Meilleurs accessoires pour iPhone : quels indispensables acheter ?

Vous venez d’acheter un iPhone et vous souhaitez équiper au mieux votre smartphone avec les accessoires les plus utiles ? Vous êtes au bon endroit. Dans ce guide d’achat, découvrez notre sélection des meilleurs accessoires pour iPhone.

Notre Sélection des meilleurs accessoires pour iPhone

AirPods Pro 2 145€ Voir 178.99€ Voir 239€ Voir 249€ Voir 252.5€ Voir 259€ Voir 261€ Voir 299€ Voir 299.99€ Voir Plus d'offres Apple Chargeur MagSafe 29.8€ Voir 44.64€ Voir 44.65€ Voir 44.65€ Voir 45€ Voir 49€ Voir 49.99€ Voir 49.99€ Voir 52.23€ Voir 53.81€ Voir Plus d'offres Porte-cartes MagSafe 62.04€ Voir 65.99€ Voir 77€ Voir 85.2€ Voir

L’écosystème d’Apple offre aux possesseurs d’iPhone une expérience d’utilisation parfaitement optimisée. Les différents produits de la marque à la pomme sont conçus pour pouvoir interagir les uns avec les autres.

Lorsque vous achetez un iPhone, il est intéressant d’y ajouter des accessoires pour rendre son utilisation plus pratique et plus complète au quotidien. En plus de ceux proposés par Apple, on trouve de nombreux accessoires compatibles iPhone vendus par d’autres marques. Mais face à ce large choix, il n’est pas toujours facile de faire son choix.

L’iPhone est un modèle de smartphone haut de gamme qui, en conséquence, est assez cher. Il est donc essentiel de protéger ce petit bijou de technologie en l’équipant par exemple d'une coque et d’un écran de protection compatible. Par ailleurs, même si la dernière série d’iPhone 15 est vendu avec un câble de recharge USB-C, vous aurez probablement envie de vous procurer le chargeur sans fil MagSafe pour ne pas avoir à brancher votre téléphone à chaque fois que vous souhaitez le recharger.

Les différents accessoires disponibles sont nombreux : AirPods, batteries externes, porte-cartes, supports pour voiture… Retrouvez ici l’ensemble des meilleurs accessoires pour iPhone.

Une coque pour protéger votre iPhone

OtterBox Fre (iPhone 14 Plus) 63.5€ Voir 89.98€ Voir Coque transparente Apple avec MagSafe (iPhone 14 Pro) 8.99€ Voir 33.99€ Voir 47.46€ Voir 47.99€ Voir 47.99€ Voir 59€ Voir 59€ Voir Plus d'offres Rhinoshield SolidSuit (iPhone 13 mini) 34.99€ Voir

Même en faisant particulièrement attention, personne n’est à l’abri de faire tomber accidentellement son iPhone. Ces malheureux coups du sort peuvent briser l’écran de votre smartphone ou, pire encore, abimer le châssis. Quand on vient d’acquérir un modèle dernier cri, tout beau, tout neuf, on souhaite donc le protéger au mieux, d’autant plus que le remplacement de l’écran est couteux. Une coque de protection est donc un accessoire indispensable. En absorbant les chocs, elle évite les mauvaises surprises lorsque votre smartphone vous échappe malencontreusement des mains.

Outre les coques iPhone vendues directement par Apple, Rhinoshield, Otterbox ou encore Caseology sont des marques reconnues pour leur fiabilité et leur robustesse. Préférez des coques compatibles MagSafe pour garder la fonctionnalité de recharge sans fil Apple. Pour trouver le modèle qui vous correspond au mieux, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures coques iPhone.

Une batterie externe pour éviter la panne

Anker PowerCore Slim 8.99€ Voir 29.98€ Voir Xiaomi Power Bank Pro 49.99€ Voir 49.99€ Voir 74.95€ Voir Apple MagSafe 89.99€ Voir 107.99€ Voir 109€ Voir 119.98€ Voir 119.99€ Voir 132.59€ Voir Plus d'offres

Il existe de nombreuses batteries externe sur le marché. Apple propose d’ailleurs une petite batterie externe MagSafe mais sa capacité modeste de 1 460 mAh permet uniquement de finir la journée et non de recharger entièrement son smartphone. Si vous souhaitez charger votre iPhone mais qu’il n’y a aucune prise électrique à proximité, une power bank est un accessoire qui peut vous dépanner.

