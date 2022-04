Test Xiaomi Watch S1 : la montre connectée qui allie design chic à prix choc

Avec cette nouvelle version de sa montre connectée, Xiaomi passe la vitesse supérieure en matière de design. La Watch S1 part à la conquête d'un public en attente d'un produit plus polyvalent que ne l'était la précédente version. Avec réussite ?

Connu pour sa gamme Mi Band de bracelets connectés au rapport qualité-prix imbattable, le constructeur Xiaomi s'est attaqué début 2021 au marché de la montre connectée avec un modèle baptisé Mi Watch que nous avions jugé plutôt efficace. Comme pour les smartphones haut de gamme de la marque, l'appellation Mi a disparu et c'est donc une Watch S1 qui lui succède cette année.

Sensiblement plus coûteuse, cette montre vient se frotter à une concurrence plus luxueuse qui s'inspire du design horloger à l’instar des références de Huawei, notamment la Watch 3 de 2021. Xiaomi conserve donc le cadran rond de sa première Mi Watch, mais rompt avec la conception plastique de 2021. De son côté, l'OS est rebaptisé Mi Fitness. Que ce soit en termes de matériel ou de logiciel, l'amélioration semble surtout cosmétique. Alliée à un prix raisonnable, comme c'est souvent le cas chez Xiaomi, cette nouveauté suffit-elle à faire de la Watch S1, un modèle incontournable de ce début d'année ? Nous avons testé cette montre plus d'une semaine durant pour vous livrer notre avis.

Prix et disponibilité

En vente sur le site de Xiaomi et chez les revendeurs spécialisés comme Darty-Fnac ou Boulanger ainsi que sur Amazon, la Watch S1 a récemment été lancée au prix de 269,99 euros. Pour ce tarif, cette montre équipée d’un bracelet en cuir est livrée avec un bracelet supplémentaire en caoutchouc fluoré.

Une excellente idée qui satisfera les plus sportifs, amateurs de running et autres activités aquatiques, la Watch S1 étant étanche (IP68). Un socle rond de charge sans fil est également inclus alimenté par un câble USB vers USB type-C présent dans la boîte. Deux versions sont proposées en France avec pour l’une deux bracelets en cuir fauve et en caoutchouc argenté (celle que nous avons testée) et pour l’autre deux bracelets en cuir noir et caoutchouc noir.

Livré dans un packaging plus luxueux que d’ordinaire, la Watch S1 coûte, il est vrai, 120 euros de plus que le modèle de l’an passé. Son tarif reste toutefois bien moins élevé que celui de la Huawei Watch 3 à son lancement. Précisons de plus qu’à l’occasion du Xiaomi Fan festival, elle bénéficie d’un prix de lancement attrayant de 229,99 euros.

Ceux qui trouveraient ce montant encore trop élevé pourront se rabattre sur sa petite sœur, la Watch S1 Active vendue actuellement 169,99 au lieu de 199,99 euros. Plus sportive, d’un design moins luxueux, elle offre les mêmes prestations fonctionnelles que la Watch S1.

Fiche technique de la Xiaomi Watch S1

Xiaomi Watch S1 Dimensions 46,5 x 46.5 x 12 mm Poids 53 grammes (hors bracelet) Écran 1,43 pouce AMOLED avec affichage « Always-On » Définition 466 x 466 pixels (résolution de 326 ppi) Système Xiaomi Wear (Appli Mi Fitness) Connectivité Wi-Fi n 2,4 GHz, Bluetooth 5.2, NFC, GPS Capteurs Accéléromètre, gyroscope, boussole électronique, capteur optique de fréquence cardiaque, capteur barométrique, capteur de lumière ambiante, capteur de saturation en oxygène du sang (SpO2) Chargement Socle de charge sans-fil magnétique USB Charge sans fil Oui Compatibilité Android 6, iOS 10 ou version ultérieure Étanchéité 5 ATM (50 m) Audio Microphone et haut-parleur Batterie 470 mAh Autonomie annoncée 12 jours Matériaux - Cadre en acier inoxydable

- Écran en verre saphir

- Dos en plastique

Watch S1 : un design massif, mais luxueux

Si vous recherchez une montre d’allure discrète au poignet, celle de Xiaomi n’est sans doute pas faite pour vous. Aussi imposante que la Watch 3 de Huawei dont elle reprend peu ou prou les dimensions, la Watch S1 de Xiaomi reste agréable à porter avec ses 53 grammes et sa conception haut de gamme… à condition de ne pas avoir un poignet trop menu. La Watch S1 cible clairement une clientèle masculine. Le bracelet cuir s’est montré un peu trop lâche autour de notre poignet pour parvenir à tester la montre correctement. Fort heureusement, celui en caoutchouc convenait. Mais on ne peut que regretter l’absence d’une version plus petite de la Watch S1 ou au moins de bracelets de différentes tailles glissés dans la boîte comme chez Fitbit.

