Les meilleurs GPS pour voiture : lequel acheter en 2020 ?

Un GPS pour voiture reste un excellent moyen pour vous guider d’un point A à un point B sans accroc tout en libérant votre smartphone. Parce qu’il existe plusieurs modèles sur le marché et que tous ne se valent pas, découvrez notre guide d’achat pour vous aider dans votre choix.

Notre sélection des meilleurs GPS pour voiture

S’il est possible d’utiliser votre smartphone avec l’une des multiples applications de navigation disponibles sur Android et iOS, de nombreux automobilistes continuent de faire confiance au bon vieux GPS pour voitures. Ils offrent tout ce qu’il faut pour éclairer votre route, que vous effectuez de courts ou de longs trajets. Avec en prime des fonctionnalités pratiques comme l’état du trafic en temps réel, le signalement de zones de danger (radars), entre autres options indispensables aux conducteurs.

Il existe de nombreux modèles de boîtiers GPS disponibles sur le marché, mais tous ne se valent pas en termes de qualité et de fiabilité. Vous ne savez pas quoi choir ? Suivez notre guide d’achat avec la sélection des meilleurs GPS en 2020, rien que les meilleurs.

TomTom Go Basic (5 ou 6 pouces)

Comme son nom le laisse entendre, c’est le GPS de base du catalogue de TomTom. Il succède aux modèles START de la marque et se décline en deux tailles d’écran : 5 et 6 pouces. Il s’adresse principalement à ceux qui cherchent un GPS efficace et pas cher. Vous bénéficiez gratuitement d’une mise à jour cartographique régulière et à vie, de fonctions de signalisation de zonez de danger et plus particulièrement des radars. La fonctionnalité « dernier kilomètre » vous permet de retrouver facilement où vous avez garé votre voiture.

Au tableau des options manquant à l’appel, il y le support de la carte SIM qui n’est pas disponible (modèle WiFi uniquement), pas d’appels mains libres, ni de compatibilité IFTTT, Siri et Google Assistant/Now. Vous bénéficiez toutefois des commandes vocales pour l’entrée des adresses à la voix. Enfin, l’accès aux zones de dangers est conditionné par un abonnement de 2,99 € par mois ou 29,95 € par an (les trois premiers mois sont gratuits).

Les + Les - Mise à jour des cartes gratuites et à vie Pas de support SIM Alertes zones de danger Abonnement requis pour les zones de danger Info-trafic en temps réel pas d'appels mains-libres Commande vocale Prix abordabme

Garmin Drive 52 LMT-S

C’est l’alternative au TomTom Go Basic destinée à ceux qui veulent un boîtier GPS pas cher et efficace. Il possède les fonctions les plus importantes pour passer en toute sécurité d’un point A à B. Planifiez votre itinéraire et bénéficiez d’un guidage vocal jusqu’à destination. Vous bénéficiez d’informations sur le trafic en temps réel ainsi que des mises à jour cartographiques à vie. Ce GPS envoie des alertes qui favorisent la sécurité au volant comme à l’approche des virages serrés, des radars, des zones scolaires et affiche les limitations de vitesse sur les autoroutes.

Avec Tripadvisor, le GPS vous propose des lieux tels que les restaurants, hôtels, sites d’intérêts autour de vous ou encore des suggestions de parking quand vous arrivez à destination. Le Garmin Drive 52 est un GPS sans carte SIM se connectant en WiFi uniquement. Trois tailles d’écran sont proposées : 5 pouces, 5,5 et 6,95 pouces, à partir de 99 €.

Les + Les - Mise à jour des cartes gratuites à vie Pas de carte SIM Alertes gratuites des zones de danger Pas d'appels mains-libres Info-trafic en temps réel TripAdvisor et les millions de points d'intérêt Foursquare Alertes relatives aux virages serrés, changements de zones de vitesse, zones scolaires, etc.

TomTom Go Essential (5 ou 6 pouces)

Le TomTom Go Essential est le boîtier GPS milieu de gamme de la marque. Il s’agit d’une version améliorée des TomTom de la série VIA. L’appareil est proposé en deux tailles de 5 ou 6 pouces et dispose d’une connectivité WiFi (pas de connexion cellulaire via une SIM). Le cartes de toute l’Europe sont mises à jour à vie. Grâce aux infos trafic en temps réel, planifiez vos parcours tout en évitant les embouteillages.

