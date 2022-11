God of War Ragnarok : pourquoi il est fortement conseillé de télécharger le patch Day One

God of War Ragnarok, l'un des jeux les plus attendus de cette fin d'année, sera disponible dès ce mercredi 9 novembre 2022 à minuit. Et à quelques heures du lancement, les développeurs de Santa Monica Studio encouragent fortement les joueurs à télécharger le patch Day One pour profiter de la meilleure expérience possible.

Comme vous le savez peut-être, God of War Ragnarok, l'un des jeux les plus attendus de cette fin d'année, débarque ce sur PS4 et PS5 ce 9 novembre 2022. Dès minuit, les joueurs pourront découvrir la suite des aventures de Kratos et Atreus au sein des 9 royaumes de la mythologie nordique.

Après avoir dévoilé l'ensemble des modes graphiques disponibles pour le titre, Santa Monica Studio vient de prendre la parole à nouveau, à quelques heures seulement du lancement. Les développeurs ont publié le patch note intégral du patch Day One de God of War Ragnarok.

God of War Ragnarok : installez le patch Day One pour une expérience optimale

Et dans l'optique d'avoir la meilleure expérience possible, le studio encourage fortement les joueurs à télécharger cette mise à jour conséquente. Il faut dire à qu'à la lecture du patch note, les correctifs sont extrêmement nombreux et concernent notamment les dialogues, les cinématiques, mais aussi les quêtes et la progression globale, sans oublier les combats, le gameplay, l'interface ou encore la stabilité et les performances du titre.

On apprend par exemple qu'en téléchargeant ce patch, les joueurs s'éviteront des baisses de framerate, des cinématiques qui ne se lançaient pas, ou l'absence d'effets visuels lors d'attaques spécifiques. Sur PS5, un correctif a été déployé pour améliorer la prise en charge du retour haptique de la DualSense.

La PS4 a bénéficié aussi de quelques correctifs spécifiques :

Correction de plusieurs cas de problèmes de chargement

Correction de quelques cas où le monde se chargeait lentement, entraînant une dégradation temporaire des graphismes

Correction d'un crash extrêmement rare lors du chargement d'un fichier de sauvegarde

Si vous tenez à éviter le moindre spoil, on vous conseille de notre côté de ne pas lire ce résumé des correctifs apportés. Pour rappel, nous avons gratifié God of War Ragnarok de 5 étoiles dans notre test complet. “S'appuyant sur des bases déjà solides instaurées par le titre de 2018, il en sublime chaque aspect, témoignant d'une maîtrise parfaite des équipes de Santa Monica Studio”, avons-nous noté dans la conclusion.