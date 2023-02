God of War Ragnarok s’est vendu à 11 millions d’exemplaires en à peine trois mois

God of War Ragnarok s’est vendu à 11 millions d’exemplaires, c'est énorme. Il s'agit du jeu de Sony Interactive Entertainment (SIE) à s’écouler le plus rapidement dans l’histoire de la PlayStation. Un succès retentissant pour Santa Monica Studio.

On se doutait que ça allait être un succès, mais il dépasse toutes nos attentes. God of War Ragnarok, le dernier bébé de Santa Monica Studio, vient de dépasser les 11 millions de copies vendues, selon Sony, et ce en seulement trois mois.

Le jeu est sorti en novembre dernier et a attiré les foules. La première semaine de son exploitation, il s’est vendu à 5,1 millions d’exemplaires. C’est énorme ! Cela en fait le titre SIE au meilleur démarrage de toute l’histoire de la PlayStation.

God of War Ragnarok est bien parti pour battre tous les records

A titre de comparaison, le God of War de 2018 s’est vendu à 23 millions d’exemplaires depuis sa sortie. Il a atteint les 10 millions de ventes après une année seulement. Des chiffres déjà impressionnants qui en faisaient jusqu’alors le titre PlayStation de tous les records. Ragnarök est bien parti pour le dépasser.

God of War, c’est la valeur sûre de Sony. Depuis le premier épisode en 2005, ce sont 60 millions de jeux qui ont été vendus. Le constructeur japonais compte bien exploiter une telle manne financière dans le futur. On peut imager que d’autres jeux vont arriver par la suite, mais pas que. En effet, une série Amazon basée sur le titre de 2018 est actuellement en chantier sur Prime Video. Pour le moment, les détails sont minces, mais on peut avoir confiance. Avec The Last of Us, SIE a prouvé qu’il pouvait faire des séries de qualité basé sur ses jeux.

Pour rappel, God of War Ragnarok est le cinquième volet des aventures de Kratos. Un opus maîtrisé de bout en bout, bien rythmé, prenant et au gameplay impeccable. Pas le jeu le plus original du marché, mais il sait mélanger savamment diverses influences pour plaire au plus grand nombre : une stratégie qui paye, et qui paye bien.