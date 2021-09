PS5 : un nouveau State of Play ce 9 septembre 2021, enfin du God of War ?

Sony vient d'annoncer la tenue d'un nouveau State of Play ce jeudi 9 septembre 2021. D'après les dires du constructeur, la présentation durera une quarantaine de minutes et sera dédiée aux nouveautés PS5 à venir. Bien entendu, les joueurs espèrent avoir du nouveau concernant God of War : Ragnarok.

Alors que Sony vient tout juste d'officialiser la liste des jeux offerts aux abonnés PS Plus en septembre 2021, le constructeur vient de confirmer la tenue d'un nouveau State of Play ce jeudi 9 septembre 2021. Les joueurs ont donc rendez-vous sur la chaîne officielle YouTube et Twitch de Playstation à 22h, heure française. D'après les dires de Sony, la présentation durera une quarantaine de minutes et permettra d'avoir un aperçu “du futur de la PS5“.

“Le showcase durera environ 40 minutes et comprendra des news des productions Playstation Studios et de certains développeurs les plus imaginatifs du secteur, pour les jeux qui sortiront pendant les fêtes et au-delà. Et restez dans les parages après la présentation pour obtenir d'autres informations de la part de certaines équipes présentes durant le Showcase”, précise Sony.

Des jeux PS5, mais pas de PS VR2 durant ce State of Play

En revanche, si vous espérez avoir des nouvelles concernant le PS VR 2, le prochain casque de réalité virtuelle de Sony, il faudra repasser. En effet, le constructeur a confirmé que “la prochaine génération de Playstation VR ne fera pas d'apparition cette fois-ci”. Parmi les autres sujets attendus, les joueurs espèrent naturellement avoir enfin de nouvelles informations concernant God of War : Ragnarok.

Rappelons que la suite des aventures de Kratos et Atreus ont déjà brillé par leur absence lors du précédent State of Play qui a eu lieu en juillet 2021. Un ultime trailer de gameplay pour DeathLoop, le prochain jeu des créateurs de Dishonored et Prey, pourrait également faire son apparition à quelques jours seulement du lancement officiel. Qui sait, Sony pourrait aussi donner des nouvelles concernant des jeux indépendants prometteurs, comme Solar Ash, Stray ou encore Little Devil Inside.

Pour rappel, Sony a récemment mis sur le marché une nouvelle version de la PS5 plus légère. Seulement, il s'avère que ce modèle chauffe plus que les précédents. La faute à l'intégration d'un dissipateur thermique moins imposant.