Le Go Essential vous permet de profiter de 6 mois gratuits de service de signalisation de zones de dangers (radars fixes et mobiles). Passé cette période, il vous faudra payer un abonnement de 2,99 € par mois ou 29,95 € par an. Enfin, vous bénéficiez de fonctionnalité d’appels en mains libres, de la compatibilité Siri et Google Now pour le contrôle vocal. Ce boîtier GPS est proposé au prix de 173 € en version 5 pouces et 203 € en version 6 pouces.

Les + Les - Mise à jour des cartes gratuites à vie Pas de support SIM Alertes zones de danger (gratuit pendant 6 mois) Abonnement requis pour les zones de danger Info-trafic en temps réel Appels mains-libres Support de fixation magnétique alimenté Commande vocale avec support Siri et Google Now + IFTTT

Garmin DriveSmart 55



Le GPS Garmin DriveSmart 55 va plus loin que le Drive 52 standard. En plus des fonctionnalités de navigation, de trafic en temps réel et d’alertes de zones de dangers, il gère vos messages et appels téléphoniques pendant que vous conduisez. L’appareil dispose d’une connectivité Bluetooth pour se connecter à votre smartphone. Les notifications s’affichent à l’écran et vous pouvez communiquer en mains libres. Le système dispose également d’une connexion Wi-Fi intégrée, de sorte que vous obtenez automatiquement de nouvelles mises à jour cartographiques dès que vous êtes connectés à un réseau sans fil. Son prix : 162 €.

Les + Les - Mise à jour des cartes gratuites à vie Pas de carte SIM Alertes gratuites des zones de danger Info-trafic en temps réel Appels mains libre TripAdvisor et les millions de points d'intérêt Foursquare Alertes relatives aux virages serrés, changements de zones de vitesse, zones scolaires, etc.

Garmin DriveAssist 51 LMTS (GPS +Dashcam)

La particularité de ce GPS est qu’il sert également de Dashcam. En effet, une caméra de bord intégrée au boîtier pour enregistrer tous les événements sur la route, en l’occurrence les accidents afin de situer les responsabilités. En cas de collision, la séquence vidéo est systématique sécurisée sur la carte SD. En dehors de cette option, vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités de navigation et de sécurité : cartographie mise à jour à vie, infos trafic en temps réel, reconnaissance et guidage vocal, avertissements de collision imminente, affichage des limitations de vitesse, etc.

Le GPS dispose d’une fonctionnalité de suggestion des lieux d’intérêt comme les restaurants, hôtels et sites touristes grâce à Tripadvisor et Foursquare. Le boîtier est compatible WiFi de sorte que vous puissiez mettre à jour les cartes directement sans avoir à le connecter à un ordinateur. Son prix : 299 €.

TomTom Go Premium

Le TomTom Go Premium est le modèle haut de gamme de la marque. Il s’agit d’une version améliorée des TomTom 6200 et 6250. Le boîtier GPS peut se connecter indépendamment à Internet via la carte SIM intégrée, en plus du WiFi. Vous bénéficiez également de l’intégration des fonctions d’automatisation IFTTT, d’une compatibilité Siri et Google Now, d’un enregistrement de parcours pour conserver une trace des derniers trajets parcourus, du partage de position, etc.

C’est le seul modèle du catalogue à proposer le service de signalisation des zones de danger (radars) sans surcoût. Vous êtes donc dispensés d’un abonnement. Le TomTom Go Premium est disponible en versions de 5 et de 6 pouces qui sont proposés respectivement au tarif de 329 et 379 €.

Les + Les - Mise à jour des cartes gratuites à vie Son prix Alertes zones de danger sans abonnement Info-trafic en temps réel Appels mains libres Support de fixation magnétique alimenté Carte SIM intégrée Commande vocale avec support Siri et Google Now + IFTTT

Coyote Nav+

Ce GPS dispose d’un écran de 5,5 pouces qui affiche la navigation en temps réel contrairement aux deux autres boîtiers de la marque : le Coyote Mini et le nouveau Coyote Up. Vous bénéficiez également d’un affichage de l’infos trafic en temps réel, les accidents et les perturbations sur la route, d’une fonction de reconnaissance vocale, mais aussi d’alertes prédictives pour anticiper les virages dangereux avec indication de la vitesse recommandée.

Malgré son effort de résister à la concurrence des applications comme Waze et Google Maps, mais aussi des autres acteurs du marché des boîtiers GPS, Coyote reste encore relativement cher. Le Coyote Nav+ est en effet vendu au prix de 345 € et s’accompagne d’une formule d’abonnement de 12,99 € par mois avec engagement d’un an pour profiter de tous les services de la marque.