Au cuir avec surpiqûre du bracelet, Xiaomi ajoute un cadran rond en verre saphir offrant une résistance accrue, notamment aux rayures, et un boîtier de 46 mm en acier inoxydable qui mêle deux finitions, métal chromé et métal brossé. Seul l’arrière de la montre où sont réunis les principaux capteurs, à commencer par le cardiofréquencemètre, est en plastique. Deux boutons de navigation complètent le tout sur le côté droit du cadran. L’ensemble, sans fioriture, respire une élégance classique sans aller aussi loin que Huawei en termes de conception qui évite tout plastique, lui préférant la céramique.

Comme nous allons le voir ensemble, l’équipement de la Watch S1 se montre à la hauteur de ses ambitions. En témoigne le grand écran choisi par Xiaomi pour sa montre.

Un écran géant pour un affichage de qualité

Si on peut regretter les grandes dimensions de la Watch S1, personne ne se plaindra de la surface d’affichage XXL, particulièrement confortable pour le suivi d’activités ou la lecture de ses notifications et autres SMS. Xiaomi a comme l’an passé fait appel à la technologie AMOLED, idéale pour une bonne lisibilité en extérieur, d’autant plus que la dalle de 1,43 pouce affiche une luminosité suffisante pour une consultation agréable au soleil.

Pour préserver l’autonomie de sa montre, Xiaomi a ajouté un capteur de luminosité ambiante. En ouvrant les paramètres d’affichage accessibles en quelques pressions du doigt depuis la dalle tactile parfaitement réactive, il est possible de profiter d’un mode de type « Always On » en activant la fonction « toujours afficher ».

Il est également possible d’allumer l’écran d’un simple mouvement du poignet ou encore de programmer des tranches horaires pendant lesquelles on ne veut pas être dérangé ni par la lueur de l'écran ni par une notification.

Avec l’écran haute définition de la Watch S1, on bénéficie donc d’un affichage de qualité et de nombreuses fonctions pour optimiser son utilisation et l’adapter en fonctions de ses goûts. Plus particulièrement grâce aux nombreux cadrans gratuits proposés dans l’appli. Ils répondent à toutes les attentes que ce soit en termes de design ou d’usage.

On peut choisir un cadran classique à aiguilles dont l’élégance épousera parfaitement le style traditionnel de la montre, un autre plus fantaisie (avec des animations, par exemple) ou un cadran qui affiche des données liées aux activités (nombre de pas, rythme cardiaque, etc.). Vous pouvez en sélectionner plusieurs qui seront en permanence disponibles depuis la montre et passer de l’un à l’autre aisément, d’une simple pression longue sur l’écran.

Un équipement au service du suivi d'activités

Le grand écran de la Watch S1 n’est pas son seul atout. Pour vous accompagner dans vos séances de sport, le suivi de vos activités ou même de votre sommeil, la montre de Xiaomi bénéficie d’un équipement relativement complet. On recense ainsi un GPS intégré qui affiche vos parcours de santé et qui est rapidement opérationnel, mais aussi les principaux capteurs comme le cardiofréquencemètre et celui qui permet de mesurer son taux d’oxygène dans le sang (SpO2).

La montre ne permet pas en revanche de réaliser un électrocardiogramme ou de mesurer sa température cutanée, des fonctions de santé pourtant déjà largement démocratisées. On imagine que cela viendra sur de prochains modèles. On doit se contenter ici de quelques exercices de respiration et d’un indicateur de stress en plus des fonctions habituelles.

En attendant, les capteurs présents suffisent à un suivi du sommeil amélioré, plus précis sur ce modèle, avec la présence des trois phases principales – sommeil léger, paradoxal et profond. Sur le suivi de sports comme le running, nous avons toutefois repéré un dysfonctionnement du capteur de fréquence cardiaque, un peu trop sensible en début de parcours. Il surestime les pulsations du cœur d’environ 30 battements/minutes pendant les premières minutes. Alors que notre Watch S1 est assez rapidement monté jusqu’à 170, un modèle de la concurrence affichait pour sa part 140. Espérons que ce problème pourra être réglé par une simple mise à jour logicielle.

