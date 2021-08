Galaxy Z Fold 3 : l’écran pliable consomme 25% d’énergie en moins que celui du Z Fold 2

Le Galaxy Z Fold 3 est construit autour d'un écran pliable moins énergivore que celui de son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 2. Pour réduire la consommation énergétique de 25%, Samsung a en effet utilisé une nouvelle technologie d'écran baptisée Eco 2 OLED. Le fabricant assure que cette technologie permet aussi d'améliorer les performances du capteur photo pour les selfies caché sous la dalle.

Il y a quelques jours, Samsung a levé le voile sur le Galaxy Z Fold 3, une nouvelle génération de smartphones pliables. Le téléphone convertible en tablette embarque une poignée de nouveautés, dont une caméra sous l'écran, un écran secondaire pour les notifications plus spacieux et le support du stylet S-Pen.

Par contre, le smartphone pliable doit se contenter d'une batterie de seulement 4400 mAh, contre 4500 mAh pour le Galaxy Z Fold 2. Pour palier à cette batterie légèrement réduite, Samsung annonce avoir utilisée une nouvelle technologie d'écran OLED, Eco 2 OLED.

Samsung explique comment il a réduit la consommation énergétique de l'écran pliable

Cette technologie novatrice est conçue pour réduire les besoins en énergie par rapport à un écran OLED classique. Les panneaux Eco 2 OLED ne nécessitent en effet pas de couche polarisante afin d'éviter les reflets et améliorer la lisibilité. En lieu et place du polariseur qu'on trouve sur les écrans OLED classiques (il s'agit d'“une feuille de plastique opaque” selon la marque), Samsung utilise une nouvelle structure laminée afin d'éliminer les reflets.

Ce procédé réduit la consommation énergétique de 25% par rapport au Z Fold 2, augmente le contraste et améliore la visibilité. En évitant de placer le plastique polarisant sur la dalle, Samsung baisse la quantité de luminosité nécessaire au fonctionnement de l'écran. In fine, la dalle reste plus lumineuse que les itérations précédentes sans accaparer la batterie.

Cerise sur le gâteau, la technologie Eco 2 OLED permet au capteur photo caché sous l'écran d'entrer en contact avec davantage de lumière. Sans le plastique polarisant, la caméra logée sur la dalle absorbe plus de lumière, ce qui se traduit par des photos de meilleure qualité. C'est grâce à cette technologie que Samsung a finalement intégré le capteur pour selfies sous le panneau pliable. Le géant de Séoul assure que le procédé Eco 2 OLED sera utilisé sur de nombreux futurs smartphones de son cru dans les mois et années à venir.