God of War Ragnarök dépasse les 5 millions de ventes, le meilleur démarrage pour un jeu Sony

Personne n’est surpris, mais God of War : Ragnarök est carton monumental. Sony vient en effet d’annoncer que le jeu a dépassé les 5 millions de ventes en seulement une semaine, ce qui en fait le meilleur démarrage de tous les titres first-party de l’éditeur. Il se place loin devant The Last of Us Part II, Marvel’s Spider-Man, ou encore Uncharted 4.

Si vous suivez un tant soit peu l’actualité jeu vidéo, il y a de fortes chances pour que vous soyez noyé sous les louanges de God of War : Ragnarök. Et pour cause : le jeu semble mettre toute, ou presque, la presse d’accord (nous y compris), ce qui s’en ressent bien évidemment sur les ventes. C’est simple, ce nouvel opus bat absolument tous les records de la franchise, et même plus. D’après Sony, Ragnarök est l’épisode qui s’est le mieux vendu de toute la licence, et ce, en seulement quelques jours.

Rien que sur sa première semaine, le jeu s’est vendu à 5,1 millions de copies à travers le monde. Un chiffre gigantesque qui le place en tête de toutes les exclusivités PlayStation de l’Histoire. En effet, comme le précise l’éditeur dans un récent tweet, God of War : Ragnarök est le jeu first-party (comprenez un jeu développé par un studio estampillé Sony, ici Santa Monica, qui devient de facto une exclusivité PlayStation) ayant réalisé le meilleur démarrage. Rien que ça.

God of War : Ragnarök est un gigantesque carton

D’autant que l’on ne parle pas ici uniquement de la PS5, mais bien tous les jeux PlayStation confondus. Autrement dit, God of War : Ragnarök dépasse les mastodontes de Sony que sont The Last of Us, Uncharted, Marvel’s Spiderman et, de fait, son prédécesseur de 2018. En d’autres termes, le titre de Santa Monica est acclamé de tous les côtés, que ce soit auprès de la presse donc, mais aussi chez les joueurs.

Sur Metacritic, référence en matière de notation de jeux vidéo, ce dernier obtient la note de 94 pour les journalistes et de 8,3 pour les joueurs, soit un score similaire au reboot de 2018. Si vous hésitiez encore à vous lancer dans les nouvelles aventures de Kratos et d’Atreus, voilà donc un bon argument pour sauter le pas. En tout cas, à la rédaction, on est conquis.