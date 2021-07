Galaxy Z Fold 3 : prix, date de sortie, fiche technique, tout savoir sur le smartphone à écran pliable

Le Galaxy Z Fold 3 arrive pour devenir la nouvelle référence du marché des smartphones à écran pliable. Nouveautés attendues, caractéristiques techniques, date de sortie, prix, nous vous résumons tout ce que nous savons à propos du prochain flagship de Samsung.

Samsung s'apprête à nous proposer une mise à jour de sa toute première gamme de smartphone à écran pliable avec le Z Fold 3, un appareil qui reprend la recette de ses prédécesseurs en ajoutant des améliorations ici et là. Avec un objectif pour le constructeur sud-coréen : imposer auprès des consommateurs l'idée qu'un tel design est pratique et représente le futur de l'industrie mobile. La marque mise gros avec ses pliants, allant jusqu'à abandonner sa gamme Note pour leur laisser de la place.

Si comme d'habitude, Samsung se montre silencieux sur ses produits à venir, préférant attendre la grande présentation détaillée pour communiquer, on en sait déjà beaucoup sur le Galaxy Z Fold 3 grâce à d'innombrables fuites provenant de sources qui se sont révélées être fiables par le passé. Voici donc tout ce qu'il faut savoir sur le smartphone pliant.

📅 Quand sort le Galaxy Z Fold 3 ?

C'est officiel, Samsung va organiser une conférence Galaxy Unpacked le 11 août 2021. Celle-ci se tiendra à 16:00, heure de Paris. “Tenez-vous prêt à déplier”, tease le fabricant, qui en profitera également pour annoncer son autre nouveau modèle de smartphone à écran pliable, le Galaxy Z Flip 3.

Généralement, Samsung ouvre rapidement, voire immédiatement, les précommandes suite à la présentation d'un produit. La durée de celles-ci peuvent durer jusqu'à deux semaines, puis l'appareil est officiellement commercialisé auprès de tous et les précommandes sont honorées.

💰 Quel est le prix du Galaxy Z Fold 3 ?

Plus que son design atypique, le tarif constitue la plus haute barrière à l'achat d'un smartphone à écran pliable. Les deux premiers Galaxy Z Fold étaient vendus en France au prix de 2020 euros, soit bien plus cher que n'importe quel ultra haut de gamme au design plus conventionnel. Samsung en a conscience et selon plusieurs sources, le constructeur devrait faire un effort important sur le tarif de son Galaxy Z Fold 3.

Une première information de Sam Mobile laissait entendre qu'une baisse d'environ 20% du tarif était à prévoir avec cette génération. Puis une source coréenne a laissé entendre que le Galaxy Z Fold 3 serait effectivement moins cher. Le leak le plus récent a été partagé par l'insider FronTron. Selon ses dires, le prix du mobile devrait se situer très légèrement en-dessous des deux millions de wons en Corée du sud, soit moins de 1500 euros après conversion. Une somme à laquelle il faudra ajouter la TVA en Europe, bien sûr. Et nous ne sommes jamais à l'abri que Samsung ne décide de baisser ses prix sur certains marchés et pas sur d'autres.

Aux États-Unis, Samsung a ouvert des réservations pour le smartphone pour que les consommateurs soient avertis quand le produit est disponible. Une procédure qui donne droit à quelques avantages, dont 12 mois gratuits de Samsung Care+ ainsi qu'un crédit d'échange de 200 dollars à ajouter à la valeur d'un téléphone qui serait repris. D'ailleurs, la marque accepte cette fois-ci la reprise de deux appareils pour réduire la facture du Z Fold 3, et pas seulement des smartphones mais aussi des tablettes et des montres connectées. De quoi inciter encore un peu plus le public à se laisser tenter par l'expérience du pliable. En France, nous n'avons pas d'information sur un éventuel programme de reprise pour le moment.

📱 Comment fonctionne l'écran pliable du Galaxy Z Fold 3 ?

Le design du Galaxy Z Fold 3 évolue peu par rapport à celui de ses prédécesseurs. On retrouve le même principe qui guide la gamme depuis ses débuts, à savoir une charnière verticale qui permet de plier l'écran vers l'intérieur à l'horizontale. Déplié, l'appareil propose un format tablette confortable. Plié, il peut se ranger facilement n'importe où et peut être utilisé à une main. Et il existe le Flex Mode, une manière intermédiaire de plier la charnière de façon à poser le smartphone sur une surface plane en toute stabilité, idéal pour regarder des vidéos ou pour jour à la manette.

