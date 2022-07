God of War Ragnarok : on connaît le prix de toutes les éditions, la plus chère va vous coûter un rein

Ça y est, les précommandes pour God of War Ragnarök sont ouvertes depuis ce matin. L’occasion de jeter un œil au prix des éditions collector qui font grand bruit. Si le jeu en lui-même est commercialisé à un prix somme toute habituel, l’édition Jötnar, la plus chère de toutes, demande un certain investissement de la part de son acheteur.

À l’heure où sont écrites ces lignes, vous vous êtes peut-être déjà procuré le prochain God of War. Ragnarök, de son doux nom, est en effet disponible en précommande depuis ce matin, 10 h. Si l’on ne doute pas du fait que beaucoup de joueurs n’ont même pas jeté un œil aux prix avant de sortir leur portefeuille, il est tout de même intéressant de se pencher sur le sujet, surtout à une ère où il est désormais normal d’acheter ses jeux PS5 80 € à leur sortie.

Sans (aucune) surprise, God of War Ragnarök en fait partie. Sur le site de PlayStation, l’édition standard PS5 se trouve ainsi à 79,99 €. La version PS4, elle, est vendue à 69,99 €. Tout se passe donc comme prévu de ce côté-là, mais qu’en est-il des éditions spéciales ? En effet lors de l’annonce de la date de sortie du jeu, Sony s’est empressé de dévoiler dans la foulée toutes les éditions collector qui seront proposées aux joueurs les plus passionnés.

Comptez 230 € pour acheter l’édition la plus chère de God of War Ragnarok

Et de la passion, il va en falloir pour accepter d’acheter ces éditions. Commençons par la plus abordable de toute, à savoir la Deluxe numérique, commercialisée à 89,99 €, qui offre bon nombre de bonus cosmétiques au jeu ainsi qu’un artbook digital sur son univers. Les choses deviennent sérieuses avec l’édition Collector. Sony ne mettant pas en vente ces éditions spéciales sur son site, il faut jeter un œil du côté des revendeurs.

Ainsi, au Royaume-Uni, l’édition Collector peut s’acheter pour la modique somme de 180 livres. À ce prix, les joueurs obtiennent tous les avantages cités plus haut dans une boîte qui contient également une réplique de Mjölnir, deux sculptures des jumeaux Vanir et un jeu de dés nain. Enfin, l’édition Jötnar s’adresse aux plus courageux, puisque celle-ci coûte 230 livres.

Elle ajoute un vinyle contenant deux chansons originales du jeu, un anneau Draupnir, une carte ainsi qu’un second jeu de dés et de badges. Le revendeur indique notamment qu’il est possible de « Passer d’une résolution 4K complète à une vitesse ciblée de 30 images par seconde à une résolution dynamique convertie en 4K à une vitesse ciblée de 60 images par seconde ».

Il va sans dire que ces prix en livres seront probablement similaires en euros, comme c’est déjà le cas pour les éditions standard du jeu. Si la précommande ne vous attire pas, il ne reste plus qu’à attendre la sortie officielle ce 9 novembre 2022.