Les + Les - Alertes zones de danger Son prix Infos trafic en temps réel et limitations de vitesse Abonnement coûteux Alertes prédictives pour anticiper les virages dangereux Support carte SIM Commandes vocales

TomTom Rider 500 : meilleur GPS pour motos

Équipé d’un écran de 4,3 pouces, le TomTom Rider 500 est un boîtier GPS parfait pour les motos. Il embarque des cartes Europe pour 49 pays avec des mises à jour gratuites à vie. Il offre toutes les fonctionnalités de base d’un GPS TomTom : cartographie précise, info-trafic en temps réel (via smartphone), alertes zones de radars, etc. Vous profitez également de bonus propices pour les motards comme la découverte des parcours moto les plus exceptionnels du monde. Partez à l’assaut des routes vallonnées et sinueuses en France et ailleurs.

Ce GPS est compatible WiFi. Pas besoin d’un ordinateur pour mettre à jour les cartes. Il est certifié IPX7 pour une protection garantie par temps pluvieux. Sa batterie offre une autonomie de 6 heures. Dans la boîte, on retrouve un kit de fixation, un câble USB et d’alimentation et une notice d’utilisation détaillée. Son prix : 378 €.

❓ Pourquoi choisir un boîtier GPS ?

De nos jours, presque tout le monde utilise son smartphone pour la navigation GPS. Les voitures récentes embarquent aussi une application GPS dans le système de bord, mais de nombreux automobilistes continuent de faire confiance au bon vieux boîtier GPS et c’est parce qu’il a toujours des arguments à faire valoir. Tout le monde ne trouve pas pratique d’immobiliser son smartphone pour les besoins de la navigation. Un boîtier GPS est spécifiquement dédié à cette tâche et embarque toutes les fonctionnalités que l’on peut retrouver sur les applications GPS sur mobiles. Votre smartphone est ainsi libéré et peut servir à autre chose.

De plus, certains GPS se connectent à votre mobile pour la gestion des appels en mains libres. Une autre particularité des GPS pour voitures est qu’ils embarquent toutes les cartes nécessaires pour une navigation éclairée, sans avoir besoin d’être connectée à Internet. La plupart de ces GPS proposent des cartes pour la quasi-totalité des pays du vieux continent si vous choisissez un modèle européen. Grâce à un système de fixation, vous pouvez immobiliser le boîtier sur le tableau de bord ou sur le pare-brise grâce à une ventouse. Enfin, certains modèles encore plus pratiques proposent une fonction Dashcam, à l’image du Garmin DriveSmart 51, de quoi faire d’une pierre deux coups.

🤔 Quelle marque de GPS choisir TomTom, Garmin, Coyote ?

Que vous vous tourniez vers l’une ou l’autre de ces marques, vous êtes assuré de bénéficier d’un produit fiable et de qualité qui remplit sa fonction avec perfection. Ces GPS embarquent jusqu’à 45 cartes des pays européens et proposent des mises à jour gratuites à vie. Toutes bénéficient également d’une communauté active pour les fonctionnalités qui dépendent du crowdsourcing.

Attention toutefois aux frais récurrents. Pour bénéficier de certains services supplémentaires comme les avertissements radar, il faut un abonnement chez TomTom qui coûte 2,99 € par mois ou 29,95 € par an. Garmin en ce qui le concerne propose ces services sans surcoût. Quant à Coyote, l’accès à l’ensemble de ses services est conditionné par un abonnement d’un an minimum avec engagement (12,99 € par mois).

👁‍ Quelles sot les fonctionnalités importantes d’un GPS ?

Un GPS complet vous permet de bénéficier d’une expérience sans accroc pour la conduite. Mais toutes ne se valent pas en termes de fonctionnalités. Quel que soit le GPS choisi dans notre guide d’achat, vous êtes assuré de bénéficier des fonctionnalités de base nécessaires au parcours guidé d’un point A à un point B avec en prime les infos trafic en temps réel et la signalisation des zones de danger et de radars. Pour faire résumer : un bon GPS de base doit permettre de :

Planifier votre trajet

Mise à jour régulière du GPS et de la cartographie

Infos trafic en temps réel

Alertes sur zones de danger

Affichage dynamique des limitations de vitesse

Reconnaissance vocale et guidage vocal

Enfin, au nombre des options rares que l’on retrouve sur certains modèles haut de gamme figure l’intégration d’une SIM pour la connectivité 2G/3G/4G, ce qui permet au GPS d’être entièrement indépendant d’un smartphone. On peut également citer les appels mains libres, la compatibilité avec un assistant personnel, l’intégration des fonctionnalités IFTTT ou encore la double fonction de caméra embarquée.