God of War : le jeu culte de la PS4 débarque sur PC Windows en janvier 2022

God of War, l'excellent reboot de la saga sorti sur PS4 en 2018, débarque enfin sur PC Windows en janvier 2022. Bien entendu, cette version proposera de nombreuses améliorations graphiques, comme la prise en charge du DLSS, du Nvidia Reflex Low Latency ou encore des écrans ultrawide en 21:9.

Alors que les joueurs PS5 et PS4 attendent probablement avec impatience l'arrivée de God of War : Ragnarok en 2022, Sony vient d'annoncer une excellente nouvelle pour les joueurs PC. En effet, le reboot de la saga orchestré par Santa Monica Studio et sorti en 2018 sur PS4 va enfin débarquer sur PC Windows.

“En août 2021, 19,5 millions d'exemplaires de God of War sur Playstation 4 ont été vendus et nous sommes impatients de partager cette expérience avec un tout nouveau groupe de joueurs sur PC”, annonce Grace Orlady, community manager de Santa Monica Studio, dans un communiqué officiel. Comme vous pouvez en douter, cette version PC profitera d'améliorations graphiques bienvenues, à commencer par “une véritable résolution 4K et des framerates débloqués”.

Le titre comprendra un large éventail de préréglages et d'options graphiques, comme le rendu des ombres en haute définition, une réflexion de la lumière améliorée, ou encore une occlusion ambiante de meilleure qualité via le GTAO et le SSDO. En outre, le studio annonce la prise en charge du DLSS 2.0 de Nvidia sur les cartes RTX du constructeur, ainsi que celle du Nvidia Reflex Low Latency, pour une plus grande réactivité en jeu. Les propriétaires d'écran ultra large 21:9 pourront également profiter du titre pour “admirer la beauté des paysages nordiques des neuf royaumes”.

Sans surprise, le jeu prendra également en charge la majorité des manettes compatibles PC disponibles sur le marché, comme la DualShock 4 ou encore la DualSense de la PS5 sans oublier les manettes Xbox. Vous pourrez évidemment tenter l'aventure au combo clavier souris et personnaliser vos touches comme vous l'entendez, même si on ne saurait que trop vous conseiller la manette.

Enfin, cette version PC embarquera divers bonus comme des ensembles d'armures exclusifs pour Kratos et Atreus, et des skins pour le bouclier du Dieu le plus en colère de l'Olympe. God of War débarquera sur PC dès le 14 janvier 2022 et les développeurs partageront plus de détails sur cette version durant les prochaines semaines. Notez que ce n'est pas la première fois que Sony adapte ses exclusivités sur PC, les joueurs ayant déjà pu mettre la main sur Death Stranding, Horizon Zero Dawn ou encore Days Gone.