel modèle acheter en 2020 ?

Fitbit Charge 4

Fitbit Charge 4 est le plus récent des bracelets connectés de la gamme. Il intègre un système de suivi pour plus de 20 activités sportives. Vous bénéficiez également d’une fonction de suivi de sommeil, d’un capteur de fréquence cardiaque, suivi avancé des calories brûlées, des rappels à l’exercice pour atteindre vos objectifs, une détection automatique du type d’activité en cours, etc.

S’il intègre un écran, celui-ci est considérablement plus petit que ceux des montres connectées de la marque, en l’occurrence la Fitbit Versa, mais il s’agit d’un ajout pratique qui vous permet de suivre vos statistiques d’activité directement sur votre poignet tout au long de la journée. Le Fitbit Charge 4 fait également partie des rares bracelets connectés à disposer d’un GPS intégré vous permettant de voir votre rythme en temps réel et de cartographier les parcours en extérieur sans avoir à apporter votre téléphone avec vous.

Les + Les - Design élégant et personnalisable GPS intégré Affichage monochrome Suivi continu de la fréquence cardiaque Design inchangé par rapport à la Fitbit Charge 3 Étanche jusqu'à 50 m+ mode natation Jusqu'à 7 jours d'autonomie de batterie Contrôlez Spotify Fitbit Pay

Fitbit Inspire HR

Ce bracelet connecté Fitbit remplace l’Alta HR et est l’une des dernières entrées dans le catalogue de la marque. C’est une alternative moins cher au Fibit Charge 4 avec lequel il partage de nombreux points sur le plan des fonctionnalités à la différence qu’il n’est pas équipé d’un GPS intégré. Le bracelet est tout de même capable d’exploiter le GPS de votre téléphone pour suivre vos parcours. Le Fitbit Inspire HR est par ailleurs plus discret que le Charge 4.

Avec le Fitbit Inspire HR, vous bénéficiez de la majorité des fonctionnalités de tracking : suivi de la fréquence cardiaque, suivi des statistiques pour différents types d’activité, monitoring de la qualité du sommeil, exercices de respiration guidée, etc. Le bracelet offre par ailleurs une autonomie d’environ cinq jours. Il est également étanche, bien qu’il n’ait pas vraiment de compétences pour la natation.

Les + Les - Belles finitions Affichage monochrome Suivi de plus de 15 activités sportives + capteur de fréquence cardiaque Pas de Fitbit Pay Étanche jusqu'à 50 m 5 jours d'autonomie de batterie

Fitbit Flex 2

Si vous envisagez acheter le Fitbit Flex 2, ce bracelet connecté offre un excellent suivi pour vos activités physiques et arbore un design subtil qui plaira à beaucoup d’utilisateurs. La seule chose qui lui manque, c’est un écran, mais vous pouvez accéder à toutes vos statistiques en l’appairant à votre smartphone Android ou iOS. Accédez au nombre de pas que vous effectuez au quotidien, à la distance parcourue, à votre dépense calorique, au nombre de minutes active, au temps d’inactivité ou encore au suivi automatique de la durée et de la qualité de votre sommeil.

Même s’il ne dispose pas d’un écran, le Fitbit Flex 2 peut signaler les appels et SMS sur votre smartphone en vibrant et s’illuminant de différentes couleurs. Vous bénéficiez d’une autonomie longue durée de 5 jours et d’une étanchéité doublée d’un mode de suivi pour la natation.

Les + Les - Confortable et léger Pas de cardiofréquencemètre Différentes façons de le porter Suivi intelligent SmartTrack (détection automatique du type d'activité en cours Étanche jusqu'à 50m + mode natation 5 jours d'autonomie de batterie

Fitbit Inspire

Comme l’Inspire HR, il mesure vos pas, les distances parcourues, le nombre de minutes actives et les calories brûlées. Vous bénéficiez également d’une fonction de suivi de sommeil et recevez des notifications et alertes provenant de votre smartphone appairé. Pour les femmes, il permet également de suivre le cycle menstruel. Son design est quasiment le même que celui de la version HR. Il offre également les mêmes fonctionnalités que cette dernière à quelques exceptions près : pas de capteur de fréquence cardiaque, ni de mode de suivi pour la natation, bien que le bracelet soit étanche.

