Meilleur traceur GPS pour voiture et moto : Lequel choisir ?

Chaque année en France, Plus de 120 000 vols de voitures et de motos sont recensés, soit un vol toutes les 4 minutes ! Si ces chiffres peuvent inquiéter, il existe aujourd’hui un moyen technologique pour localiser sa voiture en temps réel, le traceur GPS. Comment ça marche ? Quels sont les modèles les plus efficaces ? Combien ça coute ? Pour vous aider dans vos achats, on vous a préparé une sélection des meilleurs traceurs GPS pour voiture et moto du marché.

Sélection des meilleurs traceurs GPS

Le vol de véhicules ne cesse malheureusement d'augmenter. En ce qui concerne les voitures, les SUV sont particulièrement appréciés des voleurs ainsi que les citadines. Mais ce sont en réalité les possesseurs de deux roues qui sont le plus en danger car leur véhicule est beaucoup plus simple à déplacer. Les motos et les scooters ont 20 fois plus de chance d’être volés qu’une voiture.

Dans un premier temps, il est important de rappeler qu’un traceur GPS n’est pas un outil magique qui empêche les vols ou qui vous permettra de retrouver votre véhicule dans 100% des cas. En revanche, il s’agit d’un équipement supplémentaire pour optimiser votre sécurité. Un traceur GPS correctement installé et dissimulé vous informera immédiatement en cas de vol et il peut ensuite permettre à la police de suivre en temps réel les mouvements de votre véhicule et ainsi appréhender le voleur en flagrant délit dans les plus brefs délais.

Par ailleurs, un traceur GPS connecté à votre smartphone peut avoir d’autres utilités comme vous permettre de retrouver simplement où vous avez garé votre voiture dans un grand parking, vous localiser en cas d’accident de la route ou bien tout simplement, si vous avez prêté votre voiture à votre adolescent qui vient d’avoir le permis, vérifier qu’il est bien arrivé à destination.

Le marché des traceurs GPS pour auto et moto est encore relativement jeune. Il peut donc être compliqué de trouver un appareil qui réponde exactement à vos besoins. Dans cet article, on a sélectionné les modèles les plus intéressants pour vous aider à faire votre choix.

Carlock Traceur GPS OBD

La marque Carlock existe depuis 2014 et elle est spécialisée dans les systèmes de sécurité pour voiture. Pour commencer cette sélection, nous avons choisi un traceur complet et extrêmement simple à installer. En effet, il s’agit d’un appareil Plug & Play qui se branche directement sur la prise OBD de votre véhicule. Cette prise sert généralement aux mécaniciens automobiles pour y brancher leur valise de diagnostic. Elle est présente sur les voitures depuis les années 90 et plus récemment sur les motos.

Une fois branché, le traceur est alimenté directement par la batterie de votre véhicule. Vous n’aurez qu’à y connecter votre smartphone via l’application dédiée pour accéder aux fonctionnalités de ce traceur. Entre autres, ce traceur Carlock vous prévient si le véhicule est démarré ou s’il est en mouvement. Vous pouvez suivre à tout moment la position exacte de votre véhicule.

Cet équipement peut également vous permettre de vérifier si les personnes à qui vous prêtez votre voiture n’ont pas un comportement dangereux en offrant un compte rendu précis de chaque trajet et en alertant sur les conduites dangereuses. Enfin, il peut vous prévenir s’il détecte que votre batterie est à niveau trop faible pour éviter la panne.

Pour fonctionner, ce traceur nécessite de souscrire à un abonnement de 7,90 euros par mois ou 95 euros par an.

Les + Les - Simplicité d’installation et d’utilisation Facile à localiser et à débrancher en cas de vol GPS précis et rapports de conduite Abonnement payant Application intuitive

Carlock Basic

Toujours chez Carlock, ce modèle a les mêmes caractéristiques que le modèle précédent à une (importante) exception près. Il peut donc vous avertir en cas de démarrage du véhicule ou en cas de déplacement. Vous aurez également les rapports de conduite et l’alerte en cas de batterie faible.

C’est au niveau du système d’installation que tout change puisque ce modèle ne se branche pas à la prise ODB de votre véhicule.

Le Carlock Basic se branche directement à la batterie 12V de votre véhicule. L’installation est donc un peu plus complexe mais le système est en revanche plus dissimulé et moins facilement atteignable par un éventuel voleur.

Les + Les - Plus facilement dissimulable Installation un peu plus complexe GPS précis et rapports de conduite Abonnement payant Application intuitive

Trackting Smart Alarm

Si le traceur Trackting est bien plus cher à l'achat que d'autres modèles, il est potentiellement plus intéressant sur le long terme car il ne nécessite pas d'abonnement payant pour fonctionner.

Son installation et son fonctionnement sont très simples. Ce traceur fonctionne sur une batterie qui a une durée de vie de 4 mois. Vous pouvez donc le fixer n’importe où sur votre véhicule avec du scotch double face ou des colliers de serrage pour qu’on ne puisse pas le retrouver en cas de tentative de vol.