Le smartphone serait par contre plus épais que ses ancêtres, déjà pas bien fins. Il devrait afficher quelques millimètres supplémentaires nécessaires à l'intégration du numériseur qui va rendre le mobile compatible avec l'utilisation d'un stylet S-Pen, mais nous y reviendrons plus en détails un peu plus tard. Les dimensions exactes seraient de 158,1 x 64,8 x 14,5 mm quand le Z Fold 3 est plié, et de 158,1 x 128,1 x 6,6 mm quand il est déplié. Il pourrait toutefois être un peu plus léger de quelques grammes, la capacité de la batterie étant annoncée plus faible.

L'une des grandes nouveautés sera la disparition de la caméra selfie dans un poinçon, un design qui gêne l'affichage. Celle-ci est déplacée sous l'écran et devient ainsi invisible. Une technologie dont on vous parle depuis des années et qui semble enfin prête chez Samsung, dont les ingénieurs ont dû relever moults défis de développement.

L'écran principal Dynamic AMOLED 2X de 7,5 (ou 7,6) pouces affiche une définition de 2208 x 1768 pixels, une fréquence de rafraichissement de 120 Hz et prend en charge le HDR10+. La dalle externe, dédiée à un usage du mobile replié sur lui-même, dispose d'une diagonale de 6,23 pouces avec une définition de 2260 x 816 pixels, le tout au format très allongé de 25:9. Des caractéristiques qui ne bougent pas par rapport au Z Fold 2, donc.

Par contre, le bloc photo au dos a droit à une retouche esthétique bienvenue. Les capteurs photo semblent plus gros et plus rapprochés les uns des autres, avec le LED Flash positionné juste en-dessous à la verticale. L'ensemble en devient ainsi plus discret que sur la génération précédente.

En ce qui concerne les coloris, plusieurs rendus nous ont déjà dévoilés les modèles noir, vert marine et rose dégradé. Le châssis de l'appareil est constitué d'aluminium, le panneau dorsal de verre, et la face avant de verre en mode smartphone et de plastique en mode tablette (pour permettre l'action de plier).

Petite surprise, le Galaxy Z Fold 3 est résistant à l'eau et bénéficie d'un indice d’étanchéité IPX8, nous apprend le leaker Maw Weinbach. Pour des contraintes de design, Samsung n'avait encore jamais pu lancer un smartphone à écran pliable étanche sur le marché. IPX8 signifie que l'appareil peut être immergé dans l’eau jusqu’à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes, et ne craint donc pas les éclaboussures, les douches ou une chute dans l'eau. Il est par contre sensible à la poussière et aux débris, comme ses prédécesseurs.

🏎️ Quelles sont les performances du Galaxy Z Fold 3 ?

Ultra premium oblige, Samsung équipe ses Galaxy Z Fold 3 de la meilleure puce du marché pour smartphones Android : le Snapdragon 888 gravé avec une finesse de 5nm et compatible 5G. Et ce même en Europe, alors que nous avons eu droit au SoC Exynos 2100 maison de Samsung sur la série des Galaxy S21. Nous savons que le fabricant travaille en partenariat avec AMD pour mettre au point une puce véloce au GPU survitaminé, mais il faudra sans doute attendre l'Exynos 2200 et les Galaxy S22 pour voir à l'œuvre cette promesse.

Au moins deux variantes du smartphone pliant sont attendues. L'une avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, et une autre avec 12 ou 16 Go de mémoire vive pour 512 Go d'espace de stockage. Aucun emplacement pour carte microSD n'est prévu pour étendre le stockage.

Information intéressante, le leaker Ice Universe, toujours très au courant des futurs produits de Samsung, affirme que le Galaxy Z Flip 3 dissipe bien mieux la chaleur que le Galaxy S21 Ultra et chauffe donc moins lors des sessions de jeu au quotidien. Il ne précise par contre pas quelle technologie de refroidissement est à l'œuvre.

🔋 Quelle est l'autonomie du Galaxy Z Fold 3 ?