La respiration guidée est une autre fonctionnalité que vous ne retrouvez que sur la version HR. Le Fitbit Inspire est donc une version allégée qui coûte 30% moins cher que la version la plus complète. Les deux offrent une autonomie de 5 jours.

Les + Les - Belles finitions Pas de cardiofréquencemètre Suivi de plus de 15 activités sportives Pas de mode de suivi pour la natation, bien qu'il soit étanche Étanche jusqu'à 50m 5 jours d'autonomie de batterie Reconnaissance automatique d'activités sportives

Meilleures montres connectées Fitbit en 2020

Fitbit Versa 2

La Versa 2 est une montre connectée polyvalente embarquant tout ce qui se fait de mieux chez Fitbit. Elle prend en charge plus de 15 sports à suivre en temps réel à votre poignet grâce à son écran AMOLED. Vous trouverez en elle toutes les fonctionnalités de fitness habituelles en plus d’une fonction de suivi de fréquence cardiaque et de détection automatique du type d’entraînement. Contrôlez votre app Spotify et ajoutez des playlists Deezer. Vous pouvez également stocker plus de 300 morceaux de musique à écouter directement au poignet.

Elle est étanche jusqu’à 50 m de profondeur pour le suivi de vos séances de natation. La Fitbit Versa 2 vous envoie par ailleurs des rappels pour bouger tout au long de la journée, propose des séances d’entraînement et permet aux femmes de suivre leur cycle menstruel. Son seul véritable défaut est l’absence d’un GPS intégrée mais vous pouvez vous connecter à celui de votre smartphone pour garder un œil sur vos parcours. La montre est compatible avec l’assistant Alexa et avec Fitbit Pay pour le paiement sans contact. Elle offre jusqu’à 6 jours d’autonomie.

Les + Les - Ecran AMOLED Pas de GPS intégré Design soigné Suivi multisports + capteur de cardiofréquencemètre Expérience musicale (Spotify, Deezer, stockage local de musique) Fitbit Pay Compatibilité Amazon Alexa 6 jours d'autonomie

Fitbit Ionic

Même si elle a maintenant près de trois ans d’âge, la Fitnit Ionic reste la montre connectée la plus complète du catalogue de la marque. La Versa 2 est plus récente et affiche un design plus conventionnel mais si le GPS intégré est une caractéristique importante à vos yeux, c’est la seule montre connectée de Fitbit qui en dispose. Vous bénéficiez en plus de toutes les fonctionnalités de suivi de indispensables aux plus sportifs.

La montre connectée offre 5 jours d’autonomie (voire plus), est étanche jusqu’à 50 m de profondeur et est compatible avec la fonctionnalité Fitbit Pay pour le paiement sans contact via NFC. Contrairement à la Versa 2, elle ne prend pas en charge Alexa. La Fitbit Ionic stocke et lit la musique et fonctionne avec des écouteurs Bluetooth.

Les + Les - GPS intégré Design clivant Séances d'entraînement personnalisées au poignet Pas d'assistant connecté contrairement à la Fitbit Versa 2 Suivi continue de la fréquence cardiaque Étanche jusqu'à 50 m + suivi de la natation Stocke et lit la musique + Playlist Deezer 5 jours d'autonomie

Fitbit Versa Lite

Comme son nom l’indique, la Fitbit Versa Lite est une version allégée de la Versa 2. Elle arbore le même design et les mêmes fonctionnalités de base, à l’exception de quelques-unes. Elle dispose d’un capteur pour le suivi continu de votre fréquence cardiaque, prend en charge plus de 15 sports à suivre en temps réel au poignet. Vous pouvez recevoir les notifications de message et d’appels de votre smartphone et envoyer des réponses rapides, etc.