Une fois fixé, il vous faudra attacher le tag fourni à votre porte clef de voiture pour que le système puisse vous identifier comme étant le propriétaire de la voiture. De cette manière, si quelqu’un déplace la voiture sans avoir le tag, le traceur GPS va directement vous téléphoner sur votre téléphone pour vous prévenir qu’il y a un problème. Vous pourrez alors voir sur l’application l’emplacement du véhicule en temps réel.

Les + Les - Pas d’abonnement payant Prix élevé Possibilité de le cacher n’importe où Ne fonctionne que dans le pays configuré au démarrage IP56 Nécessite de le détacher tous les 4 mois pour la recharge

Invoxia Tracker GPS

Poursuivons avec un modèle phare qui conjugue de nombreux avantages. Ce petit traceur GPS cache bien son jeu. Pour moins de 90 euros, vous obtenez un traceur avec 3 ans d’abonnement gratuit et chaque année supplémentaire ne vous coûtera que 9,99 euros.

Il se configure en 2 minutes et dispose d’une batterie qui dure 6 mois. Avec sa petite taille, vous pouvez le glisser n’importe où. Il n’est d’ailleurs pas conçu exclusivement pour suivre un véhicule. Vous pouvez le mettre dans un sac de valeur ou le confier à votre enfant pour vérifier sa localisation à distance. Placé dans votre voiture, il vous alertera en cas de déplacement et vous permettra un suivi de la position avec un historique gardé en mémoire.

Les + Les - Le meilleur rapport qualité prix Utilise le réseau bas débit LoRa Traceur GPS polyvalent 6 mois d’autonomie

PAJ GPS Power Finder 4G

Ce traceur de marque allemande se place facilement sur une surface métallique de votre véhicule grâce à son puissant aimant. Il intègre une carte SIM 4G LTE pour vous assurer la meilleure couverture possible. Bien évidemment, ce traceur nécessite un abonnement pour fonctionner (entre 4 et 7 euros par mois environ en fonction de la durée d’engagement).

Il permet une géolocalisation en temps réel dans 43 pays avec une mémorisation de 100 jours. Sa batterie de 10000 mAh permet de tenir en veille jusqu’à 3 mois. Vous pouvez configurer depuis l’application vos alertes en définissant des zones de sécurité et des clôtures géographiques. Ce modèle existe aussi en version 2G mais nous vous conseillons vivement la version 4G car les antennes 2G ont tendance à disparaitre en France.

Les + Les - Installation simplifiée avec l’aimant Coût total élevé (traceur + abonnement) Application complète Utilisation polyvalente

PAJ GPS Motorcycle Finder

Toujours chez PAJ, ce traceur GPS a été spécialement conçu pour les motos. En effet, il est plus petit et plus léger. Il se branche sur la batterie de votre véhicule ce qui évite de devoir recharger la batterie du traceur régulièrement. Il s’agit également d’un traceur avec puce 4G LTE qui fonctionne avec le même abonnement que le modèle précédent. Il répond à la norme IP67. Il est donc résistant à la poussière et à l’eau. C’est parfait pour une moto. Tout comme le modèle précédent, l’application dédiée est très complète pour configurer les différentes alertes.

Les + Les - Spécialement conçu pour les motos Coût élevé IP67 Pas besoin de le recharger

L’AirTag d’Apple peut-il être utilisé comme un traceur gps pour voiture ou moto en cas de vol ?

Les traceurs GPS sont la solution la plus fiable pour suivre en temps réel votre véhicule en cas de vol. Pour autant, il existe une autre solution pas chère et efficace dans certains cas : l’AirTag d’Apple. Pour 35 euros seulement, vous pouvez cacher un AirTag dans votre voiture ou dans votre moto. Ce dernier pourra vous être d’une grande aide en cas de vol. En effet, si l’AirTag ne contient pas de balise GPS, il peut se connecter en Bluetooth à n’importe quel appareil Apple à proximité pour être localisé sur une carte.

Dans les grandes villes, le suivi est donc très efficace. Il vous sera donc assez simple de retrouver votre véhicule dans ce cas. En revanche, ce système ne vous permet pas d’être alerté immédiatement en cas de déplacement de votre véhicule. Si la zone où il se trouve ne contient pas d’appareil Apple, vous n’aurez pas non plus de localisation. Enfin, il faut penser à remplacer la pile du AirTag chaque année.

Que faire quand je reçois une alerte de mon traceur GPS ?

Votre traceur GPS va vous avertir immédiatement si quelqu’un tente ou réussi à voler votre véhicule. Il va ensuite vous permettre de le localiser en temps réel. Pour autant, pour votre sécurité, il n’est pas conseillé de partir en course poursuite après votre voleur. Si vous le pouvez, vérifiez rapidement qu’il ne s’agit pas d’une fausse alerte en vérifiant si votre véhicule a bougé ou non. Si l’alerte vous semble sérieuse, contactez immédiatement la police pour les informer du potentiel vol en cours en leur indiquant que vous pouvez suivre la position du voleur en temps réel grâce à votre traceur. Ils pourront alors intervenir au plus vite.