La Xiaomi 20 000mAh MI 50W figure parmi les plus puissantes actuellement en vente. Elle dispose de 2 ports USB-A et un port USB-C qui peut délivrer jusqu'à 50 W. Vous pouvez l’utiliser pour recharger votre iPhone (comptez plus de 3 recharges complètes) mais aussi une tablette, une Nintendo Switch ou même un ordinateur portable doté en USB-C.

Autre modèle intéressant et compatible MagSafe, la batterie Anker PowerCore Magnetic 5K est toute petite et vous permettra de recharger presque complètement votre iPhone.

Pour aller plus loin, découvrez notre sélection des meilleures batteries externes.

Un chargeur sans fil pour recharger simplement

Apple Chargeur MagSafe au meilleur prix Rakuten 29.8€ Découvrir l'offre

Amazon 44.64€ Découvrir l'offre

E.Leclerc 44.65€ Découvrir l'offre

Cdiscount 44.65€ Découvrir l'offre

Boulanger 45€ Découvrir l'offre

SFR 49€ Découvrir l'offre

Fnac 49.99€ Découvrir l'offre

Darty 49.99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 52.23€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Bonne nouvelle ! Les nouveaux iPhone 15 sont enfin dotés d’un câble USB-C (lien). Mais grâce à MagSafe, vous pouvez aussi recharger vos iPhone à l’aide d’un chargeur sans fil magnétique. Ce système s’avère très bien conçu et pratique au quotidien. Apple propose bien évidemment le câble officiel MagSafe qui permet une recharge sans fil 15W.

Pour compléter votre chargeur sans fil, vous pouvez vous procurer un support métallique dans lequel vous pourrez intégrer le système MagSafe. Vous pourrez ainsi poser votre iPhone sur votre bureau ou votre table de chevet dans une position idéal tout en le chargeant.

Des AirPods pour écouter de la musique en toute discrétion

AirPods Pro 2 au meilleur prix Rakuten 145€ Découvrir l'offre

Fnac 178.99€ Découvrir l'offre

Amazon 249€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 252.5€ Découvrir l'offre

Cdiscount 259€ Découvrir l'offre

E.Leclerc 261€ Découvrir l'offre

Darty 299€ Découvrir l'offre

Cultura 299.99€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Les AirPods Pro 2 sont des écouteurs True Wireless dotés de la puce H2. Ils sont plus puissants, offrent une meilleure réduction de bruit active et profitent d’une autonomie améliorée puisqu’elle peut maintenant atteindre les 6 heures d’écoute et 30 heures avec le boîtier de charge MagSafe. Certifiés IPX4, ils sont résistants aux éclaboussures et à la transpiration. Vous pouvez donc les utiliser pour vos activités sportives en extérieur.

Pour profiter d’une expérience ultra immersive, les écouteurs profitent de l’audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête. Enfin, le mode Transparence adaptative pour vous permet d’entendre les bruits qui vous entourent sans avoir à retirer vos écouteurs.

En plus des AirPods, vous pouvez retrouver notre guide sur l’ensemble des meilleurs écouteurs sans fil True Wireless et celui des meilleurs écouteurs intra-auriculaires.

Une Apple Watch pour compléter votre iPhone

Apple Watch Series 8 329.9€ Voir 339€ Voir 375.99€ Voir 449€ Voir 449€ Voir 449€ Voir 460€ Voir Plus d'offres Apple Watch SE 2 195€ Voir 249€ Voir 277€ Voir 279€ Voir 299€ Voir 299€ Voir 322.2€ Voir Plus d'offres Apple Watch Ultra 750€ Voir 999€ Voir 999€ Voir 999€ Voir 1116.46€ Voir

L’Apple Watch n’est pas à proprement parler un accessoire pour iPhone puisqu’il s’agit d’un produit Apple qui peut fonctionner seul. Pour autant, c’est en l’associant avec un iPhone que vous pourrez tirer bénéfice au maximum de votre Apple Watch mais aussi de votre iPhone.

L’Apple Watch vous permettra ainsi d’avoir toujours un oeil sur votre iPhone, et notamment vos notifications, sans avoir à vous embêter à le sortir de votre poche. C’est aussi un excellent relais quand vous sortez courir et que vous ne souhaitez pas trimballer avec vous un smartphone beaucoup trop encombrant.

