God of War Ragnarok : la mythologie nordique, c’est terminé après cet épisode

God of War Ragnarok sera le dernier épisode à exploiter la mythologie nordique. Alors que l'on pouvait s'attendre à un autre tryptique après les trois premiers épisodes dédiés à la mythologie grecque (si l'on s'en tient aux épisodes canon), il n'en sera finalement rien comme vient de le confirmer Cory Barlog, producteur du titre.

Comme vous le savez, Kratos et Atreus vont revenir après 5 ans d'absence sur PS4 et PS5 dès 2022 dans le très attendu God of War : Ragnarok. Une excellente nouvelle pour les joueurs qui vont enfin pouvoir découvrir la suite directe des aventures du dieu grecque et de son fils. Pour rappel, Sony et Santa Monica Studios avaient pris de gros risques avec le premier opus sorti en 2018. Il faut dire que les changements étaient de taille. La mythologie grecque cède sa place à la mythologie nordique, tandis que le style du jeu est totalement repensé, avec cette caméra bien plus proche du personnage.

Comme vous le savez, le pari s'est avéré payant grâce à l'excellent travail du studio qui a relancé avec brio la carrière du chauve le plus colérique du monde grecque. Après le carton de God of War (2018), on pouvait s'attendre à ce que Santa Monica adopte le même schéma qu'avec les premiers opus, soit une trilogie.

God of War Ragnarok mettra un terme aux aventures nordiques de Kratos

Mais comme l'a annoncé Cory Barlog dans une interview accordée au Youtubeur Kaptain Kuba, il n'en sera rien. D'après le producteur de God of War : Ragnarok, ce second opus conclura les aventures nordiques de Kratos et son fils. Il explique d'ailleurs les raisons qui l'ont poussé lui, Santa Monica Studios et Sony à prendre cette décision :

“Il y a plusieurs raisons à cela. La plus importante d'entre elles, c'est le temps. Le premier jeu nous a pris cinq ans. Le deuxième, je ne sais pas exactement combien de temps il exigera au total (nldr : la date de sortie n'a pas été encore communiquée, hormis un vague 2022), mais on peut dire qu'il nous prendra un temps similaire. Et si l'on songe à un troisième jeu avec le même schéma, on parle d'environ quinze ans pour raconter une seule et même histoire. J'ai le sentiment que c'est beaucoup trop tiré en longueur, comme si j'avais l'impression que nous en demandions trop boucler ce scénario”, assure le directeur du reboot de 2018.

Cory Barlog poursuit en précisant pourquoi le studio pense que les deux jeux sont suffisants pour conclure l'histoire de Kratos et d'Atreus. Selon lui, la progression des équipes de développement l'ont convaincu lui et le directeur du jeu (ndrl : Eric Williams) qu'il était possible de finir l'histoire avec ce second opus. “Ce que l'on essaie de faire depuis le début, c'est raconter une histoire centrée sur Kratos et Atreus. Le noyau dur, le moteur même de l'histoire, c'est cette relation entre les deux personnages”, conclut-il.