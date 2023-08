Équipées d’écrans plus grands et de batteries de meilleures capacités, les Galaxy Watch6 séduisent par leur haute richesse fonctionnelle. Le nec plus ultra pour les utilisateurs de smartphone Android qui souhaitent s’équiper d’une montre connectée ?

En juillet dernier, Samsung présentait lors de son Galaxy Unpacked 2023 d’été ses nouveautés de rentrée, et plus particulièrement ses nouvelles montres connectées réunies au sein de la gamme Galaxy Watch6. Cette année, alors que le constructeur remet un petit coup de projecteur sur la Galaxy Watch 5 Pro de 2022, présentée comme un compagnon d’aventures, deux nouveautés majeures débarquent au catalogue des montres connectées. La Galaxy Watch6 est accompagnée d’une Galaxy Watch6 Classic, les différences portant essentiellement sur le design, plus sophistiqué chez la Classic.

Les nombreuses déclinaisons des nouvelles montres de Samsung, que ce soit en termes de taille d’écran, de connectivité ou encore de couleurs, partagent un trait commun. Toutes offrent des fonctions peu ou prou équivalentes, qu’on décide de choisir le modèle le moins coûteux ou le plus cher. La Galaxy Watch6 (Classic ou standard) est-elle pour autant la meilleure montre connectée du moment ? Nous avons porté et testé quelques jours les deux versions pour répondre à vos interrogations et vous aider à choisir le bon modèle en fonction de vos attentes et de votre équipement.

Prix et disponibilité

L’an passé, le premier prix débutait à 299 euros pour la Watch5 de base. Cette année, le prix de démarrage de la Galaxy Watch 6 est de 319 euros, soit une vingtaine d’euros supplémentaires. Alors que l’édition Pro disparaît, 2023 marque le retour de l’édition Classic et, mieux encore d’une véritable couronne rotative, au sens physique du terme, une caractéristique qu’on n’avait plus vue depuis la Galaxy Watch3 sous Tizen.

La Watch6 est déclinée en deux versions 40 et 44 mm tandis que la Watch 6 Classic existe en 43 et 47 mm. Chacun de ces 4 modèles existe en version Blutooth ou 4G (+ Bluetooth) et en 2 couleurs (noir et crème pour la Watch6 ou noir et gris argent pour la Watch6 Classic). Ce sont donc pas moins de 16 versions qui sont disponibles sur le store en ligne de Samsung (sauf en cas de rupture de stock ponctuelle). Le choix peut éventuellement être moins large chez certains distributeurs spécialisés.

Voici les prix des différentes déclinaisons :

Galaxy Watch6 40 mm Bluetooth : 319 euros

Galaxy Watch6 40 mm 4G : 369 euros

Galaxy watch6 44 mm Bluetooth : 349 euros

Galaxy Watch6 44 mm 4G : 399 euros

Galaxy Watch6 Classic 43 mm Bluetooth : 419 euros

Galaxy Watch6 Classic 43 mm 4G : 469 euros

Galaxy Watch6 Classic 47 mm Bluetooth : 449 euros

Galaxy Watch6 Classic 47 mm 4G : 499 euros

Pour toute commande effectuée avant le 30 septembre chez Samsung ou chez un revendeur partenaire, une batterie externe sans fil avec charge rapide 25 W est offerte. D’autres promotions varient selon les enseignes : Darty offre actuellement 20 euros de remise sur l’achat d’un bracelet supplémentaires, une remise de 50 euros sur les montres est proposée aux adhérents Fnac ou abonnés Amazon Prime.

Précisons que la Watch 5 Pro (45 mm) de 2022 est vendue 469 euros en Bluetooth ou 519 euros en 4G, avec un bracelet à fermoir magnétique. Des prix à peine moins élevés que ceux de l’an passé.

Fiche technique des Galaxy Watch6 et Watch6 Classic

Comme la fiche technique le met en évidence ci-dessous, il y a peu de différences fonctionnelles entre la Watch6 et la Watch 6 Classic. Cette dernière offre une conception un peu plus haut de gamme, en acier inoxydable, et bénéficie d’une couronne rotative physique bien plus ergonomique que la numérique. De plus, seules la taille d’écran et la capacité de batterie diffèrent entre les 4 versions principales, avec un impact inévitable sur les dimensions et le poids du boîtier.

