Précommande Apple Watch SE 2 (2022) : où l’acheter au meilleur prix ?

Apple vient d’annoncer, lors de sa keynote du 7 septembre 2022, la nouvelle version de sa montre connectée la plus abordable : l’Apple Watch SE 2. Déjà disponible en précommande, elle sera disponible à la vente à un prix de départ de 299 € à partir du 16 septembre 2022. Dans cet article, vous trouverez les offres aux meilleurs prix de l’Apple Watch SE deuxième génération auprès des différentes enseignes en ligne en 2022.

💰 OÙ ACHETER L'APPLE WATCH SE 2 (2022) AU MEILLEUR PRIX ?

L'Apple Watch SE 2022 est la deuxième génération du modèle de montre connectée le plus abordable de la firme de Cupertino. Tout comme le premier modèle sorti en 2020, elle est en vente à un prix de départ de 299 €.

Elle est toujours disponible en deux tailles de boitiers en aluminium : 40 et 44 mm. Les 3 coloris de boitiers disponibles sont : minuit, lumière stellaire et argent.

Voici les différentes variantes avec leur prix de départ :

Apple Watch SE 2 (2022) GPS 40 mm : 299 €

: Apple Watch SE 2 (2022) GPS 44 mm : 339 €

: Apple Watch SE 2 (2022) GPS + Cellulaire 40 mm : à partir de 349 €

: à partir de Apple Watch SE 2 (2022) GPS + Cellulaire 44 mm : à 389 €

🤔 QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS DE L’APPLE WATCH SE 2 (2022) ?

D’un point de vue look, la nouvelle Apple Watch SE 2 (2022) n’arbore pas de grands changements puisque seul le dos de la montre a été repensé pour être mieux assorti avec le boitier en aluminium. C’est à l’intérieur de la bête qu’on trouvera la plus grosse évolution puisqu’elle est équipée de la nouvelle puce SiP S8, 20 % plus rapide, présente également sur la Series 8.

Ce modèle bénéficiera également de la détection d’accidents de voiture avec la mise en relation automatique avec les secours. Enfin, Apple a annoncé que sa montre connectée d’entrée de gamme avait réduit son empreinte carbone de 80% comparé à la version précédente. Quand on sait que la Watch SE est la version de smartwatch la plus vendue par Apple, c’est tout sauf négligeable.