Un porte-cartes MagSafe pour être averti en cas de vol ou d’oubli

Porte-cartes MagSafe au meilleur prix Rakuten 62.04€ Découvrir l'offre

Fnac 65.99€ Découvrir l'offre

Darty 65.99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 77€ Découvrir l'offre

Pixmania FR 85.2€ Découvrir l'offre

Avec Apple Pay, votre iPhone est déjà devenu, en quelque sorte, votre carte de crédit. Pour autant, il est toujours utile de pouvoir transporter avec soi une carte de crédit physique et d’autres cartes comme votre carte vitale ou votre carte de transport par exemple. Mais pourquoi s’embêter à prendre un portefeuille dans sa poche quand on peut l’intégrer directement à son iPhone ?

Les portes-cartes compatibles MagSafe sont ainsi votre meilleur ami pour avoir toujours sur vous vos cartes à portée de main. Mais que se passe-t’il si jamais le porte-cartes se détache par erreur de mon iPhone ? Apple y à penser en intégrant le fonctionnalité Localiser qui va vous indiquer sa dernière position connue quand il a été séparé de l’iPhone.

Le porte-cartes officiel Apple permet de transporter 3 cartes et profite d’un aimant puissant pour s’assurer qu’il ne se détache pas de votre iPhone à chaque fois que vos le mettez dans votre poche.

Un mini-trépied pour se filmer et se prendre en photo

Trépied pliable JOBY au meilleur prix 26.89€ Voir 35.67€ Voir 37.99€ Voir Manfrotto Mini Trépied au meilleur prix 37.1€ Voir

Si vous souhaitez poster des contenus sur les réseaux sociaux, vous n’avez plus besoin d’investir dans une caméra ou un appareil photo hors de prix. Un simple iPhone est aujourd’hui capable de fournir des images d’excellente qualité pour tous les créateurs de contenus, pros ou amateurs.

Pour faciliter vos prises de vue, vous pouvez vous équiper d’un mini-trépied. Cet accessoire est utile pour faire des photos de groupe, pour filmer vos chorégraphies TikTok ou même pour faire des photos en longue exposition.

Il existe de nombreux mini-trépieds qui vous offrent une bonne stabilité sans prendre beaucoup de place pour que vous puissiez toujours l’avoir sur vous.

Un stabilisateur pour faire les meilleures vidéos possibles

Feiyu Tech Vimble 3 139.99€ Voir DJI OM6 143.99€ Voir 159€ Voir 159€ Voir 159€ Voir 159€ Voir 189.89€ Voir 208€ Voir Plus d'offres Zhiyun Smooth 5 108.19€ Voir 149€ Voir 179€ Voir 179.99€ Voir 202.29€ Voir

Les iPhone sont maintenant dotés d’une excellente stabilisation quand vous filmez à la main sans accessoire. Mais pour avoir des mouvements encore plus lisses quand vous filmez, il est conseillé d’acquérir un petit stabilisateur.

Le DJI Osmo Mobile 6 est ainsi l’un des plus perfectionné avec une stabilisation trois axes très efficace et des fonctionnalités intéressante comme le contrôle gestuel et l'Active Track 5 qui permet de suivre automatiquement un sujet sélectionné. Il est aussi équipé d’une barre extensible pour se filmer en selfie par exemple. La plupart des stabilisateurs permettent aussi de se transformer en mini-trépied.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs stabilisateurs pour smartphone.

Un support magnétique pour voiture pour transformer votre iPhone en GPS

Support de chargeur de voiture Amazon 29.98€ Découvrir l'offre

Pour terminer cette sélection des meilleurs accessoires pour iPhone, voici un indispensable en voiture : le support magnétique. Ce support vous permettra à la fois de charger votre smartphone mais aussi et surtout de pouvoir vous en servir comme GPS. C’est d’autant plus pratique si votre voiture n’en est pas équipé à la base.

Le support s’installe sur votre tableau de bord ou s’attache à une grille d’aération. Une fois installé, vous n’avez plus qu’à installer le câble de recharge et tout est prêt pour accueillir votre iPhone. Au quotidien, le support MagSafe est très pratique car vous n’avez qu’à poser votre iPhone pour qu’il s’aimante et le reprendre facilement quand vous partez sans avoir à faire aucune manipulation.