Samsung Galaxy Watch6 Samsung Galaxy Watch6 Classic Format boîtier 40 mm / 44 mm 43 mm / 47 mm Épaisseur 9.0 mm 10.9 mm Poids 28,7 et 52 g 33,3 et 59 g Écran 1,31" / 1,47" 1,31" / 1,47" Technologie Super Amoled Super Amoled Définition 432 x 432 / 480 x 480 432 x 432 / 480 x 480 Système Wear OS 4 / One UI 5 Watch Wear OS 4 / One UI 5 Watch Processeur Exynos W930 2 x 1,4 GHz Exynos W930 2 x 1,4 GHz Connectivités Wi-Fi n, Bluetooth 5.3, NFC Wi-Fi n, Bluetooth 5.3, NFC Capteurs Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, capteur géomagnétique, capteur à effet hall, capteur de luminosité, cardiofréquencemètre optique, analyse de l’impédance bioélectrique, tensiomètre, ECG, capteur température infrarouge, mesure du SpO2, GPS Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, capteur géomagnétique, capteur à effet hall, capteur de luminosité, cardiofréquencemètre optique, analyse de l’impédance bioélectrique, tensiomètre, ECG, capteur température infrarouge, mesure du SpO2, GPS RAM/ Stockage 2 Go / 16 Go (7,1 dispo) 2 Go / 16 Go (7,1 dispo) Compatibilité Android Android Résistance 5ATM + IP68/MIL-STD-810H 5ATM + IP68/MIL-STD-810H Audio Microphone et haut-parleur Microphone et haut-parleur Batterie 300 mAh / 425 mAh 300 mAh / 425 mAh Autonomie annoncée 30 h ou 40 h sans Always on 30 h ou 40 h sans Always on Charge rapide oui oui Recharge sans-fil oui oui Couronne Rotative numérique Rotative physique Matériaux Verre saphir et aluminium Verre saphir et acier inoxydable Accessoire fourni Bracelet sport en silicone Bracelet hybride en simili cuir

Samsung fournit en plus du bracelet, un mini dock de chargement sans-fil, mais pas l’adaptateur secteur nécessaire pour l’alimenter. Il vous faudra vous en procurer un de type USB-C (les mêmes que ceux requis pour les derniers smartphones de Samsung, comme le Galaxy Z Flip5, par exemple, récemment testé par la rédaction).

Le côté chiche en accessoires de Samsung s’étend aux bracelets qui accompagnent les montres. Une seule taille est fournie dans la boîte. Avec la Watch6 40 mm, vous trouvez un bracelet de petite taille et avec la Watch6 44 mm, un bracelet de grande taille. Si vous avez un petit poignet, mais que vous souhaitez tout de même un grand écran, vous devez repasser à la caisse.

Comptez 49,90 euros pour un bracelet confort en tissu, un bracelet sport extrême ou un bracelet sport en silicone. Le bracelet hybride en simili cuir fourni avec les modèles Classic est à 59,90 euros (ou 79,90 euros avec un fermoir magnétique). On apprécie le grand nombre de couleurs proposé par le constructeur et la facilité pour changer de modèle d’une simple pression. Mais être obligé d’acheter un bracelet si celui fourni dans la boîte est trop petit ou trop grand est assez agaçant. Mieux vaut vous renseigner avant tout achat. En effet, le bracelet doit être parfaitement ajusté pour que le suivi du sommeil, de la santé et des activités sportives soit possible.

Un design toujours aussi séduisant

Samsung conserve pour ses Watch6 et Watch6 Classic des cadrans tout en rondeur qui ont fait leur succès, avec des écrans dont le diamètre démarre cette année à 1,31 pouce, par rapport à la dimension de 1,2 pouce de l’an passé. Même en optant pour le modèle le moins cher, on dispose donc d’un affichage de taille correcte, les grands modèles atteignant 1,47 pouce, soit un peu plus que sur la Watch5 Pro de 2022.

Avec des écrans plus grands, Samsung a revu la capacité des batteries à la hausse pour éviter une chute d’autonomie, voire grappiller quelques heures. Sur la Watch6, bonne nouvelle, le boîtier est aussi compact (voire un peu plus que l’an dernier) et s’est même affiné, avec seulement 9 mm d’épaisseur.

Sur le modèle Classic, c’est une autre chanson puisqu’il atteint une épaisseur supérieure à la Watch 5 Pro, soit 10,9 mm, contre 10,5 mm. Si la montre reste suffisamment légère pour que ce ne soit pas trop gênant, ce boîtier plus large au poignet, aussi, que celui de la Watch6 est moins discret. En cause notamment la couronne rotative qui fait son grand retour sur la Classic pour le plus grand bonheur des amateurs du genre. L’aspect du cadran est sur ce modèle plus raffiné, rappelant l’esthétique des montres horlogères. Et il faut reconnaître que c’est bien plus agréable, rapide et pratique que le système de navigation numérique, avec le doigt qui effectue un glissement circulaire autour de l’écran. Lorsqu’on tourne la couronne physique de la Classic, on sent mieux les crans et on gagne en précision pour faire défiler l’écran ou choisir la bonne application, le bon menu.

