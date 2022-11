God of War Ragnarok : quel mode graphique pour avoir les meilleures performances ?

La sortie de God of War Ragnarok approche, et les développeurs de Santa Monica Studio viennent tout juste de dévoiler l'ensemble des options graphiques disponibles, sur PS5 comme sur PS4. Au total, il y en aura neuf ! De quoi convenir à tous les joueurs, selon leur machine et leur écran.

Comme vous le savez peut-être, nous approchons à grands pas de la sortie de l'un des jeux les plus attendus de l'année : God of War Ragnarok. La suite des aventures de Kratos et d'Atreus débarquera sur PS4 et PS5 ce 9 novembre 2022.

Histoire de toucher un maximum de joueurs, cet opus sera donc cross-plateforme. Malgré tout, les développeurs de Santa Monica Studio comptent bien décrocher la mâchoire des joueurs, et ce qu'importe leur console et leur écran. Pour ce faire, les équipes entendent proposer plusieurs modes graphiques. Et justement, la liste complète des différentes options d'affichage vient d'être dévoilée. Au total, le titre proposera pas moins de neuf modes graphiques. Faisons le point ensemble.

Voici les différents modes graphiques de God of War Ragnarok

Sur PS5 :

Mode Performance : 1440p-2160p et une cible de 60 images par seconde

: 1440p-2160p et une cible de 60 images par seconde Mode Performance + HFR (écran compatible HDMI 2.1 impératif) : 1440p et 60 images par secondes débridé

(écran compatible HDMI 2.1 impératif) : 1440p et 60 images par secondes débridé Mode Performance + HDR + VRR (écran compatible HDMI 2.1 et VRR impératif ) : 1440p et 60 images par seconde débridé

(écran compatible HDMI 2.1 et VRR impératif ) : 1440p et 60 images par seconde débridé Mode Qualité : 2160p (4K native) et 30 images par seconde

: 2160p (4K native) et 30 images par seconde Mode Qualité + HFR (écran compatible HDMI 2.1 impératif) : 1800-2160p et 40 images par seconde débridé

Sur PS4 :

Mode Performance (PS4 Pro) : 1080-1656p et 30 images par seconde débridé

: 1080-1656p et 30 images par seconde débridé Mode Qualité (PS4 Pro) : 1440-1656p et 30 images par seconde

: 1440-1656p et 30 images par seconde Mode Standard (PS4) : 1080p et 30 images par seconde

Vous en conviendrez, God of War Ragnarok fera en sorte de proposer une expérience graphique optimale selon votre machine et votre écran, même si de l'aveu des développeurs, il faudra être sur PS5 pour profiter d'un rendu graphique exceptionnel.

Si vous êtes impatients à l'idée de savoir ce que vaut ce nouvel opus, sachez que notre test complet du titre débarque sur Phonandroid dès aujourd'hui à 17h. Alors restez à l'affût pour connaître notre avis détaillé sur God Of War Ragnarok. Et pour rappel, faites attention aux spoilers qui envahissent la toile. En effet, un magasin a eu la bonne idée de vendre le jeu à l'avance…