Plusieurs sources évoquent une capacité de batterie de 4400 mAh pour le Galaxy Z Fold 3, contre 4500 mAh pour l'accumulateur du Galaxy Z Fold 2. Peut-on s'attendre à une autonomie en baisse avec le Z Fold 3 ? Pas selon Ice Universe en tout cas, qui affirme que malgré cette réduction, le smartphone reste très endurant. Il est possible que Samsung ait réussi à diminuer la consommation de l'écran, ou que la puce Snapdragon 888 et sa finesse de gravure en 5nm soit mon énergivore.

En matière de recharge, les caractéristiques techniques restent identiques. Le mobile supporte une puissance de charge en filaire jusqu'à 25W, et jusqu'à 11W via la recharge par induction. La fonctionnalité de recharge sans fil inversée pour recharger des accessoires compatibles est quant à elle limitée à 4,5W.

📸 Le Galaxy Z Fold 3 est-il bon en photo ?

L'excellence photo chez Samsung reste l'apanage de la série Galaxy S. Le Z Fold 3 devrait s'en sortir à peu près de la même manière que le Z Fold 2 en la matière, avec un triple capteur photo composé d'un module principal de 12 MP, d'un ultra grand-angle de 12 MP et d'un téléobjectif de 12 MP autorisant un zoom optique 2x. Il pourrait en fait s'agit exactement de la même configuration que sur le modèle de l'année dernière. Notre test du Galaxy Z Fold 2 vous donnera donc un bon aperçu des capacités en photo de son successeur.

On note tout de même une différence pour la caméra frontale de l'écran principal (celle située sous la dalle), qui passe de 10 à 16 MP.

🖊️ Le Galaxy Z Fold 3 est-il compatible avec le S-Pen ?

De nombreux rapports évoquent une prise en charge du S-Pen par le Galaxy Z Fold 3. Samsung ayant mis de côté sa gamme Note historique, la marque cherche à proposer l'outil de productivité comme un accessoire en option sur d'autres modèles. Le Galaxy S21 Ultra fut le premier à en profiter, les nouvelles versions de smartphone pliable du constructeur sud-coréen vont suivre le mouvement.

Mais en plus du S-Pen, le Galaxy Z Fold 3 sera aussi compatible avec une référence orientée premium du stylet de Samsung : le S-Pen Pro. C'est ce que nous apprend un document de certification de la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis. Celui-ci pourrait d'ailleurs être annoncé en même temps que le smartphone pliant. Il doit bénéficier d'une latence plus basse, d'améliorations de la connectivité Bluetooth et du support de plus de gestes via la fonction Air Action, qui permet de contrôler les applications à distance.

Pour rappel, le S-Pen permet déjà de prendre des photos à distance, de contrôler une présentation, peut être utilisé avec le mode d'expérience de bureau DeX, de faire une capture d'écran, d'écrire du texte à la main avec possibilité de le convertir en texte informatique, de dessiner, souligner du texte…

🛠️ Galaxy Z Fold : quelle version d'Android est installée ?

Le Galaxy Z Fold 3 sortira sous Android 11. Samsung promet désormais pour chaque modèle de smartphone haut de gamme trois ans de mises à jour de fonctionnalités et quatre ou cinq ans de mises à jour de sécurité. Le Z Fold 3 devrait rapidement basculer vers Android 12, dont la disponibilité de la version stable officielle se rapproche.

Pour la version d'Android, pas de surprise, mais quid de la surcouche logicielle appliquée par le fabricant ? On s'attendait à retrouver la dernière mise à jour majeure de l'interface maison de Samsung, One UI 3.5, mais il est possible que le numéro 1 mondial en termes de ventes de smartphones est d'autres idées derrière la tête.

Ice Universe évoque en effet une certaine surcouche Split UI, que vous pouvez voir en action dans les GIF du tweet ci-dessus, qui serait la nouvelle référence de Samsung pour les futurs smartphones à écran pliable et enroulable de la marque, dont le Galaxy Z Fold 3. Les habitués de One UI ne seront pas perdus, de nombreux éléments de l'interface sont repris. Split UI est surtout une “interface utilisateur adaptative” capable de s'harmoniser au format d'affichage de l'écran, et qui peut donc automatiquement s'ajuster lorsque l'écran est plié ou déplié.