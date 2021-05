Cyberpunk 2077 : Sony refuse toujours de proposer le jeu sur le PlayStation Store

Sony ne veut toujours pas de Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store. Des mois après sa sortie et alors même que des patchs conséquents sont venus réparer le jeu, CD Projekt négocie encore aujourd'hui le retour du titre sur la plateforme.

C’est l’un des plus grands fiascos de l’histoire moderne du jeu vidéo, au point que les répercussions ne sont pas prêtes de se résoudre. À la sortie de Cyberpunk 2077, la déception fut immense au sein de la communauté des joueurs, autant par le premier raté d’un studio jusque là irréprochable que par le marketing mensonger dont il a fait usage. De fait, les distributeurs se sont aussitôt montrés plus hésitants à afficher le jeu sur leurs étagères. Seulement 8 jours après le lancement officiel, Sony retirait le jeu du PlayStation Store.

Force est de constater que depuis, la situation s’est quelque peu améliorée. Avec le déploiement du patch 1.2, c’est une liste considérable de problèmes et de bugs qui a été corrigée. CD Projekt a également proposé aux joueurs déçus de se faire rembourser, dans l’idée de faire bonne figure auprès de ses fans restants. Et si l’histoire se trouve désormais plus ou moins dernière nous, on pourrait penser qu’il en est de même du côté de Sony, et que Cyberpunk 2077 est de nouveau disponible sur le PlayStation. Mais il n’en est rien.

Le PlayStation Store boude toujours Cyberpunk 2077

« Malheureusement, je n’ai aucune nouvelle à propos de ce sujet », a déclaré Adam Kiciński, PDG de CD Projekt lors d’une réunion avec les actionnaires. « Nous sommes toujours en négociation. Le jeu s’améliore de patch en patch et il y a vraiment une progression notable, mais le retour du jeu sur le PS Store dépend uniquement de la volonté de Sony, donc nous attendons une déclaration dans ce sens. En attendant cette information, je suis incapable de vous en dire plus la question. »

Sony fait donc toujours la sourde oreille en ce qui concerne Cyberpunk 2077. Pourtant, sur les plus de 13 millions d’exemplaires écoulés, seulement 30 000 joueurs ont demandé à se faire rembourser. Alors pourquoi le jeu n’est-il toujours pas sur le PlayStation Store ? Cela pourrait bien être le signe que ce dernier n’est toujours pas au point sur la PS4. En effet, le patch 1.2 a causé de nouveaux problèmes sur la console à son déploiement. Sony ne semble donc pas encore prêt à faire confiance au studio.

