Précommande Apple Watch Series 9 : où l’acheter au meilleur prix ?

L'Apple Watch Series 9 fait ses débuts en France. Elle ne change pas les codes esthétiques de ses prédécesseurs, mais introduit tout de même de grosses évolutions en termes d'expérience utilisateur. On vous dit où l'acheter au meilleur prix.

L'Apple Watch se renouvelle chaque année en apportant son petit lot de nouveautés. L'Apple Watch Series 9 prend la relève cette année et dispose notamment d‘une nouvelle puce 30% plus performante. La partie dédiée à l'intelligence artificielle s'améliore aussi et permet d'introduire de nouvelles fonctionnalités pratiques.

Où acheter l'Apple Watch Series 9 au meilleur prix ?

Le prix conseillé de la montre connectée n'a pas changé : l'Apple Watch Series 9 est disponible à partir de 499 € dans sa version GPS 41 mm, c'est-à-dire celle fonctionnant uniquement en WiFi. La version de 45 mm (GPS) est proposée au prix de 539 €.

Pour ceux qui préfèrent les versions compatibles eSIM, l'Apple Watch Series 9 GPS + 5G est proposée au tarif de 619 € pour la version 41 mm et à 659 € pour la version de 45 mm. La montre connectée d'Apple dispose d'un boîtier en aluminium et se décline en 4 coloris (bracelet) : minuit (noir), lumière stellaire, rose et bleu.

Une version avec un boîtier acier inoxydable est également disponible et se décline en 3 coloris également : or, graphite, et argent. La montre connectée sera disponible en octobre 2023.

Voici les différentes versions d'Apple Watch Series 9 ainsi que leur tarif de départ :

Apple Watch Series 9 GPS 41 mm à partir de 499 €

Apple Watch Series 9 GPS 45 mm à partir de 539 €

Apple Watch Series 9 GPS + Cellulaire 41 mm à partir de 619 €

Apple Watch Series 9 GPS + Cellulaire 45 mm à partir de 659 €

ACHETER L'APPLE WATCH SERIES 9 SUR AMAZON

ACHETER L'APPLE WATCH SERIES 9 SUR LA FNAC

ACHETER L'APPLE WATCH SERIES 9 SUR DARTY

ACHETER L'APPLE WATCH SERIES 9 SUR BOULANGER

Les nouveautés de l'Apple Watch Series 9

Si esthétiquement, il n'y a pas de grand changement cette année en dehors de nouveaux coloris, l'Apple Watch Series 9 se renouvelle de l'intérieur comparativement à la Series 8. La principale évolution de cette année est la nouvelle puce S9 annoncée 30% plus performante que son prédécesseur.

Si les Apple Watch les plus récentes semblent déjà très fluides à l'usage, le gain de puissance s'avère être bénéfique sur le long terme. En effet, le système de ces montres connectées évolue chaque année et il est de plus en plus gourmand en ressources. Et parlant de système, la Series 9 introduit la mise à jour WatchOS 10.

Mais la grosse nouveauté de l'Apple Watch Series 9, c'est l'introduction d'une nouvelle gestuelle à une main. Un simple “double tap” du pouce et de l'index permet de réaliser plein de choses, comme décrocher un appel, arrêter le réveil ou encore déclencher la prise d'une photo à distance sur votre iPhone.

Et pour ce qui est des capteurs, on retrouve toujours celui dédié à la température corporelle qui permet notamment de déterminer le jour probable de l'ovulation chez les femmes. Comme la version précédente, l'Apple Watch Series 9 dispose d'un capteur destiné à la détection d’accidents de voiture avec appel automatique des secours au besoin. Enfin, le capteur de suivi des fréquences cardiaques est annoncé encore plus précis. Le suivi du taux d'oxygène dans le sang est par ailleurs toujours disponible.