Sur le côté droit, on trouve toujours deux boutons (la touche accueil et la touche retour) qui peuvent allumer l’écran et qu’on peut paramétrer pour lancer l’assistant Bixby, un exercice, WhatsApp ou encore Samsung Wallet, par un jeu de pressions longues ou double pression.

Les bordures d’écran sont pour leur part plus fines sur cette nouvelle gamme, ce qui autorise une meilleure immersion dans l’affichage tandis que le tactile est bien réactif : toutes les conditions sont réunies pour naviguer confortablement. Le nouveau processeur, un Exynos plus puissant, n’y est sans doute pas étranger non plus. La couronne physique de la Classic ajoute de l’épaisseur autour de l’écran, mais Samsung a compensé avec un cerclage élégant à base de métal brossé.

Quel que soit le modèle choisi, on apprécie le système de fermeture des bracelets, simple, rapide et efficace et le confort de ces derniers (quand ils sont à la bonne taille). Un modèle dit confort justement est même commercialisé pour le suivi du sommeil afin de ne pas incommoder l’utilisateur. Ajouté à cela les nombreux cadrans disponibles dans Galaxy Wear, on obtient très certainement l’une des offres les plus riches du monde Android en termes de personnalisation.

Des écrans irréprochables

Samsung est un maître en matière d’écran Oled et la Watch6, comme la Watch5, avant elle est équipée d’un écran Super Amoled à la qualité d’affichage exemplaire. Avec des définitions de 480 x 480 et 432 x432 points, respectivement associée aux écrans de 1,47 et 1,31 pouce des Watch6, la résolution est suffisamment fine (aux alentours de 330 ppp pour les deux) pour offrir un confort de lecture optimal.

Samsung garantit de plus une haute luminosité pour les dalles circulaires de ses montres, susceptible d’offrir un pic de 2000 nits. Une première dans le domaine. Le fait est qu’en utilisant le mode d’ajustement automatique de la luminosité (il est activé par défaut), l’écran reste parfaitement lisible en extérieur. On salue à ce propos la richesse des réglages de l’affichage accessibles depuis la montre directement ou depuis l’appli Galaxy Wear. Du grand nombre de cadrans disponibles aux nombreuses possibilités offertes pour activer l’affichage d’un geste, baisser la luminosité de l’écran pendant la nuit, opter pour le mode Always On ou le désactiver, la plupart des attentes de l’utilisateur seront comblées. Il ne faut pas hésiter à partir à la découverte de tous ces menus. Il serait vraiment regrettable de s’en priver.

Quoi qu’il en soit, ceux qui privilégient l’affichage et la légèreté auront tout intérêt à se tourner vers la Watch6 et son écran bord à bord. Ceux qui privilégient le style et le confort d’usage préféreront la classique et sa couronne, bien qu’elle soit imposante.

Un logiciel qui évolue par partites touches

On ne change pas une formule qui marche. C’est en tout cas ce que doit penser Samsung qui poursuit l’aventure avec Wear OS, entamée avec la Watch5. Le système de Google, dans sa version 4, est ici toujours revu à la sauce Samsung qui intègre sur ses Watch6 son interface One UI 5 pour montre.

On retrouve les mêmes travers et les mêmes avantages. Il faut deux applis pour faire fonctionner la montre : Galaxy Wear pour le fonctionnement général (les réglages, les cadrans, les notifications, le téléchargement d’applications dans le Galaxy Store) et Samsung Health pour le suivi santé et sport. Pour les utilisateurs Samsung, il faut même ajouter Samsung Health Monitor nécessaire à la réalisation d’un ECG ou à la prise de la tension (à calibrer avec un tensiomètre à brassard). Un peu fastidieux, même si ces applis sont bien faites et leur utilisation intuitive.

Au-delà de ce constat et même s’il n’y a guère d’évolution, la richesse logicielle est indiscutable, notamment dans le domaine de la santé avec une batterie de capteurs intégrés à la montre. Suivi de la fréquence cardiaque, de la température, du Sp02, du nombre de pas, de la distance parcourue à l’aide du GPS… avec cet équipement, Samsung a pour objectif de vous livrer une analyse approfondie de vos performances et de votre santé.

On se prend assez vite au jeu, notamment avec l’analyse de la composition. Certains résultats nous ont parfois laissés un peu sceptiques, avec quelques nuits sans aucun sommeil profond relevé. Pour certains sports, on aimerait aussi un suivi plus poussé avec le nombre de brasses comptabilisé pour la nage ou l’entraînement fractionné pour la course.

