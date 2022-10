God of War Ragnarok : il faudra environ 40 heures pour compléter le jeu

Vous vous demandez si vous en aurez pour votre argent en achetant God of War : Ragnarök ? À priori oui, selon Tom Henderson, qui révèle que la prochaine exclusivité PS5 devrait offrir environ 40 heures de jeu. Environ une vingtaine serviront à terminer l’histoire, les 20 restantes étant consacrées aux quêtes secondaires, avec un total d’un peu plus de 4 heures de cinématiques.

En ce début du mois d’octobre, la tension monte encore d’un cran pour tous les joueurs qui attendent de mettre la main sur God of War : Ragnarök. Le jeu est très clairement le plus attendu de cette fin d’année et une question brûle désormais toutes les lèvres : la suite sera-t-elle à la hauteur du reboot de 2018 ? Les paris sont ouverts, même si à la rédaction, l’optimisme est globalement de mise.

En attendant de pouvoir vérifier par nous-mêmes, la moindre information est bonne à prendre. Et, justement, grâce au désormais très réputé Tom Henderson, nous connaissons la durée approximative du jeu de Santa Monica. D’après le leaker, il faudra compter une quarantaine d’heures pour atteindre les crédits de fin. C’est environ 10 heures de plus que le God of War de 2018.

Sur le même sujet — God of War Ragnarok : Sony dévoile un nouveau trailer épique et une manette DualSense personnalisée

Il faut 40 heures pour finir God of War dans son intégralité

Toujours selon Tom Henderson, ces 40 heures seront donc divisées en deux parties : la partie histoire et les quêtes annexes. Autrement dit, le jeu devrait être construit de la même manière que son prédécesseur. La partie histoire durera donc une vingtaine d’heures, dont 3 h 30 de cinématiques. Les quêtes annexes, de leur côté, occuperont les joueurs pendant également vingt heures, avec cette fois une heure de cinématique.

Bien sûr, tout cela dépendra des styles de jeu de chacun et de ses priorités. Ces chiffres sont donc amenés à changer, mais ils donnent une bonne indication des ambitions des développeurs et de l’évolution par rapport à l’opus de 2018. Dans tous les cas, on comprend mieux pourquoi le jeu pèsera 90 Go sur PS4. On ne sait pas pour vous, mais nous, on a très hâte.

Source : Tom Henderson