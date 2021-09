God of War Ragnarok : Kratos défonce tout dans cette première bande-annonce !

Sony vient de donner un State of Play dédié aux futurs jeux de la PS5. Comme le laissait entendre les rumeurs et les déclarations de Cory Barlog, God of War Ragnarok s'est enfin révélé aux yeux du monde à travers une première bande-annonce officielle !

Comme vous le savez peut-être, Sony a donné rendez-vous aux joueurs pour un nouveau State of Play dédié aux futurs jeux de la PS5. La conférence fut riche en annonces avec de nouveaux titres comme Spiderman 2, Wolverine ou encore Project Eve. Seulement, s'il y a bien un jeu qui était attendu au tournant, il s'agissait bien entendu de God of War : Ragnarok.

Le directeur du jeu Cory Barlog avait déjà jeté de l'huile sur le feu sur Twitter, en invitant les joueurs à ne pas rater le prochain évènement de Sony. Et effectivement, les joueurs auraient eu tort de ne pas lui faire confiance. En toute fin de conférence, Sony a enfin dévoilé une première bande-annonce officielle pour le prochain jeu de Santa Monica Studios.

Kratos et Atreus reviennent dans God of War Ragnarok

On y retrouve donc Kratos et Atreus, toujours chassés par les dieux nordiques et la déesse Freya, bien décidée à venger la mort de son fils Baldur. L'histoire semble donc prendre racine directement après les évènements du premier jeu, même si Atreus semble avoir grandi, ce qui suggère tout de même que plusieurs années se sont écoulées depuis l'épopée du Dieu de la guerre et de son fils pour disperser les cendres de la mère du garçon.

Le trailer promet en tout cas des affrontements dantesques, comme en témoigne l'apparition furtive de Thor et son marteau, ou encore du géant Tyr. Côté gameplay, on retrouve la hache Leviatan et les lames du Chaos avec toutefois de nombreux combos et techniques inédites. Autre nouveauté révélée par cette bande-annonce, les environnements s'annoncent bien plus variés que par le passé, et Kratos et Atreus vont visiblement être amenés à voyager entre les différents royaumes d'Odin.

Et bien entendu comme le titre le laisse entendre, il sera question d'empêcher le Ragnarok, l'apocalypse selon la mythologie nordique. Concernant une date de sortie, il faudra toutefois patienter, Sony s'étant gardé de la communiquer pour l'instant.

Source : Sony