On retrouve à peu près les mêmes possibilités que l’an passé, avec une personnalisation accrue, un suivi du sommeil plus poussé avec notamment un coach sommeil, ainsi qu’un accompagnement sportif optimisé grâce à l’analyse de ses zones de fréquences cardiaques personnelles.

UNE MONTRE ULTRA COMMUNICANTE

Avec Wear OS, un véritable système d’exploitation pour montre, comparable au WatchOS d’Apple, les Watch6 sont plus que jamais des montres intelligentes, tournées vers la communication. Avec les dernières-nées de Samsung, vous recevez, lisez confortablement vos notifications, mais vous pouvez aussi prendre vos appels téléphoniques et en émettre depuis la montre ou encore répondre à vos messages (SMS, mails) par une note vocale ou via un mini clavier. Disposer d’un modèle compatible avec le réseau mobile 4G prend alors tout son sens. Plus besoin de sortir le téléphone de son sac ou d’aller courir avec !

Samsung propose même l’application WhatsApp pour suivre ses fils de discussion et y répondre par l’intermédiaire de messages vocaux où par écrit. On se prend vite au jeu tant les outils mis à disposition sont efficaces, y compris le petit clavier parfaitement utilisable du bout du doigt, au moins sur les deux modèles les plus grands.

Les seules limites des Watch6 semblent concerner surtout les utilisateurs Android qui certes bénéficient de l’Assistant Bixby (qui n’est toujours pas le meilleur), mais qui n’ont pas accès à certaines fonctionnalités comme Wallet (seulement Samsung Pay), au déclenchement photo à distance, au tensiomètre ou encore à la réalisation d’un ECG. Un peu frustrant quand on ne veut pas changer son smartphone pour un Galaxy.

Une autonomie toujours trop juste

Le passage de Tizen OS à Wear OS s’est révélé fatal pour l’autonomie des Galaxy Watch. Cette année, en dépit de l’intégration de batteries de meilleures capacités et d’un processeur de dernière génération, l’endurance des Galaxy Watch ne s’améliore guère. Logique puisque les écrans plus grands consomment plus et que le processeur d’une efficacité énergétique améliorée est aussi 18% plus puissant selon Samsung.

Avec une petite séance de sport et la réception de quelques notifications, les Watch6 avec l’écran 1,47 pouce (les modèles 44 et Classic 47 mm) tiennent deux bonnes journées. Et à condition d’opter pour les bons réglages (sans Always On, notamment). Sur les modèles avec écran 1,31 pouce (40 et Classic 43 mm) et donc avec les plus petites batteries, n’espérez pas aller beaucoup plus loin qu’une journée. C’est tout de même très juste pour profiter à fond des nombreuses fonctions de la montre et plus particulièrement du suivi du sommeil. On se console en se disant que c’est tout de même un peu mieux, vu le nombre de fonctions de la Watch6, que sur une montre Wear OS de base.

Les Watch sont fournies avec un mini dock de recharge sans-fil à brancher sur un port USB type C. En utilisant un chargeur Samsung 25 W pour alimenter le dock sans-fil, il nous a fallu 30 minutes pour recharger un modèle petit format à 37 % et environ 1h25 pour faire le plein complet. Avec le grand modèle, la recharge atteint 35 % en 30 minutes, 70% en 1 heure et 100 % 1h43 minutes.

Avec ses Galaxy Watch6, Samsung répond à toutes les attentes en termes de personnalisation, avec un grand nombre de cadrans, des bracelets à foison (malheureusement chers) et pas moins de 4 modèles de montres, aux tailles et designs variés. Que votre choix se porte sur l’élégante, mais massive Galaxy Watch6 Classic, avec sa couronne rotative ou sur la Watch6, légère, confortable et plus discrète au poignet, vous bénéficiez d’écrans Amoled plus grands, lumineux et d’une qualité optimale. Le logiciel évolue peu de son côté. Les fonctions des montres Samsung comptent déjà – il est vrai – parmi les plus complètes que ce soit en termes de suivi de santé, d’activités sportives ou de fonctions intelligentes. Certes, les utilisateurs Android sont toujours privés de quelques applications comme l’ECG, mais il reste suffisamment de fonctions à explorer pour convaincre un large public. D’autant plus qu’elles s’avèrent le plus souvent très efficaces. Seule ombre au tableau, l’autonomie toujours bien juste. Elle nous incite à vous recommander un modèle à grand écran (et donc à batterie plus haute capacité, mais aussi aux tarifs plus élevés) pour espérer tenir deux jours. Et encore, sans trop abuser des fonctions les plus énergivores.