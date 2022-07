God of War Ragnarok : Sony dévoile de nouveaux détails sur l’histoire et le gameplay

Ce sont de minces informations que nous révèle Sony sur la page officielle de God of War Ragnarök du PlayStation. Suite à une récente mise à jour, on y apprend que Kratos et Atreus devront traverser les 9 royaumes en quête de réponse pour stopper la fin du monde. La hache Leviathan et les Lames du Chaos feront également leur grand retour.

Les détails concernant God of War Ragnarök étant encore relativement maigres, les joueurs sont à l’affût de la moindre information qui pourrait leur en dire plus sur ce qui les attend. Aussi, lorsque Sony met à jour la page officielle du jeu sur le PlayStation, les ajouts concernant son histoire ne sont pas passés inaperçus. « Alors que les forces d’Asgard se préparent à l’affrontement prophétisé qui détruira le monde, Kratos et Atreus doivent explorer les neuf royaumes en quête de réponses. »

Voici donc ce qu’on peut lire dans la présentation du prochain titre de Santa Monica. Cette fin du monde, le Ragnarök dans la mythologie nordique, devrait donc sans surprise est au cœur de l’intrigue. Or – attention, zone spoilers pour God of War 2018 — le dernier opus ayant révélé qu’Atreus est en réalité Loki, ce dernier pourrait bien avoir un rôle crucial à jouer lors de ces événements.

On en sait plus sur l’histoire et les armes de God of War Ragnarok

Sony ajoute par ailleurs que Fimbulvetr, le grand hiver de la mythologie nordique, est également bien avancé et, avec lui, « Kratos et Atreus devront choisir entre leur sécurité et celle des royaumes. » Pour cela, ils pourront compter sur les armes cultes du précédent épisode. En effet, la Hache Léviathan et les Lames du Chaos feront leur grand retour, de même que le bouclier Gardien.

De plus, Sony précise que « Atreus et [Kratos] auront accès à une myriade de nouvelles capacités, laissant la possibilité à l’expression et à la fluidité lors des combats de cette épopée épique. » On peut donc s’attendre à des combats mouvementés, laissant la part belle aux réflexes et à l’inventivité des joueurs. Rappelons que Ragnarök sera le dernier opus de la saga à prendre place au cœur de la mythologie nordique.