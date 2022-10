God of War Ragnarok : un testeur publie plus de 60 images du jeu sur Twitter

Après le leak massif qui a frappé Rockstar Games sur GTA 6, c'est au tour d'un autre titre très attendu d'être victime d'une fuite sans précédent. En effet, un testeur de God of War Ragnarok a posté sur les réseaux sociaux une soixantaine d'images du jeu, certains dévoilant des éléments clés de l'intrigue. Pour l'instant, on ne sait pas si cette fuite est intentionnelle ou s'il s'agit d'une énorme boulette du testeur en question.

Décidément, cette année 2022 a été marquée par de nombreuses fuites du côté du jeu vidéo. On se souvient évidemment des leaks autour de Gotham Knights, mais aussi et surtout du piratage de Rockstar Games qui a abouti à la publication en ligne de 90 vidéos de gameplay de GTA 6.

Or, nous venons d'apprendre qu'un autre titre très attendu en fin d'année 2022 a été victime d'une fuite d'envergure. Il s'agit de God of War : Ragnarok, l'exclusivité Playstation signée Santa Monica Studio. Alors que la suite des aventures de Kratos et Atreus est attendue sur PS5 et sur PS4 ce 9 novembre 2022, la presse et de nombreux Youtubeurs gaming ont d'ores et déjà reçu un code pour tester le jeu en amont de la sortie.

Comme vous pouvez vous en douter, recevoir le jeu trois semaines à l'avance ne se fait pas sans contrepartie. Chaque journaliste ou testeur est sous embargo et s'engage, sous peine de sanctions pénales, à ne diffuser aucun élément non autorisé du jeu sur les réseaux sociaux et sur le web, qu'il s'agisse de captures d'écrans, de vidéos de gameplay ou de tests définitifs.

Heads up: someone with a review code is (accidentally?) posting God Of War Ragnarök stuff online that you *might not want to see* until playing it for yourself so.. you've been warned — Nibel (@Nibellion) October 24, 2022

Un testeur publie plus de 60 images de God of War Ragnarok sur Twitter

Visiblement, un testeur a choisi de ne pas respecter cette règle d'or. Comme l'a alerté l'insider réputé Nibellion sur Twitter, quelqu'un en possession d'un code Review de GOW Ragnarok a publié plus d'une soixantaine d'images du jeu sur l'oiseau bleu. Si encore il s'agissait de captures reprenant des passages déjà vus dans les bande-annonces, cela irait plus ou moins. Mais non, certaines images dévoilent des éléments clés de l'intrigue.

Pour l'instant, difficile de savoir s'il s'agit d'une violation intentionnelle de l'embargo ou bien d'une gigantesque erreur de la part du testeur… Quoi qu'il en soit, afin d'éviter tout spoil malencontreux, on vous conseille de rester loin des forums comme Reddit ou 4Chan. Par ailleurs, si vous avez l'habitude de scroller sur Twitter, rendez-vous dans Confidentialité et Sécurité, puis Masquer et Bloquer et enfin Mots Masqués.

Ici, entrez un maximum de termes relatifs au jeu de Santa Monica Studio comme God of War Ragnarok, GOW Ragnarok, GOW Ragnarök, God of War 2, GOW 2 ou encore Kratos, Thor et Atreus par exemple. Plus il y a de références potentielles, mieux c'est.