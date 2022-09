God of War Ragnarok : Sony dévoile un nouveau trailer épique et une manette DualSense personnalisée

Nous ne sommes plus qu’à quelques mois du lancement de God of War : Ragnarok, et le prochain titre phare vient de recevoir une nouvelle bande-annonce épique, pleine de gameplay, de détails sur l'histoire, et même d'un petit combat avec Thor lui-même.

Sony Santa Monica a diffusé une nouvelle bande-annonce de God of War Ragnarok lors de sa conférence State of Play, qui nous donne une idée de l'histoire que racontera le jeu. Le trailer de trois minutes met notamment en évidence le fossé qui se creuse entre Kratos et Atreus alors que le garçon entre dans l'adolescence. Sans surprise, Atreus va désormais occuper un rôle encore plus important, et le duo va affronter de nouveaux ennemis, des dieux et faire face à de nombreux défis.

La bande-annonce dévoile également plusieurs personnages qui arriveront plus tard dans le jeu. Plus précisément, nous avons quelques aperçus de Thor et d'Odin, qui ne sont pas apparus dans le God of War de 2018. Ces nouvelles informations sur l’histoire complètent donc celles qui avaient été partagées l’été dernier. Vous pouvez découvrir ci-dessous le nouveau trailer dans son intégralité pour avoir un aperçu de la suite du jeu d'action-aventure, de son gameplay si particulier, de ses combats intenses et des nouveaux endroits que vous pourrez explorer.

God of War Ragnarok a droit à sa propre manette DualSense

Avant de diffuser la bande-annonce, Sony a levé le voile sur une nouvelle manette personnalisée à l’image de God of War Ragnarok. Cette DualSense est bleue et blanche, ce qui correspond au schéma de couleurs général des aventures nordiques de God of War, et vous pourrez voir deux loups au centre dans le trailer ci-dessous. On ne sait pas encore si ces deux loups représentent Kratos et Atreus ou s'ils représentent Atreus et Fenrir, étant donné le nom caché d'Atreus dans God of War.

Si vous n'avez pas encore entouré la date de sortie de God of War Ragnarok sur votre calendrier, sachez qu'il est prévu pour le 9 novembre 2022. Il sera jouable à la fois sur PlayStation 5 et PlayStation 4.