Contrairement à la Versa 2, vous ne pouvez pas stocker des fichiers musicaux locaux sur la Fitbit Versa Lite. Elle manque également le mode de suivi pour la natation bien qu’elle est étanche jusqu’à 50 m. Enfin, elle est équipée d’un écran LCD au d’un écran AMOLED pour la version standard.

Les + Les - Suivi continue de la fréquence cardiaque Pas de GPS Design soigné Pas de mode natation bien qu'elle est étanche Suivi continue de la fréquence cardiaque Pas de Fitbit Pay Étanche jusqu'à 50 m Détection automatique du type d’activité automatique 5 jours d'autonomie

⌚ Pourquoi choisir Fitbit ?

Bien que de nombreuses marques proposent aujourd’hui des solutions de tracking d’activités, Fitbit est l’un des pionniers du secteur et jouit d’une solide réputation auprès des sportifs et des personnes pointilleuses sur le suivi de leur forme. La marque propose une mesure fiable de différents indicateurs tels que le nombre de pas, la fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, le suivi de la qualité du sommeil ou encore des statistiques précises pour différents types de sport.

La plupart de ses trackers disposent de capacités de monitoring pour plus d’une quinzaine d’activités sportives avec une détection automatique sans que vous n’ayez à bouger le petit doigt (marche, randonnée, jogging, vélo elliptique, vélo d’extérieur natation, exercices aérobies, etc). L’application compagnon (Android et iOS) présente un tableau de bord détaillé et intuitif pour garder un regard panoramique sur vos objectifs et votre progression.

❔ Quel est le meilleur Fitbit ?

Il n’y a pas de Fitbit unique qui soit parfait pour tout le monde. Chaque utilisateur pourra choisir le modèle adapté selon le type d’usage et les fonctionnalités recherchées. Les caractéristiques, les indicateurs de suivi, le design et le confort, l’autonomie ou encore le prix sont des critères importants qui entrent en ligne de compte. Assurer vous de disposer de toutes les informations qu’il vous faut pour faire le choix adapté. Et c’est ce à quoi nous vous aidons dans ce guide avec le profil de chaque montre ou bracelet connecté Fitbit.

Les meilleurs bracelets Fitbit en 2020 : Fitbit Charge 4 ou Fitbit Inspire HR – Ils ont pratiquement toutes les fonctionnalités dont vous auriez besoin. L’Inspire HR est un peu moins cher, mais le Charge 4 offre une meilleure autonomie et un GPS intégré.

: Fitbit Charge 4 ou Fitbit Inspire HR – Ils ont pratiquement toutes les fonctionnalités dont vous auriez besoin. L’Inspire HR est un peu moins cher, mais le Charge 4 offre une meilleure autonomie et un GPS intégré. Meilleure montre connectée Fitbit en 2020 : Bien que la Fitbit Ionic se démarque par son GPS intégré, la Fitbit Versa 2 est plus récentes et globalement meilleure.

: Bien que la Fitbit Ionic se démarque par son GPS intégré, la Fitbit Versa 2 est plus récentes et globalement meilleure. Meilleur Fitbit pas cher : Le Fitbit Inspire à 69 € est un solide bracelet connecté qui offre l’essentiel des fonctionnalité pour la plupart des utilisateurs. La principale chose qui manque est le suivi de la fréquence cardiaque.

🤔 Montre ou bracelet connecté ?

Si vous recherchez un tracker d’activités principalement pour mesurer vos données d’exercice et qu’un écran multifonctions ne vous est pas indispensable, un bracelet connecté couvrira largement vos besoins. Pour les sportifs plus exigeants souhaitant un tracker plus complet, optez pour l’une des montres connectées de la marque offrant un écran confortable et le suivi de différentes statistiques directement à votre poignet.