Concernant les fonctions de communication, la montre est équipée d’un micro et d’un haut-parleur qui permettent de décrocher un appel directement de la montre. Le son du haut-parleur n’est pas très puissant, mais donne la possibilité de tenir sans problème une conversation, pour peu que l’environnement soit calme. Une fonction plutôt pratique, lorsqu’on n’a pas la possibilité de décrocher rapidement depuis son smartphone et qui utilise le réseau Bluetooth. Xiaomi ne commercialisant pas de version 4G ou 5G de sa montre, pour prendre un appel, il faudra impérativement que le smartphone soit à quelques mètres de la montre.

Enfin, deux boutons ornent la partie droite du cadran. Celui du haut donne accès à toutes les fonctions de la montre, paramètres inclus, affichées en mode grille ou liste, tandis que celui du bas permet de lancer l’une des dizaines d’activités à traquer. Ce bouton « Exercice » peut d’ailleurs être personnalisé, devenant au choix un raccourci vers l’ensemble des sports ou un en particulier.

Mi Fitness : une application conviviale

L’application Mi Fitness associée au système propriétaire qui fait fonctionner la montre (qu’on dispose d’un smartphone Android ou d’un iPhone), n’est pas une véritable nouveauté. Fortement inspirée de Xiaomi Wear, l’application liée à la Mi Watch de l’an passé, elle apporte des améliorations par petites touches comme, au niveau de l’écran d’accueil, la transformation de l’onglet « Statut » en « Santé » et l’apparition de l’onglet « Appareil ». À la partie Cadrans de la montre s’ajoutent le magasin Applications et Xiaomi Pay. Le premier est hélas assez pauvre pour l’instant (une calculette, une radio et un jeu), mais c’est un premier pas vers une montre plus « connectée ». Quant au système de paiement via NFC, il semble opérationnel, mais ne fonctionne qu’avec MasterCard et pas encore en France.

Toujours aussi conviviale et simple d’emploi, l’application de Xiaomi permet d’ajuster bon nombre de paramètres sur la montre (même si pour la plupart, il est possible de trouver l’équivalent directement depuis la Watch S1). L’appli permet notamment de suivre plus précisément ses performances sportives (ou la qualité de son sommeil) au fil des jours sous le fameux onglet Santé. Comme l’an passé, on regrette néanmoins le manque d’analyse « personnalisée » des données brutes. En matière d’encouragements, il faut se contenter des alertes animées invitant à se bouger après une période d’immobilité avec des exercices affichés à l’écran à reproduire.

Précisons qu’il est possible d’activer l’assistant intelligent Amazon Alexa qu’il sera possible de lancer directement depuis la montre d’une pression longue sur le bouton supérieur. L’occasion de poser une question ou de lancer une action à voix haute (le minuteur, par exemple), ce qui peut s’avérer pratique. Pas indispensable, mais cela a le mérite d’exister.

Enfin, c’est depuis Mi Fitness qu’il est possible de sélectionner toutes les applications pour lesquelles on souhaite recevoir des notifications. Grâce au grand écran, les messages peuvent être lus directement depuis la montre. Pratique pour les SMS avec des émojis qui s’affichent en noir et blanc, mais sont bien présents. En revanche, Xiaomi n’a prévu aucune solution pour répondre à ces SMS. C’est vraiment à ce niveau qu’on ressent la limite de la Watch S1 face à des concurrentes équipées d’un système d’exploitation de type Wear OS ou watchOS. En contrepartie, la montre de Xiaomi a de ce fait beaucoup à offrir en matière d’endurance !

Promesse tenue : l'autonomie est remarquable

Pour sa nouvelle montre, Xiaomi annonce une haute autonomie de 12 heures. Des propos qu’il convient de relativiser, même s’il y a de quoi être satisfait. S’il faut environ 2 heures pour intégralement charger la Watch S1, vous aurez ensuite de longues journées devant vous avant de venir à bout de la batterie !

En activant les modes les plus énergivores (mode Always On, luminosité poussée à fond, suivi de la fréquence cardiaque en continu, mesure du SpO2 toutes les 10 minutes) et en utilisant le GPS chaque jour, soyons clairs, vous ne tiendrez pas plus de cinq jours. Ce qui reste quand même plus du double de ce à quoi peut prétendre une Apple Watch.

En étant plus modéré dans vos réglages et en courant deux ou trois fois par semaine, vous avez en revanche de bonnes chances de dépasser les dix jours, vous approchant au plus près de la promesse du constructeur. Un atout important qui vous permet de partir en WE serein, voire de ne pas vous maudire si vous avez oublié le précieux chargeur pendant votre semaine de vacances. Encore une fois, Xiaomi rejoint Huawei sur le terrain des performances, un concurrent dont il semble s’être inspiré, avec réussite, pour sa Watch S1.