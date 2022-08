God of War Ragnarok : Cory Barlog, son directeur créatif, tease une fin monstrueuse

Sur Twitter, Cory Barlog a du mal à contenir son excitation concernant God of War Ragnarök. En effet, le directeur créatif du titre affirme avoir encore du mal à se remettre des 30 dernières minutes du jeu. Alors que Sony n’a encore révélé que très peu d’infos concernant son histoire, les plus folles de théories de fans sont de mises.

Alors qu’il faut encore attendre quelques mois avant de mettre la main sur God of War Ragnarök, la tension est encore montée d’un cran chez les joueurs cette semaine. Le jeu est sans conteste le plus attendu de cette fin, comme le prouvent les éditions spéciales revendues à prix d’or sur eBay par les scalpers. Que s’est-il donc passé pour que les réseaux s’affolent encore plus ces derniers jours ? C’est simple : il n’a fallu qu’un petit tweet de Cory Barlog.

Ce mardi, le directeur créatif du jeu a en effet publié ce tweet énigmatique : « J’essaie encore de me remettre des 30 dernières minutes de God of War Ragnarök », accompagnés d’emojis qui laissent penser à un tweet de fin complètement fou. Mais bien entendu, celui-ci s’est bien gardé d’en dire plus. Les fans s’attendent donc désormais à une fin encore plus dantesque que celle de l’opus de 2018, pourtant déjà très chargée en émotions.

Que peut bien nous réserver la fin de God of War Ragnarok ?

Pour appel — attention, zone spoilers — God of War premier du nom (du moins, son reboot de 2018) s’est terminé sur une révélation choc : Atreus, le fils de Kratos qui le suit durant toute l’aventure, n’est autre que Loki. Or, dans la mythologie nordique, ce dernier a un rôle pour le moins prépondérant dans le Ragnarök, le doux nom donné à la fin des mondes. Dès lors, toutes les théories se valent pour essayer de savoir comment se terminera le prochain jeu.

Atreus va-t-il causer la fin du monde ? Ou au contraire, se sacrifier en tentant de le sauver ? Après tout, Cory Barlog a déjà confirmé que ce nouvel opus marquera la fin des aventures nordiques de Kratos. Pour la réponse, il faudra malheureusement attendre le 9 novembre 2022, date de sortie officielle du jeu. D’ici là, n’hésitez pas à nous faire part de vos propres théories en commentaires.